Ciclone e frente fria deixam alerta de chuvas intensas e tempestades no Sudeste

Os próximos dias terão riscos de pancadas de chuva forte e tempestades com rajadas de vento em várias áreas do Sudeste do Brasil, com um novo ciclone e sua frente fria reforçando as instabilidades na região no fim de semana.

A partir de hoje (22) áreas de instabilidade voltam a se formar sobre a Região Sudeste do Brasil, provocando pancadas de chuva frequentes e temporais, com risco potencial para transtornos.

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E neste fim de semana, o processo de formação de um novo ciclone e uma frente fria próximo à costa da Região Sul vai contribuir para o aumento das chuvas e dos temporais no Sudeste, deixando alertas para rajadas de vento e queda de granizo.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Sudeste em alerta para chuva forte e temporais nos próximos dias

Nesta quinta-feira (22) todo o estado de São Paulo, o sul do Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais já estão em estado de atenção devido a um cavado meteorológico (área alongada de baixa pressão atmosférica) que favorece a formação de áreas de instabilidades ao longo dia. São esperadas pancadas de chuva isoladas que podem vir acompanhadas por raios e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. E não se descarta a queda de granizo pontual.

A sexta-feira (23) ainda seguirá com alertas para a região Sudeste. As chuvas moderadas chegam já desde o início da manhã em diversas áreas paulistas e no sul mineiro.

À tarde, essas chuvas ganham força e se espalham por todo o território paulista, pelo centro-sul de Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo, e há riscos de temporais com muitos raios, rajadas de vento de até 60 km/h e eventual queda de granizo. À noite, ainda podem ocorrer pancadas isoladas no interior mineiro.

Previsão de chuva (mm) para sexta-feira (23) às 15h à esquerda e sábado (24) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista neste dia (23) tem previsão de céu parcialmente nublado com chuvas e risco de temporais entre a manhã e a tarde. A capital fluminense deve ter céu nublado, com chuvas fracas e contínuas ao longo do dia e risco de trovoadas no fim do dia. Belo Horizonte tem previsão de céu nublado e temporais à tarde e à noite.

No sábado (24) o processo de formação de um novo ciclone e de uma frente fria sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul do Brasil, vai aumentar as condições para chuvas intensas e temporais no Sudeste.

Até pelo menos este fim de semana, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais estão em atenção para chuva pontualmente forte, temporais com muitos raios, rajadas de vento e queda de granizo, com potencial para transtornos.

Já pela manhã são esperadas pancadas de chuva e trovoadas em áreas do sul e do leste de São Paulo. Ao longo da tarde chuvas moderadas a pontualmente intensas e temporais se espalham por todo o território paulista, pelo Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais. Há risco de vendavais e queda de granizo nestas áreas. Durante a noite, ainda há previsão de chuva forte e trovoadas na metade sul de São Paulo.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (23) às 15h à esquerda e sábado (24) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Porém, o potencial para chuvas volumosas e vendavais é maior na faixa leste de São Paulo, onde são esperados acumulados de até 100 mm no dia e rajadas de vento que podem passar dos 60 km/h durante a tarde.

A capital paulista neste dia (24) tem previsão de céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas entre o fim da manhã e o início da noite. A capital fluminense deve ter céu parcialmente nublado e chuvas fracas e isoladas durante a tarde. Belo Horizonte tem chance de pancadas isoladas mais para o fim da tarde.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para domingo (25) ás 13h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (25) a frente fria associada ao ciclone passa a influenciar o tempo no Sudeste.

Os alertas para chuva forte e temporais seguem já desde a madrugada no sul de São Paulo, e ao longo do dia nas demais áreas do estado, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo, no sul, leste e centro de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro.

Os vendavais ganham força neste dia, especialmente no leste de São Paulo e em toda a faixa sul de Minas Gerais, onde variam entre 50 e 70 km/h durante a manhã e a tarde, mas podendo pontualmente superar este valor.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para domingo (25) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, o domingo (25) terá céu variando de parcialmente nublado a nublado e com chuvas ao longo do dia, com riscos de trovoadas mais no fim da tarde e com rajadas de vento. A capital fluminense terá um dia nublado e chuvoso. Em Belo Horizonte, há risco de pancadas de chuva e temporais entre a manhã e a tarde.

Fica o aviso de atenção nestes próximos dias, e especialmente para o fim de semana, pois há risco potencial para transtornos, como alagamentos, enxurradas, cortes de energia elétrica, destelhamentos, queda de galhos de árvores, entre outros.