Espasmos dos membros e movimentos rápidos dos olhos — sim, os cães sonham, e parece que as aranhas saltadoras também

Uma aranha-saltadora australiana, de cabeça para baixo na sua teia de seda, enquanto dorme. Crédito: Daniela C. Rößler

Stephanie Leonida Meteored Reino Unido 30/10/2026 20:47 4 min

Porque é que sonhamos? A resposta a esta pergunta tem sido objeto de debate há muito tempo, não só no que diz respeito aos seres humanos enquanto espécie, mas também a outros vertebrados. Se tiver um animal de estimação, como um cão, um gato ou um pássaro, talvez já tenha observado com fascínio e encanto quando estes mexem os membros, os olhos se agitam ou se movimentam de forma peculiar, como se estivessem a reagir a algo, tal como quando estão acordados. Sabemos que também o fazemos e podemos apreciar observar algo tão único no ser que está a vivenciar o seu espaço onírico interior.

Ao que parece, sonhar pode não ser exclusivo das espécies vertebradas do reino animal, mas também dos invertebrados. Estudos recentes confirmaram que as aranhas-saltadoras têm, de facto, um padrão de sono. Como é esse padrão e como é que os investigadores descobriram isso?

Experiências diurnas e noturnas

Os investigadores registaram o comportamento das aranhas saltadoras australianas (Portia fimbriata) ao longo de vários dias e noites. As aranhas foram colocadas em pratos de plástico com 12 cm de largura, sob condições de iluminação variáveis. Os pesquisadores mediram o comportamento das aranhas durante o dia e à noite e utilizaram câmaras de infravermelhos para medir as fases de repouso, as posições de sono e as fases de sono semelhantes ao sono REM.

O sono de movimentos oculares rápidos (REM) é uma fase ativa do sono caracterizada por elevada atividade cerebral (quase semelhante à vigília), paralisia muscular temporária, sonhos e movimentos oculares rápidos. Ao mesmo tempo, as pálpebras permanecem fechadas e os membros apresentam espasmos.

Para testar se as aranhas estavam realmente a dormir, introduziram um som agudo para avaliar a reação das aranhas que pareciam estar a dormir. Os investigadores introduziram também outro estímulo, composto por 20 moscas a zumbir, para avaliar a reação das aranhas após a sua introdução.

Os investigadores confirmaram que as aranhas-saltadoras apresentam, de facto, um sono regulado composto por duas fases principais, incluindo um sono semelhante ao REM, durante o qual os seus membros se contraíam e os olhos se moviam rapidamente de um lado para o outro. As aranhas dormiam na sua teia, numa posição de cabeça para baixo.

Quando os pesquisadores introduziram o estímulo acústico, as aranhas responderam três segundos mais lentamente do que o habitual, tal como acontece quando alguém se levanta ainda sonolento ao som de um despertador. Quando as moscas foram introduzidas durante o seu sono noturno, os investigadores observaram que as aranhas descansaram mais uma hora no dia seguinte.

A investigação ajuda a esclarecer a natureza do sono no reino animal e a evolução do sono nos diferentes grupos que o compõem. Acredita-se que, há cerca de 500 a 700 milhões de anos, as aranhas tenham seguido um caminho evolutivo distinto do dos vertebrados. Resta saber se as aranhas sonham tal como os seres humanos e outros vertebrados. Ainda é necessário realizar mais investigação, com o objetivo de revelar a natureza antiga e fundamental do sono em todo o reino animal.

Referência da notícia Geiger, N., et al.. (2026). Behavioral evidence for two-stage sleep in spiders.



