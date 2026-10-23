Frente fria deixa alerta de chuvas extremas e temporais para vários estados

Chuvas intensas e temporais espalham alertas pelo Brasil após o avanço de uma frente fria e a consolidação de um ciclone extratropical. Diversos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficam em alerta para chuvas extremas e potenciais transtornos.

O final de semana será movimentado e de grande atenção em diversos estados brasileiros. Além do segundo turno das eleições, a formação de um ciclone extratropical e o avanço de sua frente fria associada vão deixar o tempo bastante instável em boa parte do país. Há alertas ativos para chuvas extremas afetando diretamente estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

EFI dispara alertas de chuva extrema para o Centro-Sul

O Extreme Forecast Index (EFI - Índice de Previsão Extrema) apresenta valores elevados para áreas do Centro-Sul do Brasil nos próximos dias. Esse modelo estatístico utiliza o percentil 99%, no qual 1% representa os eventos meteorológicos mais intensos já registrados na história recente da região.

Valores compreendidos entre 0,5 e 0,8 sinalizam que eventos "incomuns" são prováveis, enquanto números acima de 0,8 indicam a probabilidade de episódios "muito incomuns" ou "extremos". Para esta sexta-feira (23), o modelo projeta eventos "incomuns" na faixa que se estende do sudoeste do Paraná até o estado do Rio de Janeiro e o leste de Minas Gerais.

Índice de Previsão Extrema para : A) sexta-feira (23); B) sábado (24); C) domingo (25).

Contudo, no sábado (24), o cenário se agrava com o aumento da intensidade das precipitações. O EFI aponta que eventos "extremos" podem atingir o interior de Santa Catarina e do Paraná, exigindo atenção máxima dos órgãos de defesa civil e dos moradores.

No domingo (25), a tendência indica um gradual deslocamento do sistema, mas que ainda exige forte monitoramento sobre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Nesses locais, o índice classifica as chuvas como "muito incomuns" para o Sudeste e "incomuns" para esta época do ano em solo sul-mato-grossense.

Sexta-feira: chuvas intensas e temporais

A formação do ciclone extratropical estará concluída ao final da noite desta sexta (23), mas até lá a presença de um cavado (área alongada de baixa pressão) atua promovendo intensa convergência de umidade para o Sul do país. Desta forma, o modelo ECMWF aponta previsão de chuva forte para áreas do sudoeste e oeste do Rio Grande do Sul e meio-oeste de Santa Catarina.

Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para temepstades.

Não será apenas a Região Sul que registrará instabilidades no decorrer desta tarde. O modelo mostra riscos elevados de chuvas intensas e temporais também sobre o Sudeste. O Vale do Paraíba (SP), o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o sul e leste de Minas Gerais entram em rota de atenção para temporais acompanhados de descargas elétricas.

Sábado: frente fria, chuvas extremas e tempestades

O sábado (24) será um dia de grande preocupação para a Região Sul, uma vez que o ciclone extratropical e a frente fria já estarão completamente formados no oceano. Com isso, o sistema frontal atua de maneira direta sobre o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o centro-sul do Paraná.

Previsão de chuva para a tarde de sábado (24), de acordo com o modelo ECMWF.

Até o final da manhã, a previsão aponta altíssimo potencial para tempestades e acumulados expressivos sobre os três estados. Fica o alerta para alagamentos, enxurradas, deslizamentos de encostas, corte de energia elétrica e queda de granizo.

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Ao longo da tarde, as instabilidades se espalham pelo Rio Grande do Sul e avançam para outras áreas do Paraná, mantendo o alerta para tempestades. Atenção especial para a região de Santa Maria (RS) e para a faixa entre Joaçaba e Itajaí (SC).

Chuva acumulada até o final da noite de sábado (24).

Até o final da noite de sábado (24), o modelo indica volumes acumulados superiores aos 100 mm em apenas 24 horas em pontos do norte gaúcho, em boa parte de Santa Catarina e em localidades paranaenses. Destacam-se acumulados expressivos em cidades como:

Passo Fundo (RS): 150 mm

Concórdia (SC): 148 mm

Pato Branco (PR): 108 mm

No Sudeste e Centro-Oeste, o sábado (24) será de tempo predominantemente encoberto. As chuvas se concentram na divisa entre São Paulo e Minas Gerais durante a tarde. À noite, as primeiras tempestades chegam a Mato Grosso do Sul e ao sul paulista, acompanhadas de rajadas de vento.

Domingo: frente fria avança, mas risco de temporais persiste

No domingo (25), a frente fria finalmente avança, permitindo uma trégua gradual nas chuvas em parte da Região Sul. Mesmo assim, pancadas isoladas de forte intensidade ainda estão previstas para o norte gaúcho e na faixa leste entre Itajaí (SC) e Londrina (PR).

Água disponível na atmosfera.

A maior preocupação se desloca para o Sudeste e partes do Centro-Oeste. As previsões do modelo ECMWF indicam chuvas intensas e risco elevado de temporais sobre grande parte dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, deixando as capitais sob alerta para transtornos provocados por alagamentos.

Em Minas Gerais, as atenções se voltam para o sul/sudoeste do estado, Triângulo Mineiro e Zona da Mata, onde também há riscos de tempestades com trovoadas.

Precipitação e nebulosidade prevista para o Centro-Sul do Brasil neste domingo (25).

No Centro-Oeste, a situação fica mais tranquila. Apesar do céu encoberto, as pancadas mais fortes concentram-se no leste de Mato Grosso do Sul e em Goiás, enquanto Mato Grosso registra apenas chuvas de fraca a moderada intensidade.