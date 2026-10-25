Massa de ar frio inunda parte do Centro-Sul e traz temperaturas de até 0°C no início da semana

Frente fria avança pelo Brasil e forte massa de ar frio ganha espaço e inunda parte do Centro-Sul com ar gélido que traz frio tardio e atípico neste início de semana para o Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Temperaturas mínimas podem chegar aos 0°C.

Uma forte massa de ar frio ganha força no país e inunda parte do Centro-Sul com ar gélido, que causa frio tardio e atípico no início desta semana nas regiões Sul e em partes do Sudeste e Centro-Oeste.

Devido ao avançado da frente fria e da sua atuação mais para o Centro-Norte, afetando a porção norte das regiões Sudeste e Centro-Oeste e a metade sul das regiões Norte e Nordeste, o ar gélido consegue escoar e garantir o tempo mais firme em boa parte do Centro-Sul, com destaque para o frio atípico para está época do ano e para as mínimas que ficam próximas dos 0°C nas regiões mais elevadas do Sul.

Início de semana com cenário semelhante ao de inverno moderado

Com o avanço da massa de ar frio, as temperaturas mínimas em algumas localidades podem ocorrer no fim da noite, mas com uma pequena diferença, de no máximo 1°C. No entanto, vamos tratar aqui com as temperaturas no fim da madrugada e no início da manhã para o Sul e o estado do Mato Grosso do Sul.

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Além disso, os modelos de previsão acabam superestimando as temperaturas nas regiões mais elevadas do Sul do Brasil, o que exigem um ajuste de 4 a 5°C.

Na segunda-feira (26), as mínimas na Região ficam em 13°C em Porto Alegre, em 15°C em Florianópolis e em 11°C em Curitiba. na região da Serra Gaúcha e Catarinense, as temperaturas variam de 4 a 9°C, obviamente, com valores abaixo dos 6°C nas regiões mais elevadas que, se aplicando o ajuste, podem registrar valores em torno dos 0°C.

Nas demais localidades do Rio Grande do Sul, as mínimas variam de 8 a 12°C, enquanto que em Santa Catarina variam de 8 a 10°C no interior e, na faixa leste, de 12 a 15°C. No Paraná, as mínimas variam de 7 a 16°C, com temperaturas acima dos 14°C nas localidades do norte do estado.

Temperatura mínima para a segunda-feira, 26 de outubro.

No Sudeste, as mínimas acontecem no fim da noite, com 13°C para o leste e capital de São Paulo, de 18 a 20°C na capital Rio de Janeiro, 16°C em Belo Horizonte e 23°C em Vitória, sendo está última ainda não sofrendo influência direta da massa de ar frio.

Entre o sul de Minas Gerais, o leste e nordeste de São Paulo e o Rio de Janeiro, as temperaturas mínimas variam de 4 a 8°C. No interior paulista e região serrana do Rio, os termômetros podem variar de 12 a 20°C, sendo mais elevados, a partir dos 16°C no norte de São Paulo.

No Mato Grosso do Sul, o frio atinge, os 14 e 16°C no centro e sul do estado, com 16°C para Campo Grande. O ar frio não derruba tanto assim as temperaturas no norte do estado, no Mato Grosso e em Goiás.

Na terça-feira (27), a massa de ar frio mantém o ar gélido, mas as temperaturas não caem a patamares muito inferiores, tratando-se de uma manutenção com variação de no máximo 1°C na maioria das localidades do Centro-Sul.

Temperatura mínima para a terça-feira, 27 de outubro.

O destaque fica para o aumento da área de mínimas em torno dos 0°C na Serra Gaúcha e Catarinense e do avanço do ar frio para o Triângulo Mineiro E mais sobre o centro-sul de Minas Gerais, que podem registrar redução de 2°C. O mesmo acontece no norte de São Paulo, onde tem previsão de mínimas de 14°C. Nas capitais, há praticamente a manutenção das mínimas do dia anterior.

No restante da semana, as temperaturas continuam baixas, mas o ar frio começa a perder intensidade, impactando e mínimas mais amenas, mas, mesmo assim, abaixo da média para esta época do ano.