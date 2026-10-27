Imagens impressionantes de tornado categoria preliminar EF-2 no Chile: casas destruídas a 100 km de Santiago

O tornado de Requínoa causou grande destruição na tarde desta segunda (26). Felizmente, não houve registro de mortes nem de feridos. O fenômeno percorreu cerca de 2 km, cortando a principal rodovia que liga o centro ao sul do Chile.

Um tornado impressionante, classificado preliminarmente pela Direção Meteorológica do Chile na categoria EF-2 — com ventos que variam entre 179 e 218 km/h —, formou-se na tarde desta segunda-feira, 26 de outubro, na comuna de Requínoa, a cerca de 100 km ao sul da cidade de Santiago.

O fenômeno foi registrado por volta das 17h25, após o surgimento de uma intensa instabilidade na zona central do Chile. As tempestades provocaram violentas quedas de granizo em diversos pontos do centro-sul do país, além de causarem inundações e enxurradas na capital chilena.

INFORME PRELIMINAR ️ TORNADO EF-2 EN REQUÍNOA, REGIÓN DE OHIGGINS Durante la tarde de este lunes 26 de octubre, alrededor de las 17:25 horas, se registró un tornado que afectó algunos sectores de la comuna de Requínoa, en la Región de OHiggins. Según nuestro análisis basado en los diferentes reportes de redes sociales, el tornado toca tierra al sur de la Villa Las Rosas, avanzando en dirección al sureste, cruza la Ruta 5 Sur, afectando considerablemente a decenas de casas del sector Villa Jardín y el Colegio Tricahue, cruzando la línea ferroviaria Central Sur y avanzando en dirección este-sureste paralelamente a la ruta H-455 hasta el sector Santa Amalia, donde se desvanece, contabilizando una trayectoria estimada de aproximadamente 1,9 kilómetros. Con base a los daños registrados en terreno, tales como la caída de árboles de gran tamaño, la voladura y desprendimiento total de techumbres, daños severos en infraestructuras y el colapso de postes del tendido eléctrico, categorizamos de manera preliminar el evento en EF-2 dentro de la escala Fujita Mejorada, lo que sugiere vientos estimados de entre 179 y 218 km/h. Esta estimación corresponde a una evaluación inicial y podría experimentar modificaciones a medida que se incorporen nuevos antecedentes, registros visuales y observaciones de los daños en terreno. ️ El evento se habría desarrollado en un contexto de inestabilidad atmosférica asociado a la presencia de una vaguada en altura sobre la zona central durante esta jornada. Esta configuración atmosférica habría favorecido condiciones propicias para el desarrollo de nubosidad convectiva y fenómenos meteorológicos localmente intenso. Los antecedentes presentados en este informe son de carácter PRELIMINAR. La clasificación definitiva del fenómeno, su trayectoria, la extensión de los daños y el número de viviendas afectadas deberán ser corroborados mediante evaluaciones en terreno y nuevos antecedentes. — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

Dados coletados pela Rede Geocientífica Chilena indicam que o tornado se formou a oeste da Rota 5 Sul, principal estrada que liga o centro ao sul do Chile, e se deslocou em direção ao sudeste, causando diversos danos ao longo de seu trajeto.

URGENTE ️ Registros del inicio del tornado el cual cruzó la Ruta 5 Sur, con dirección hacia sectores urbanos y agrícolas de #Requínoa, región de O'Higgins. ️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/pjHzt1Zp8n — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

Imagens feitas a partir da estrada registraram o início do tornado, que se deslocou por cerca de 2 km, causando a destruição de parte de uma escola e destelhando várias casas em seu trajeto.

Devastadoras imágenes del Colegio Tricahue de Requínoa arrasado por un tornado Categoría EF-2 en la región de Ohiggins, Chile #Tornado #Chile https://t.co/uCaI9xrab3 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 26, 2026

Vídeos captados na cidade mostram o impacto deixado pelo tornado, cujo cone arrastou uma grande quantidade de escombros, lançando-os pelo ar a uma grande distância.

️#Requinoa Lo Que Dejo el Paso del Tornado https://t.co/Zk9Cv0CXGZ — InfosChile (@INF0SCHILE) October 26, 2026

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres informou que 70 residências foram afetadas pela passagem do tornado em Requínoa e que mais de 6.500 moradias passaram a noite sem energia elétrica.

Milagrosamente, não houve registro de feridos nem de mortos com a passagem deste tornado — classificado preliminarmente como EF-2 —, um dos mais intensos já registrados na história do Chile.