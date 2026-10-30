Mergulhe na leitura: por dentro da livraria subaquática onde pode ler na companhia dos peixes

Situada no Lago Xinglong, na cidade chinesa de Chengdu, esta livraria combina literatura, arte e natureza. A sua fachada de vidro estende-se um metro abaixo da superfície da água, proporcionando uma vista fascinante do mundo subaquático.

Através das janelas inferiores, os visitantes podem observar a vegetação aquática e os peixes a nadar enquanto leem. Crédito: MUDA Architects e ArchDaily

Como seria mergulhar na leitura de um livro enquanto os peixes nadam a apenas polegadas de distância da sua cadeira? No sudoeste da China, esta cena faz parte de uma verdadeira experiência arquitetônica.

A livraria CITIC, no Lago Xinglong, possui uma parede de vidro que se estende abaixo da superfície da água, permitindo aos visitantes observar a vida aquática enquanto folheiam um livro e apreciam o ambiente natural circundante.

Grandes painéis de vidro ligam o interior da livraria ao lago ao longo do dia. Crédito: MUDA Architects e ArchDaily

A verdadeira magia desta livraria reside não só na sua aparência, mas também na sua engenharia. A fachada virada para o lago estende-se quase um metro debaixo de água. A partir das mesas de leitura, os visitantes podem observar peixes, plantas flutuantes e rochas, enquanto a luz do sol, ao filtrar-se pela água, projeta reflexos cintilantes pelo teto.

Uma página que caiu do céu

O conceito criativo por trás do edifício teve início com uma metáfora poética: "um livro a cair do céu" na margem do lago. Os seus projetistas procuraram também prestar homenagem à arquitetura tradicional da província de Sichuan, reinterpretando os telhados inclinados das casas rurais através de um único telhado contínuo e ondulado.

O telhado inclinado presta homenagem às casas tradicionais da região e assemelha-se a uma folha de papel a ondular ao vento. Crédito: MUDA Architects e ArchDaily

Com uma área de 500 metros quadrados, a estrutura retangular atinge alturas diferentes em cada extremidade, chegando aos 16 metros no seu ponto mais alto, de forma a assemelhar-se a uma folha de papel curvada pelo vento.

Os materiais reforçam esta harmonia orgânica. O edifício combina estruturas de aço e revestimento interior de alumínio com acabamento semelhante à madeira, juntamente com painéis exteriores de titânio-zinco que desenvolvem uma pátina protetora.

Exposições de arte, café e meditação

O projeto teve início em 2018, quando a MUDA-Architects venceu um concurso internacional para projetar a livraria emblemática do lago. Após três anos de engenharia e construção complexas, abriu as suas portas em outubro de 2021.

A luz natural atravessa a água do lago, projetando reflexos em constante mudança no teto da área de leitura. Crédito: MUDA Architects e ArchDaily

Desde então, o edifício tem continuado a receber prémios internacionais de arquitetura e tornou-se uma atração viral, atraindo milhares de visitantes todos os dias que vêm tirar fotografias e desfrutar da experiência invulgar de ler imersos na paisagem circundante.

A livraria oferece vários outros espaços para explorar. Ao entrar, os visitantes deparam-se com uma galeria que apresenta exposições de arte rotativas antes de descerem para a sala de leitura principal. Lá, os leitores podem acomodar-se nos bancos de madeira em degraus ou encontrar um lugar junto às janelas com uma chávena de café.

O vidro laminado de quatro camadas permite aos visitantes observar a vida aquática, ao mesmo tempo que resiste à pressão da água na secção submersa. Crédito: MUDA Architects e ArchDaily

Para quem procura tranquilidade total, um corredor mais isolado apresenta aberturas estreitas ao nível dos olhos que emolduram pequenas secções da paisagem exterior. Para além do edifício, terraços de madeira estendem-se ao longo da margem do lago, oferecendo um local tranquilo para apreciar o pôr-do-sol.

Um desafio de engenharia sob a superfície

Para criar a impressionante vista subaquática, os arquitetos da MUDA-Architects tiveram de superar o desafio da enorme pressão exercida pela água sobre a estrutura.

A solução consistiu na instalação de painéis de vidro temperado e laminado de quatro camadas, concebidos para resistir à pressão da água e garantir a segurança dos visitantes. A equipa também aplicou vedantes estanques nas juntas e protegeu os perfis metálicos contra a corrosão.

A silhueta do edifício acompanha os contornos do terreno e parece flutuar na superfície do Lago Xinglong. Crédito: MUDA Architects e ArchDaily

O projeto teve igualmente em conta a subida do nível do lago durante a estação das chuvas. A fachada foi concebida para funcionar corretamente tanto quando os níveis de água estão baixos como quando o lago atinge o seu nível mais elevado.

A China pode estar do outro lado do oceano, e viajar até ao Lago Xinglong não é propriamente uma aventura do dia-a-dia. Felizmente, perder-se num bom livro não requer viajar meio mundo. É uma viagem que pode começar mesmo no conforto do seu próprio sofá.