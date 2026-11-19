Chuva acima de 100 mm em 12 horas pode atingir áreas do Sul. Enxurradas ameaçam solo e nutrientes, exigindo cuidado com a adubação nos próximos dias.

Temporais podem carregar solo e nutrientes nos próximos dias.

A chuva prevista entre quinta-feira (19) e sábado (21) pode causar prejuízos mesmo onde as plantas continuarem em pé. Em áreas de Minas Gerais, Bahia e do Sul, pancadas intensas aumentam a atenção com enxurradas capazes de carregar solo e nutrientes. Na sexta-feira (20), há possibilidade de volumes superiores a 100 mm em 12 horas no norte e nordeste do Rio Grande do Sul.

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O risco envolve o dinheiro investido na adubação e a conservação da terra. Quando a água escorre pela superfície, pode transportar nutrientes dissolvidos e partículas que sustentam a fertilidade. A decisão sobre aplicar fertilizantes depende, portanto, da intensidade prevista, da umidade existente e da proteção do terreno. Esse cuidado vale para grãos, hortaliças, pastagens e outras atividades agrícolas.

A enxurrada pode carregar mais que terra

Em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, a continuidade das pancadas exige atenção às áreas descobertas e inclinadas. Na quinta-feira (19), pontos do interior baiano e mineiro podem superar 50 mm no dia. Porém, o mesmo volume distribuído em várias horas tem efeito diferente de uma pancada concentrada: quando a água chega mais rápido do que consegue infiltrar, aumenta o escoamento superficial.

Previsão de chuva para quinta-feira (19), às 15h, com pancadas em Goiás, no Distrito Federal, na Bahia, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

É nesse caminho que parte dos nutrientes pode sair da área cultivada. O fósforo pode acompanhar partículas removidas pela erosão, enquanto outras formas de nutrientes seguem dissolvidas na água. Há ainda a lixiviação, quando a água atravessa o solo e desloca nutrientes, como o nitrato, para além do alcance das raízes. São processos distintos, e a previsão de chuva, sozinha, não permite calcular quanto adubo será perdido.

Sexta-feira exige atenção ao solo no Sul

No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a preocupação cresce com a nova rodada de instabilidade. Na sexta-feira (20), o cenário inclui tempestades severas no território gaúcho, com rajadas superiores a 90 km/h e chuva pontualmente muito intensa. No norte e nordeste gaúchos, volumes acima de 100 mm em 12 horas podem ampliar o escoamento, sobretudo onde o solo já estiver úmido.

Previsão de chuva acumulada até sábado (21), às 20h.

Em Santa Catarina, a instabilidade avança pelo oeste e sul entre a madrugada e a manhã, alcançando as demais regiões durante o dia, com vento acima de 60 km/h e granizo. Para a adubação, o ponto decisivo é evitar que a aplicação coincida com enxurradas. Resíduos vegetais na superfície ajudam a amortecer o impacto das gotas, mas precisam integrar um manejo que também controle a água ao longo da encosta.

Antes de adubar, observe como a água entra no solo

Na Bahia, em Minas Gerais e em Goiás, o enfraquecimento do corredor de umidade a partir de quinta-feira (19) não elimina pancadas fortes. Em pontos baianos e mineiros, superar 50 mm no dia continua possível. Uma pausa entre chuvas também não garante condições para máquinas: entrar em solo excessivamente úmido pode compactá-lo e dificultar a infiltração nos episódios seguintes.

Previsão de probabilidade de chuva para quinta-feira (19), às 15h, com maiores chances em áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e sul da Bahia.

A chuva, entretanto, também participa do aproveitamento do fertilizante. No caso da ureia, água suficiente para incorporá-la ao solo pode reduzir perdas de nitrogênio para a atmosfera.

Por isso, adiar toda aplicação apenas porque existe previsão de chuva seria uma orientação inadequada. Até sábado (21), o planejamento deve combinar previsão atualizada, condição do terreno, fonte utilizada e necessidade das plantas, com avaliação agronômica local.