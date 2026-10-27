Esta planta de folhas roxas pode dar cor à sua casa em outubro e se multiplica facilmente por estacas

Com folhas de cor roxa que chamam a atenção em qualquer ambiente, esta planta mexicana pode se tornar uma das suas favoritas, devido à facilidade de cuidar dela e de multiplicá-la.

As pequenas flores rosadas da purpurina destacam-se entre suas folhas roxas, que adquirem tons mais intensos com boa iluminação.

Quando chega o mês de outubro, muitas plantas começam a crescer mais lentamente e outras perdem o seu atrativo com as noites mais frescas. No entanto, existem algumas "guerreiras" que continuam trazendo cor ao jardim, mesmo sem a presença de grandes flores. Entre elas, destaca-se uma planta de folhas roxas que não passa despercebida.

Trata-se da Tradescantia pallida, conhecida popularmente como trapoeraba-roxa ou coração-roxo. Ela possui folhas alongadas, de um roxo intenso, que contrastam muito bem com o verde de outras plantas e podem transformar um simples vaso em um belo elemento decorativo.

Além da sua aparência, ela apresenta duas grandes vantagens que qualquer amante da jardinagem aprecia: é uma planta que exige pouca atenção e, ainda, reproduz-se facilmente por meio de estacas. Com alguns caules e um pouco de paciência, é possível obter novas plantas sem gastar absolutamente nada.

Uma planta que conquista jardins com suas folhas roxas

Originária do México, particularmente da região do Golfo, esta espécie desenvolve caules carnosos que podem se estender pelo solo ou cair pelas bordas dos vasos. Seu crescimento permite utilizá-la como forração, em jardineiras ou em vasos suspensos.

Seus caules pendentes permitem decorar muros, varandas e jardineiras, criando um belo contraste com outras plantas de folhas verdes.

Embora as folhas sejam as protagonistas, a planta também produz pequenas flores cor-de-rosa de três pétalas, com estames amarelos que se sobressaem e se destacam em meio ao tom arroxeado. Cada flor dura apenas um dia, mas novas flores podem surgir durante toda a temporada de floração.

Sua cor depende de pigmentos chamados antocianinas, cuja presença e acúmulo intensificam os tons púrpuras. A luz solar influencia sua intensidade: sob boa iluminação, apresenta cores mais vivas, enquanto em locais escuros pode tornar-se esverdeada.

Para mantê-la feliz e em perfeito estado, recomenda-se colocá-la em um local onde receba várias horas de sol por dia. Em regiões muito quentes, ela pode se beneficiar de um pouco de sombra durante as horas de maior intensidade solar. Também é necessário um substrato que permita o escoamento do excesso de água; uma mistura para vasos contendo perlita funciona muito bem.

A rega deve ser moderada, deixando secar os primeiros centímetros de terra antes de umedecer novamente. Durante o mês de outubro, a frequência pode diminuir à medida que as temperaturas caem, mas não existe um calendário universal: um vaso exposto ao sol pode precisar de água muito antes de outro que esteja em um ambiente interno.

Sua principal fraqueza é o frio intenso. Quando as temperaturas noturnas se aproximam de 10°C, é melhor levá-la para um local mais protegido e iluminado, especialmente se houver risco de geadas. Se os caules começarem a ficar longos e pouco povoados, podar as pontas ajudará a estimular novas ramificações.

Como multiplicá-la por estacas e encher seus vasos de cor

Uma das características mais interessantes desta planta é a sua capacidade de desenvolver raízes a partir de pequenos pedaços de caule. De fato, alguns caules que se quebram acidentalmente podem se tornar novas plantas, caso encontrem umidade e condições adequadas.

Embora suas folhas sejam as protagonistas, esta planta também produz flores delicadas de três pétalas rosadas e estames amarelos.

A primavera e o verão oferecem as condições necessárias para a sua reprodução,, especialmente se as estacas forem mantidas em ambientes internos. O procedimento é bastante simples:

Corte um caule saudável de aproximadamente 10 a 15 centímetros, logo abaixo de um nó, onde nascem as folhas. Remova as folhas inferiores para evitar que permaneçam submersas ou enterradas. Coloque-o em um recipiente com água limpa, trocando-a a cada três ou quatro dias, ou enterre-o diretamente em um substrato levemente úmido. Mantenha-o em um local iluminado, sem sol intenso, enquanto suas primeiras raízes crescem.

Com temperaturas amenas, as raízes podem surgir em uma ou duas semanas, embora o processo possa demorar mais se estiver frio. Quando estiverem suficientemente grandes e fortes, as estacas enraizadas na água poderão ser transferidas para um vaso.

Um truque para obter um aspecto mais volumoso é plantar várias hastes juntas. Dessa forma, em vez de esperar que uma única haste desenvolva muitas ramificações, consegue-se uma composição mais frondosa desde o início.

Embora costume apresentar poucos problemas com pragas e doenças, é natural que possam surgir cochonilhas ou pulgões. Também é importante mantê-la fora do alcance de animais de estimação que costumam morder plantas, pois a sua ingestão pode causar irritação, assim como o contato da sua seiva com peles sensíveis.

Se você tem uma planta como esta no seu "Éden", aproveite uma poda para preparar algumas estacas. É uma maneira simples de renovar um vaso, compartilhar plantas e manter a sua cor durante os meses mais frios — desde que haja luz suficiente e proteção contra geadas.