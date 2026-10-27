Imagens impressionantes de tornado categoria preliminar EF-2 no Chile: casas destruídas a 100 km de Santiago
O tornado de Requínoa causou grande destruição na tarde desta segunda (26). Felizmente, não houve registro de mortes nem de feridos. O fenômeno percorreu cerca de 2 km, cortando a principal rodovia que liga o centro ao sul do Chile.
Um tornado impressionante, classificado preliminarmente pela Direção Meteorológica do Chile na categoria EF-2 — com ventos que variam entre 179 e 218 km/h —, formou-se na tarde desta segunda-feira, 26 de outubro, na comuna de Requínoa, a cerca de 100 km ao sul da cidade de Santiago.
O fenômeno foi registrado por volta das 17h25, após o surgimento de uma intensa instabilidade na zona central do Chile. As tempestades provocaram violentas quedas de granizo em diversos pontos do centro-sul do país, além de causarem inundações e enxurradas na capital chilena.
Dados coletados pela Rede Geocientífica Chilena indicam que o tornado se formou a oeste da Rota 5 Sul, principal estrada que liga o centro ao sul do Chile, e se deslocou em direção ao sudeste, causando diversos danos ao longo de seu trajeto.
Imagens feitas a partir da estrada registraram o início do tornado, que se deslocou por cerca de 2 km, causando a destruição de parte de uma escola e destelhando várias casas em seu trajeto.
Vídeos captados na cidade mostram o impacto deixado pelo tornado, cujo cone arrastou uma grande quantidade de escombros, lançando-os pelo ar a uma grande distância.
O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres informou que 70 residências foram afetadas pela passagem do tornado em Requínoa e que mais de 6.500 moradias passaram a noite sem energia elétrica.
Milagrosamente, não houve registro de feridos nem de mortos com a passagem deste tornado — classificado preliminarmente como EF-2 —, um dos mais intensos já registrados na história do Chile.
Referências da notícia
SENAPRED. Autoridades entregan balance por evento meteorológico en la zona centro sur del país.
Dirección Meteorológica de Chile. Clasificación preliminar del tornado de Requínoa.