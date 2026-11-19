Tempo severo traz elevado risco de granizo e chuvas de 250 mm no Sul do Brasil

Chuvas volumosas e intensas estão previstas para o Sul do Brasil nos próximos dias. O tempo severo alerta para a ocorrência de granizo e volumes de chuva próximos de 250 mm.

As instabilidades voltam a ganhar força no Sul do Brasil com o aumento da umidade e a convergência de ventos úmidos em baixos níveis, que resultam na formação de nuvens carregadas sobre os três estados da região. Dessa forma, há alertas para tempo severo nos próximos dias, que gera risco de queda de granizo, além de acumulados de chuva que chegam aos 250 mm até terça-feira (24).

Final de semana com alertas de tempestades

A madrugada de sexta-feira (20) tem previsão de chuvas de forte intensidade e tempestades sobre o noroeste gaúcho, o meio-oeste catarinense e o sudoeste paranaense. Até o final da manhã, as chuvas permanecem atuando nesses setores e ganham intensidade, gerando alertas para queda de granizo.

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Entre o período da tarde e ao longo da noite, as chuvas avançam, perdem intensidade gradualmente e afetam o norte do Rio Grande do Sul e todo o estado de Santa Catarina. Em áreas pontuais, as chances de tempestades são altas, com potencial para registrar rajadas de vento acima de 70 km/h.

Precipitação prevista para sexta-feira (20, esquerda) e densidade de raios (direita).

Durante boa parte do sábado (21), o cenário será de tempo mais tranquilo, mas com presença de nuvens. Pela manhã, as chuvas mais fortes estão previstas para o oeste do Paraná, acompanhadas de trovoadas. À tarde, há previsão de pancadas isoladas; no entanto, ao final da noite, as instabilidades retornam ao Rio Grande do Sul com precipitação de forte intensidade atingindo o oeste do estado.

No decorrer do domingo (22), as chuvas dominam a Região Sul, começando pelo território gaúcho, o primeiro a ser afetado pela nova rodada de chuvas intensas e tempestades. Conforme as horas passam, os sistemas se deslocam em direção a Santa Catarina e ao Paraná.

Forte transporte de umidade em direção ao Sul do Brasil (esquerda) e rajadas de vento acima de 70 km/h para áreas de serra (direita).

Nos dois estados, as chuvas devem chegar ao final da manhã com potencial para gerar transtornos, pois está previsto tempo severo com trovoadas e possibilidade de queda de granizo. Entre a tarde e a noite, as precipitações se mantêm na faixa entre o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o Paraná (exceto próximo à divisa com São Paulo).

Semana começa com chuvas intensas e grandes acumulados

A última semana de novembro começa com instabilidades entre o norte gaúcho e o estado paranaense. Estão previstas chuvas desde o início da manhã até o final da noite de segunda-feira (23), oscilando entre intensidades fracas e moderadas, mas há alertas para pontos isolados em que precipitação forte é capaz de gerar transtornos.

Ao longo da terça-feira (24), o cenário fica ainda mais preocupante. A atuação de um cavado atmosférico eleva novamente a presença de ar quente e úmido na região, potencializando a formação de nuvens carregadas. Dessa maneira, os riscos de tempo severo aumentam sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná.

Previsão de chuva e nebulosidade (esquerda) e densidade de raios mostra áreas com maior potencial de tempestades (direita) para terça-feira (24).

A preocupação é maior com o estado de Santa Catarina, pois o modelo ECMWF indica que as chuvas serão intensas durante boa parte do dia, fazendo com que os acumulados diários possam chegar e até superar os 80 mm, deixando o estado em alerta.

De forma geral, entre sexta-feira (20) e terça-feira (24), os maiores volumes acumulados concentram-se no norte gaúcho, em grande parte de Santa Catarina (com exceção de áreas do leste e alguns pontos do norte do estado) e no sudoeste do Paraná. Em todo esse território, os volumes previstos ficam acima de 110 mm, enquanto áreas pontuais entre a divisa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul têm projeção de acumulados de até 250 mm.

Previsão de chuva acumulada entre sexta-feira (20) e terça-feira (24).

Os grandes volumes de chuva previstos elevam o potencial para gerar transtornos nos municípios da região. Cidades com muitas encostas merecem uma atenção ainda maior, pois, com o solo já encharcado, as chances de deslizamentos de terra aumentam. Além disso, os riscos de enxurradas e transbordamento de rios ficam elevados em dias de chuvas muito intensas.