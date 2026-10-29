Temporal em Sertãozinho atinge 84 mm e lidera acumulados no estado de SP

Uma enxurrada de grande intensidade quase terminou em tragédia quando um motociclista acabou arrastado pela correnteza e precisou se segurar na estrutura de uma chácara antes de ser salvo .

Enchentes invadiram corredores hospitalares e causaram interdições no trânsito após temporal atingir 84 milímetros em Sertãozinho, interior de SP. Foto: Defesa Civil do Estado de SP

A noite de quarta-feira, 28 de outubro, foi marcada por fortes tempestades no interior paulista. A cidade de Sertãozinho registrou o índice pluviométrico mais expressivo de todo o estado de São Paulo, gerando enchentes severas e mobilizando equipes de emergência.

Os dados consolidados pela Defesa Civil estadual apontaram um acumulado de 84 mm no município durante a precipitação. O número superou com folga os índices de outras regiões paulistas e resultou em vias públicas bloqueadas e ocorrências de risco.

Impactos da tempestade e pontos críticos de alagamento

Diversas áreas urbanas de Sertãozinho sofreram transtornos severos provocados pelo excesso de água em curto período. Na entrada do município, a Via de Acesso Octávio Verri ficou completamente inundada, o que culminou em longos congestionamentos. Outro ponto severamente afetado foi o balão da Câmara Municipal, situado na Avenida Egisto Sicchieri.

Chuva forte provocou alagamento na Santa Casa e em outros estabelecimentos em Sertãozinho (SP). Foto: Reprodução/ Redes sociais

A correnteza também causou complicações no tráfego da Avenida José Ferreira Fontes e em vias centrais. No Bairro Bandeirantes, o asfalto cedeu e abriu uma cratera na pista, provocando a queda de um veículo no buraco durante o temporal. A força das águas ainda avançou sobre calçadas com mesas e estabelecimentos.

A enxurrada invadiu os corredores da Santa Casa, localizada no centro da cidade. Diante da situação, profissionais de limpeza atuaram rapidamente para escoar o volume acumulado. O hospital informou que nenhuma assistência aos pacientes foi prejudicada e nenhum aparelho médico sofreu avarias.

A forte correnteza na Rua Sebastião Sampaio arrastou um motociclista que tentava trafegar pelo trecho alagado. O condutor conseguiu se apoiar no muro de uma chácara para escapar da correnteza e foi retirado sem lesões pelo Corpo de Bombeiros e pela Guarda Civil Municipal, em área que precisou ser interditada.

Dados da Defesa Civil e o ranking de acumulados no estado

O levantamento divulgado pela Defesa Civil estadual confirmou a forte concentração de chuva na região nordeste de São Paulo. Sertãozinho liderou a lista oficial com 84 mm, índice que quase triplicou a marca da segunda colocada geral, Ribeirão Preto, cujo pluviômetro no posto de Bonfim computou 30 mm.

Ruas do Centro de Sertãozinho (SP) alagadas após chuvas. Foto: Redes sociais

Em seguida, o monitoramento registrou acumulados mais brandos tanto em trechos litorâneos quanto em outras cidades do interior. A estação de Paúba, em São Sebastião, anotou 23 mm, acompanhada de perto pelo município de São Simão, com 21 mm, e por Franca, que fechou o período com 19 mm.

As precipitações também atingiram áreas do oeste e do litoral sul paulista de maneira pontual. A cidade de Rancharia registrou 18 mm, enquanto o município de Praia Grande assinalou 16 mm de volume pluviométrico.

Completando o quadro das dez localidades com maiores índices monitorados no território estadual, Caraguatatuba chegou a 14 mm, São Roque acumulou 13 mm e Sorocaba teve 12 mm. Esses dados detalham a disparidade do temporal, que descarregou o maior impacto hídrico em Sertãozinho.