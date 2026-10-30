Feriado de Finados será com risco de temporais e chuvas intensas em SP

O fim de semana prolongado do feriado de 2 de novembro terá condições para fortes pancadas de chuva e temporais no estado de São Paulo, e não se descartam rajadas de vento e queda de granizo.

Na próxima segunda-feira (2) teremos o Feriado do Dia de Finados aqui no Brasil, e como ficará o tempo neste fim de semana prolongado no estado de São Paulo?

novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso. Siga-nos e ative as notificações!

A previsão indica que haverá condições para pancadas de chuva de até forte intensidade e temporais isolados, não se descartando risco de rajadas de vento moderadas e eventual queda de granizo.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Feriadão prolongado com pancadas de chuva e temporais em SP

O estado de São Paulo já vêm registrando chuvas nesses últimos dias, e neste fim de semana prolongado de feriado ainda haverá condições para formação de nuvens carregadas e áreas de instabilidade em todo o território, mesmo que as chuvas mais intensas possam ocorrer de forma mais pontual.

No sábado (31), a presença de uma área de baixa pressão atmosférica na costa da Região Sudeste vai favorecer a formação de nuvens carregadas no estado e de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, especialmente na metade norte do estado. O sol até pode aparecer em alguns períodos do dia, mas teremos a presença de nuvens.

Previsão de chuva (mm) para sábado (31) às 15h à esquerda e domingo (1º de novembro) às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a tarde e início da noite são esperadas pancadas de chuva moderadas a intensas, principalmente na porção norte do estado, com volumes pontuais de até 50 mm e riscos de trovoadas e vendavais moderados. A metade centro-sul do estado deve ter chuvas mais fracas e isoladas, sem grandes riscos.

A capital paulista tem possibilidade de chuvas fracas e rápidas entre o fim da manhã e a tarde, com céu variando de nublado a parcialmente nublado, alguns momentos de sol aparecendo.

Previsão de densidade de raios para domingo (1º de novembro) às 15h à esquerda e segunda-feira (2) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

E novembro começa com os temporais ganhando força em todo o estado de São Paulo. No domingo (1º de novembro) a baixa pressão se afasta mas ainda haverá condições para pancadas de chuva intensa e temporais em toda a região a partir da tarde. Não se descartam ainda acumulados de até cerca de 50 mm, rajadas de vento e chance de queda de granizo pontual.

O feriadão prolongado de Finados terá condições para pancadas de chuva forte, temporais e vendavais em todo o estado de São Paulo, principalmente entre o domingo (1º de novembro) e a segunda-feira (2).

À noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas com temporais em áreas do oeste e noroeste do estado.

Na capital paulista estão previstas pancadas de chuva com raios entre a tarde e início da noite, e céu variando de nublado a parcialmente nublado durante o dia.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para o feriado de 2 de novembro, às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

O Feriado do dia 2 de novembro até começa com tempo mais firme e bastante nuvens em São Paulo, apenas com possibilidade de chuviscos isolados na faixa litorânea, mas é à tarde que as áreas de instabilidade ganham força.

Durante a tarde e à noite, são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas e com fortes temporais em todo o território. Não se descartam rajadas de vento de até 60 km/h, chuvas pontualmente volumosas e queda de granizo.

A capital paulista tem previsão de sol entre algumas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer momento da tarde.

Mas é importante seguir acompanhando as informações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podem mudar nos próximos dias.