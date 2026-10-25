Segundo a NASA, o gelo marinho do Ártico atingiu, este ano, o seu décimo nível mais baixo alguma vez registado no verão

Quase 50 anos de dados de satélite mostram que o gelo marinho do Ártico está a diminuir tanto no verão como no inverno e, segundo a NASA, o gelo que ainda existe é muito mais fino e frágil do que antes.

A NASA informou que a extensão do gelo marinho do Ártico atingiu, em 2026, o seu décimo nível mais baixo alguma vez registado durante o verão, dando continuidade a um declínio de longo prazo impulsionado, em grande medida, pelo aumento das temperaturas globais.

Lee Bell Meteored Reino Unido 25/10/2026 11:06 5 min

Todos os anos, o gelo que cobre o Oceano Ártico acumula-se durante um longo e escuro inverno, atinge a sua maior extensão por volta de março e, depois, reduz-se durante os meses mais quentes até atingir o seu ponto de menor extensão em setembro.

É um ciclo que se verifica há milhares de anos, mas os satélites monitorizam-no desde 1978 e, segundo a NASA, a quantidade de gelo em ambos os extremos deste ciclo diminuiu significativamente.

Uma desaceleração, mas não uma recuperação

Este ano, o gelo marinho do Ártico atingiu o seu mínimo anual a 12 de setembro, cobrindo cerca de 4,6 milhões de quilómetros quadrados. Os dados registados pela NASA e pelo Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos EUA mostram que este número iguala os níveis de 2008, 2010 e 2025, situando-se como o décimo nível mais baixo desde o início dos registos por satélite.

E não se trata apenas do verão. Em março, o pico de inverno igualou, estatisticamente, o máximo mais baixo alguma vez registado em março de 2025.

No entanto, segundo os investigadores da NASA, na última década, os níveis de gelo em setembro mantiveram-se bastante estáveis, em vez de continuarem com o acentuado declínio observado na década de 2000. Uma das razões, explicam, é a maior nebulosidade sobre o Ártico nos últimos anos, o que impediu que parte da luz solar chegasse ao gelo e contribuiu para limitar o degelo.

Os cientistas alertaram que o Ártico está cada vez mais dominado por gelo marinho mais jovem e fino, o que gera preocupação com a vida selvagem e o futuro da região, à medida que a camada de gelo de verão continua a diminuir.

Mas isso não significa que as coisas estejam a melhorar. De acordo com os dados, todos os verões, de 2007 a 2026, figuram entre os 20 com a menor extensão de gelo em setembro na história — sendo o de 2012 o mais baixo de todos —, pelo que a situação estabilizou num nível muito mais baixo do que anteriormente.

O que resta é mais jovem e mais fino

No entanto, a maior preocupação para os cientistas é agora o que está a acontecer com o gelo em si. O Ártico costumava estar coberto por uma grande quantidade de gelo plurianual — ou seja, gelo que sobrevive pelo menos a um verão e se acumula ao longo de vários anos, tornando-se mais espesso e resistente com o passar do tempo.

Segundo a NASA, este gelo antigo diminuiu significativamente, e a maior parte do Ártico está agora coberta por gelo de primeiro ano, que se forma durante o inverno, mas é muito mais fino e derrete muito mais facilmente quando chega o verão.

Os padrões naturais, como a Oscilação Ártica — que afeta os ventos e as temperaturas em toda a região —, influenciam a quantidade de gelo de um ano para o outro. No entanto, os cientistas afirmam que as flutuações naturais não conseguem explicar, por si só, o declínio a longo prazo, e que o aumento das temperaturas globais é um fator importante.

Olhando para o futuro, os investigadores preveem que o Oceano Ártico poderá ficar praticamente livre de gelo marinho durante pelo menos um verão antes de 2050, o que representaria uma enorme mudança para uma região que manteve uma extensa camada de gelo durante milénios.