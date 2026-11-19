Calor aumenta a chance de temporais no Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias

Até o início da próxima semana teremos condições para pancadas de chuva e temporais isolados em áreas do Sudeste e Centro-Oeste, com volumes podendo superar os 50 mm/dia.

Até o início da próxima semana, o calor e umidade presentes na atmosfera ainda vão manter as condições para pancadas de chuva forte e temporais isolados em áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com volumes que podem pontualmente superar os 50 mm/dia.

Porém, cabe destacar que não serão chuvas bem distribuídas e sim mais pontuais, intercalando com períodos de melhoria, especialmente entre as tardes e noites. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Temporais continuam no SE e CO até a próxima semana

O ar quente e úmido que já está atuando sobre boa parte do Brasil trazendo chuvas vai seguir favorecendo a formação de áreas de instabilidade nos próximos dias nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

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No feriado de sexta-feira (20), pela manhã já podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no Espírito Santo e no Vale do Rio Doce e Jequitinhonha/Macuri em Minas Gerais.

Previsão de chuva (mm) para sexta-feira (20) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde, pancadas de chuva de até forte intensidade e temporais se espalham por Mato Grosso, Goiás (e Distrito Federal), São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com risco de vendavais e granizo. À noite, chuvas ainda ocorrem em Minas gerais e no norte capixaba.

E atenção na metade norte mineira e no Espírito Santo, onde os acumulados podem chegar em torno dos 100 mm no dia e as rajadas de vento superarem os 60 km/h.

Previsão de densidade de raios para domingo (22) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

O sábado (21) e o domingo (22) até começam com tempo mais firme, com sol entre algumas nuvens, mas entre a tarde e a noite novamente haverá condições para pancadas de chuva forte e temporais com muitos raios no Mato Grosso, Goiás, metade leste do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As chuvas podem ter pontuais em torno dos 50 mm, as rajadas chegarem aos 60 km/h e não se descarta eventual queda de granizo.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para terça-feira (24) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência da previsão para o início da próxima semana indica que na segunda-feira (23) teremos condições para chuva moderada a pontualmente intensa e com fortes temporais em todas as áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste, entre a tarde e a noite.

Para terça-feira (24), até o momento, ao que tudo indica teremos chuvas já pela manhã no Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo, e a partir da tarde, elas se espalham por todas as áreas das duas regiões, e com risco de temporais com muitos raios.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) entre hoje (19) e a noite (21h) de terça-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação entre hoje (19) e a terça-feira (24) serão mais elevados no norte do Espírito Santo, one ficam em torno dos 100 mm, e no centro-norte de Minas Gerais, onde passam dos 100 mm e chegam pontualmente aos 150 mm.

Os demais estados das regiões devem registrar volumes abaixo dos 80 mm neste período. Algumas localidades de destaque são: Nova Venécia (ES): 103 mm; Itambacuri (MG): 114 mm; Montes Claros (MG): 105 mm; Januária (MG): 128 mm.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições meteorológicas previstas são atualizadas diariamente e podem ter alguma mudança nos próximos dias.