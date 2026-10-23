    Ar frio derruba as temperaturas no Centro-Sul do Brasil em novo evento atípico, confira

    Ar frio derruba as temperaturas no Centro-Sul do Brasil em novo evento atípico, confira

    Após a passagem de uma frente fria ao longo deste final de semana, uma intensa massa de ar frio derrubará as temperaturas, com mínimas próximas de 0°C, geadas na Serra Gaúcha e Catarinense e possibilidade de friagem fora de época no Norte e Nordeste.

    Nesta sexta-feira (23), pancadas de chuva já estão se formando sobre os estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e também boa parte da região Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) como resultado da formação de um sistema de baixa pressão.

    O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos para estes estados. Especialmente na região Sul, há risco de tempestades fortes, com chuvas de até 100 mm no dia, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de granizo.

    As chuvas se intensificam neste sábado (24) e também ao longo do domingo (25), conforme a frente fria avança pelos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, trazendo acumulados totais que podem ficar entre 100 e 200 mm de chuva total, causando grandes transtornos para a população.

    Massa de ar frio avança no sábado (25)

    No entanto, o grande destaque fica para uma massa de ar frio que avança pelo país após a passagem da frente fria. Até o final do sábado (25), essa massa de ar frio começará a fazer as temperaturas caírem sobre o Rio Grande do Sul, mas é no domingo (26) que ela começa de fato a atuar sobre o país.

    Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra uma massa de ar frio atuando sobre o Brasil, fazendo as temperaturas caírem sobre estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
    Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra uma massa de ar frio atuando sobre o Brasil, fazendo as temperaturas caírem sobre estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

    Todos os estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) registrarão uma queda significativa nas temperaturas. O frio também será sentido em São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso do Sul ao longo deste final de semana.

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    Como resultado, as temperaturas vão cair em todos estes estados, atingindo um pico de frio na terça-feira (27). Neste dia, as temperaturas na região Sul podem chegar a valores próximos dos 0°C durante a madrugada e a manhã, o que ocasionará geadas significativas especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.

    Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira mostra que há previsão de temperaturas muito próximas dos 0°C na região Sul, especialmente nas serras gaúcha e catarinense.
    Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira mostra que há previsão de temperaturas muito próximas dos 0°C na região Sul, especialmente nas serras gaúcha e catarinense.

    Também existe uma pequena possibilidade de geadas localizadas entre o extremo Sul de Minas Gerais e o extremo leste de São Paulo, especialmente na região da Serra da Mantiqueira, onde temperaturas próximas dos 4°C podem ser registradas na terça-feira (27).

    O ar frio avançará até partes da região Norte e Nordeste ao longo da semana que vem, causando um novo episódio de FRIAGEM fora de época.

    A massa de ar frio avançará também sobre outras partes do país até a quarta-feira (28), afetando todo o restante da região Sudeste e até mesmo parte do Norte e do Nordeste. Isso inclui estados como Goiás, Distrito Federal, Bahia, Tocantins e sul do Piauí e do Maranhão.

    Previsão de avanço da massa de ar frio ao longo da terça-feira mostra que o sistema será capaz de fazer as temperaturas caírem até mesmo em parte do Norte e do Nordeste do país.
    Previsão de avanço da massa de ar frio ao longo da terça-feira mostra que o sistema será capaz de fazer as temperaturas caírem até mesmo em parte do Norte e do Nordeste do país.

    Como resultado da atuação dessa massa de ar frio, as temperaturas permanecerão consideravelmente abaixo da média sobre o centro-sul do Brasil ao longo da semana que vem, o que pode originar uma onda de frio sobre os estados RS, SC, PR, SP, RJ e MS que permanece até o início de Novembro.

    Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 26 de Outubro e 2 de Novembro mostra que uma onda de frio manterá as temperaturas abaixo da média sobre o centro-sul do Brasil.
    Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 26 de Outubro e 2 de Novembro mostra que uma onda de frio manterá as temperaturas abaixo da média sobre o centro-sul do Brasil.

    Vale notar que episódios de frio como estes ainda são comuns ao longo da Primavera, que é uma estação de transição. No entanto, ao longo de Novembro, as temperaturas tendem a subir novamente, com as massas de ar frio perdendo cada vez mais a intensidade conforme nos aproximamos do Verão.

    Com o El Niño forte que está se formando sobre o Oceano Pacífico Equatorial, as previsões climáticas ainda continuam indicando que o Verão de 2027 será particularmente quente sobre o Brasil, com temperaturas acima da média e um calor pronunciado sobre todas as regiões do país.