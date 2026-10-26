Ar frio traz 'clima de inverno' com tardes frias às regiões Sul e Sudeste

Massa de ar frio provoca temperaturas abaixo da média com sensação de frio no Centro-Sul do país na reta final de outubro. Saiba o que esperar para o Sul e Sudeste.

A atuação de uma massa de ar frio vai trazer temperaturas com cara de inverno ao Sul e Sudeste do Brasil na reta final de outubro. A previsão do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica temperaturas até 2°C abaixo da média em grande parte dessas regiões ao longo da semana, com mínimas inferiores a 5°C nas áreas serranas. O frio também será sentido em outras partes do Centro-Sul, embora com intensidades diferentes. Confira o que esperar para os próximos dias no Sul e Sudeste.

Semana com temperaturas abaixo da média

A previsão de anomalia semanal do modelo ECMWF indica que as temperaturas médias entre 26 de outubro e 2 de novembro ficarão até 2°C abaixo da média climatológica no Sul e em grande parte do Sudeste, com exceção de áreas mais ao norte da região.

É importante destacar que esses valores representam a anomalia da média semanal, e não que as temperaturas ficarão abaixo da média durante todos os dias ou em todos os períodos. Episódios de frio mais intenso podem provocar desvios negativos expressivos e puxar a média para baixo, mesmo que as temperaturas oscilem ao longo da semana.

Previsão de anomalia semanal de temperatura entre 26 de outubro e 2 de novembro, segundo o ECMWF.

No Centro-Oeste, as anomalias negativas podem ser ainda mais expressivas, chegando a 6°C abaixo da média em algumas áreas. Isso ocorre porque, embora as temperaturas registradas possam ser mais altas do que no Sul e Sudeste, a queda em relação às médias climatológicas da região será maior.

Sul e Sudeste com cara de inverno

A atuação de uma massa de ar frio após as tempestades com chuvas intensas do último fim de semana, as temperaturas entram em queda. Nesta segunda-feira (26) foram registradas mínimas de 2,5°C na Serra Catarinense, com máxima abaixo de 8°C.

Na terça-feira (27) as temperaturas mínimas e máximas continuarão frias no Sul e Sudeste, com as menores mínimas previstas para a Serra Catarinense (2°C) e valores abaixo de 10°C em grande parte do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina, centro-sul do Paraná e regiões serranas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Previsão de temperatura mínima para terça-feira (27), segundo o ECWMF.

As temperaturas máximas da terça-feira (27), por sua vez, devem ficar abaixo de 20°C na metade sul do Rio Grande do Sul e faixa leste das regiões Sul e Sudeste, enquanto no restante das regiões os termômetros ficam em torno de 25°C, podendo alcançar 27°C no oeste do Paraná.

A partir de quarta-feira (28) as temperaturas começam a subir ligeiramente. As menores mínimas previstas continuam sobre a serra catarinense, com frio de 7°C. Em toda a região Sul e faixa leste do Sudeste o amanhecer será abaixo de 19°C, com a maior parte da área entre 10°C e 15°C. À tarde as temperaturas sobem no Rio Grande do Sul, com a região central e norte podendo alcançar 27°C, assim como no oeste de Santa Catarina e Paraná. No interior de São Paulo, as máximas previstas são superiores a 30°C.

Previsão de temperatura mínima para terça-feira (27), segundo o ECWMF.

Para quinta-feira (29), o amanhecer continuará com sensação de frio no Sul e Sudeste, embora as temperaturas continuem subindo ligeiramente. As mínimas previstas ficam em torno de 10°C nas áreas mais elevadas (principalmente Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais), e abaixo de 15°C na maior parte das regiões.

Ao longo da tarde a sensação de frio continua predominando entre no nordeste do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina e Paraná e faixa leste do Sudeste, incluindo centro-leste de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

Previsão de temperatura máxima para quinta-feira (29), segundo o ECMWF.

Na sexta-feira (30) a previsão indica temperaturas mínimas entre 12°C e 18°C no Sul e Sudeste, enquanto as máximas permanecem com sensação de frio em uma área menor, ficando abaixo de 16°C nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



As temperaturas máximas continuam amenas em áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina e Paraná (em torno de 21°C), mas sobem em grande parte do Sul e Sudeste, se aproximando de 30°C em áreas do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

No fim de semana o frio deve continuar durante a manhã no Sul e Sudeste, com temperaturas mais frias apenas na faixa leste, entre 18°C e 22°C. Nas demais áreas, os termômetros passam de 25°C.