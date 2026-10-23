Ar frio derruba as temperaturas no Centro-Sul do Brasil em novo evento atípico, confira

Após a passagem de uma frente fria ao longo deste final de semana, uma intensa massa de ar frio derrubará as temperaturas, com mínimas próximas de 0°C, geadas na Serra Gaúcha e Catarinense e possibilidade de friagem fora de época no Norte e Nordeste.

Nesta sexta-feira (23), pancadas de chuva já estão se formando sobre os estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e também boa parte da região Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) como resultado da formação de um sistema de baixa pressão.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para estes estados. Especialmente na região Sul, há risco de tempestades fortes, com chuvas de até 100 mm no dia, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de granizo.

As chuvas se intensificam neste sábado (24) e também ao longo do domingo (25), conforme a frente fria avança pelos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, trazendo acumulados totais que podem ficar entre 100 e 200 mm de chuva total, causando grandes transtornos para a população.

Massa de ar frio avança no sábado (25)

No entanto, o grande destaque fica para uma massa de ar frio que avança pelo país após a passagem da frente fria. Até o final do sábado (25), essa massa de ar frio começará a fazer as temperaturas caírem sobre o Rio Grande do Sul, mas é no domingo (26) que ela começa de fato a atuar sobre o país.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra uma massa de ar frio atuando sobre o Brasil, fazendo as temperaturas caírem sobre estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Todos os estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) registrarão uma queda significativa nas temperaturas. O frio também será sentido em São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso do Sul ao longo deste final de semana.

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Como resultado, as temperaturas vão cair em todos estes estados, atingindo um pico de frio na terça-feira (27). Neste dia, as temperaturas na região Sul podem chegar a valores próximos dos 0°C durante a madrugada e a manhã, o que ocasionará geadas significativas especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira mostra que há previsão de temperaturas muito próximas dos 0°C na região Sul, especialmente nas serras gaúcha e catarinense.

Também existe uma pequena possibilidade de geadas localizadas entre o extremo Sul de Minas Gerais e o extremo leste de São Paulo, especialmente na região da Serra da Mantiqueira, onde temperaturas próximas dos 4°C podem ser registradas na terça-feira (27).

O ar frio avançará até partes da região Norte e Nordeste ao longo da semana que vem, causando um novo episódio de FRIAGEM fora de época.

A massa de ar frio avançará também sobre outras partes do país até a quarta-feira (28), afetando todo o restante da região Sudeste e até mesmo parte do Norte e do Nordeste. Isso inclui estados como Goiás, Distrito Federal, Bahia, Tocantins e sul do Piauí e do Maranhão.

Previsão de avanço da massa de ar frio ao longo da terça-feira mostra que o sistema será capaz de fazer as temperaturas caírem até mesmo em parte do Norte e do Nordeste do país.

Como resultado da atuação dessa massa de ar frio, as temperaturas permanecerão consideravelmente abaixo da média sobre o centro-sul do Brasil ao longo da semana que vem, o que pode originar uma onda de frio sobre os estados RS, SC, PR, SP, RJ e MS que permanece até o início de Novembro.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 26 de Outubro e 2 de Novembro mostra que uma onda de frio manterá as temperaturas abaixo da média sobre o centro-sul do Brasil.

Vale notar que episódios de frio como estes ainda são comuns ao longo da Primavera, que é uma estação de transição. No entanto, ao longo de Novembro, as temperaturas tendem a subir novamente, com as massas de ar frio perdendo cada vez mais a intensidade conforme nos aproximamos do Verão.

Com o El Niño forte que está se formando sobre o Oceano Pacífico Equatorial, as previsões climáticas ainda continuam indicando que o Verão de 2027 será particularmente quente sobre o Brasil, com temperaturas acima da média e um calor pronunciado sobre todas as regiões do país.