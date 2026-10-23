    Frente fria deixa alerta de chuvas extremas e temporais para vários estados

    Frente fria deixa alerta de chuvas extremas e temporais para vários estados

    Chuvas intensas e temporais espalham alertas pelo Brasil após o avanço de uma frente fria e a consolidação de um ciclone extratropical. Diversos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficam em alerta para chuvas extremas e potenciais transtornos.

    O final de semana será movimentado e de grande atenção em diversos estados brasileiros. Além do segundo turno das eleições, a formação de um ciclone extratropical e o avanço de sua frente fria associada vão deixar o tempo bastante instável em boa parte do país. Há alertas ativos para chuvas extremas afetando diretamente estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

    EFI dispara alertas de chuva extrema para o Centro-Sul

    O Extreme Forecast Index (EFI - Índice de Previsão Extrema) apresenta valores elevados para áreas do Centro-Sul do Brasil nos próximos dias. Esse modelo estatístico utiliza o percentil 99%, no qual 1% representa os eventos meteorológicos mais intensos já registrados na história recente da região.

    Valores compreendidos entre 0,5 e 0,8 sinalizam que eventos "incomuns" são prováveis, enquanto números acima de 0,8 indicam a probabilidade de episódios "muito incomuns" ou "extremos". Para esta sexta-feira (23), o modelo projeta eventos "incomuns" na faixa que se estende do sudoeste do Paraná até o estado do Rio de Janeiro e o leste de Minas Gerais.

    Índice de Previsão Extrema para : A) sexta-feira (23); B) sábado (24); C) domingo (25).
    Índice de Previsão Extrema para : A) sexta-feira (23); B) sábado (24); C) domingo (25).

    Contudo, no sábado (24), o cenário se agrava com o aumento da intensidade das precipitações. O EFI aponta que eventos "extremos" podem atingir o interior de Santa Catarina e do Paraná, exigindo atenção máxima dos órgãos de defesa civil e dos moradores.

    No domingo (25), a tendência indica um gradual deslocamento do sistema, mas que ainda exige forte monitoramento sobre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Nesses locais, o índice classifica as chuvas como "muito incomuns" para o Sudeste e "incomuns" para esta época do ano em solo sul-mato-grossense.

    Sexta-feira: chuvas intensas e temporais

    A formação do ciclone extratropical estará concluída ao final da noite desta sexta (23), mas até lá a presença de um cavado (área alongada de baixa pressão) atua promovendo intensa convergência de umidade para o Sul do país. Desta forma, o modelo ECMWF aponta previsão de chuva forte para áreas do sudoeste e oeste do Rio Grande do Sul e meio-oeste de Santa Catarina.

    Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para temepstades.
    Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para temepstades.

    Não será apenas a Região Sul que registrará instabilidades no decorrer desta tarde. O modelo mostra riscos elevados de chuvas intensas e temporais também sobre o Sudeste. O Vale do Paraíba (SP), o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o sul e leste de Minas Gerais entram em rota de atenção para temporais acompanhados de descargas elétricas.

    Sábado: frente fria, chuvas extremas e tempestades

    O sábado (24) será um dia de grande preocupação para a Região Sul, uma vez que o ciclone extratropical e a frente fria já estarão completamente formados no oceano. Com isso, o sistema frontal atua de maneira direta sobre o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o centro-sul do Paraná.

    Previsão de chuva para a tarde de sábado (24), de acordo com o modelo ECMWF.
    Previsão de chuva para a tarde de sábado (24), de acordo com o modelo ECMWF.

    Até o final da manhã, a previsão aponta altíssimo potencial para tempestades e acumulados expressivos sobre os três estados. Fica o alerta para alagamentos, enxurradas, deslizamentos de encostas, corte de energia elétrica e queda de granizo.

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    Ao longo da tarde, as instabilidades se espalham pelo Rio Grande do Sul e avançam para outras áreas do Paraná, mantendo o alerta para tempestades. Atenção especial para a região de Santa Maria (RS) e para a faixa entre Joaçaba e Itajaí (SC).

    Chuva acumulada até o final da noite de sábado (24).
    Chuva acumulada até o final da noite de sábado (24).

    Até o final da noite de sábado (24), o modelo indica volumes acumulados superiores aos 100 mm em apenas 24 horas em pontos do norte gaúcho, em boa parte de Santa Catarina e em localidades paranaenses. Destacam-se acumulados expressivos em cidades como:

    • Passo Fundo (RS): 150 mm
    • Concórdia (SC): 148 mm
    • Pato Branco (PR): 108 mm

    No Sudeste e Centro-Oeste, o sábado (24) será de tempo predominantemente encoberto. As chuvas se concentram na divisa entre São Paulo e Minas Gerais durante a tarde. À noite, as primeiras tempestades chegam a Mato Grosso do Sul e ao sul paulista, acompanhadas de rajadas de vento.

    Domingo: frente fria avança, mas risco de temporais persiste

    No domingo (25), a frente fria finalmente avança, permitindo uma trégua gradual nas chuvas em parte da Região Sul. Mesmo assim, pancadas isoladas de forte intensidade ainda estão previstas para o norte gaúcho e na faixa leste entre Itajaí (SC) e Londrina (PR).

    Água disponível na atmosfera.
    Água disponível na atmosfera.

    A maior preocupação se desloca para o Sudeste e partes do Centro-Oeste. As previsões do modelo ECMWF indicam chuvas intensas e risco elevado de temporais sobre grande parte dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, deixando as capitais sob alerta para transtornos provocados por alagamentos.

    Em Minas Gerais, as atenções se voltam para o sul/sudoeste do estado, Triângulo Mineiro e Zona da Mata, onde também há riscos de tempestades com trovoadas.

    Precipitação e nebulosidade prevista para o Centro-Sul do Brasil neste domingo (25).
    Precipitação e nebulosidade prevista para o Centro-Sul do Brasil neste domingo (25).

    No Centro-Oeste, a situação fica mais tranquila. Apesar do céu encoberto, as pancadas mais fortes concentram-se no leste de Mato Grosso do Sul e em Goiás, enquanto Mato Grosso registra apenas chuvas de fraca a moderada intensidade.