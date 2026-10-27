Feriadão de Finados terá baixa pressão e chuva pelo Brasil; saiba o que esperar

Uma região de baixa pressão e um rio atmosférico vão favorecer chuvas intensas em grande parte do Brasil durante o feriado prolongado de Finados. Os acumulados podem superar 100 mm e se aproximar de 200 mm em áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com risco de transtornos.

Ao longo dos próximos dias, um rio atmosférico se formará sobre o Brasil, transportando umidade sobre o Centro-Oeste e Sudeste do país e alimentando a formação de chuvas sobre essas regiões, além de grande parte do Norte e do Nordeste do país. Ao mesmo tempo, uma região de baixa pressão também impulsionará a formação de chuvas sobre uma grande faixa do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) Já emitiu avisos prévios de Tempestade, especialmente para o Sudeste e o Centro-Oeste ao longo desta semana. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Previsões indicam que estes sistemas continuarão trazendo a formação de pancadas de chuva significativas para o Brasil ao longo do feriado de Finados, que ocorre nesta próxima segunda-feira, dia 2 de Novembro - criando um feriado prolongado de três dias junto ao sábado (31) e ao domingo (1).

Tempestades já se formam na sexta-feira

Na sexta-feira (30), pancadas de chuva estarão se formando em grande parte do país. Isso inclui praticamente toda a região Sudeste (MG, RJ, ES, embora SP seja menos atingido); Centro-Oeste (GO, DF e MT, embora MS seja menos atingido); e grande parte do Norte (RO, AC, AM, PA e TO). Além disso, chuvas mais fracas também podem se formar no leste da região Sul (especialmente SC e PR).

Previsão de probabilidade de chuvas na sexta-feira durante a tarde mostra regiões que serão mais afetadas pela chuva ao longo da sexta-feira. Faixa de precipitação continuará ativa.

Essa faixa de precipitação que cruza especialmente as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país continuará ativa ao longo do final de semana, causando chuvas em grande parte do Brasil durante o feriado prolongado.

Chuva continua no Sábado (31) e Domingo (1)

Esses mesmos estados mencionados anteriormente continuarão sendo atingidos por pancadas de chuva ao longo deste próximo final de semana, com tempestades localizadas que se formam especialmente durante a tarde e a noite, e podem ser localmente muito intensas, causando transtornos para a população.

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado e domingo de tarde mostra que uma intensa faixa de precipitação sobre o Brasil continuará atuando ao longo do final de semana de feriado.

Essa situação caracterizará o tempo também durante a segunda-feira (2) de feriado, fazendo com que o feriado seja chuvoso em diversos estados do país.

Tempestades se formam no feriado de finados

Na imagem abaixo, é possível perceber quais estados serão mais afetados pela chuva ao longo da tarde da segunda-feira (2), com destaque para chuvas fortes sobre Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.

Previsão de chuvas no final da segunda-feira ilustra regiões que serão mais afetadas pelas chuvas ao longo do feriado de finados. Isso inclui boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Ao total, os acumulados de chuva ao longo dos próximos dias podem exceder os 100 mm, chegando a valores próximos dos 200 mm nos Estados mencionados até o final do feriado prolongado. Esses altos volumes de chuva podem causar transtornos para a população.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da próxima segunda-feira mostra que os acumulados podem chegar perto dos 200 mm em municípios pontuais do Sudeste e Centro-Oeste.

Em casos de tempestade, recomenda-se à população não se abrigar debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).

Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem tente transitar por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também nunca deixe de observar as encostas de passagem, evitando permanecer ou transitar por áreas propícias a deslizamentos de terra.