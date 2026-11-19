Viagem de trem de cerca de 13 horas entre Minas Gerais e Espírito Santo terá passagens noturnas em dezembro, facilitando o passeio para quem quer passar o fim de semana em praia capixaba sem perder dias de viagem.

Viagem de trem entre Vitória-Minas é cheia de belas paisagens, com natureza e cidadezinhas do interior entre os morros. Foto: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Divulgação.

Com viagem de 13 horas e 664 km de extensão, a viagem de trem mais famosa do Brasil liga Minas Gerais a paraíso no Espírito Santo. É o único trem diário de passageiros em atividade no país.

A viagem já contou com um horário noturno no período de férias do meio do ano, e agora terá passagens noturnas também em dezembro, que é alta temporada. É uma alternativa para quem deseja aproveitar melhor os fins de semana nas praias capixabas, podendo fazer a viagem durante a noite e chegar ao seu destino no outro dia de manhã.

O Trem Noturno de Férias da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) permite embarcar nas sextas-feiras à noite em Minas Gerais e chegar nos sábados de manhã no Espírito Santo, aproveitando todo o fim de semana no litoral capixaba e voltando no fim da tarde de domingo.

Como funciona a viagem de trem Minas-Vitória

A viagem de trem vai de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo; e vice-versa. A ferrovia margeia o Rio Doce e oferece belas paisagens naturais da mata mineira, montanhas e cidadezinhas.

Ao longo do trajeto são feitas 30 paradas para embarque e desembarque: 9 em estações do Espírito Santo e 21 em estações de Minas Gerais. No horário diurno, a partida é às 7h da estação Cariacica/Vitória em direção a Belo Horizonte. O horário é o mesmo no sentido inverso.

Por ano, estima-se que sejam transportadas cerca de 700 mil pessoas nesta viagem de trem.

A ferrovia foi construída em 1904 para transportar café e até hoje está em atividade, levando além dos passageiros, minério de ferro, soja, fertilizantes e outros produtos.

Não é uma viagem voltada para o turismo, mas o trem também é muito procurado por pessoas que simplesmente querem curtir uma viagem de trem com belas paisagens e aproveitar o litoral capixaba.

Os vagões têm serviço de bordo e ar condicionado, e contam com monitores de vídeo, sistema de entretenimento, detectores de fumaça e bebedouro refrigerado. Há ainda um vagão adaptado para transporte de cadeirantes com poltronas para acompanhantes e elevador de acesso.

Horário noturno em dezembro

Com o horário noturno em dezembro, os passageiros poderão viajar durante a noite de Belo Horizonte e chegar pela manhã ao litoral capixaba (Cariacica), o que permite aproveitar praticamente todo o fim de semana na praia.

Neste horário, o trem parte diariamente às 19h de Belo Horizonte e às 18h da estação de Cariacica/Vitória (Pedro Nolasco). Assim, os viajantes conseguem economizar tempo e aproveitar ao máximo os dias de descanso no litoral capixaba.

Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, perto da capital Vitória, e um dos destinos praianos que os passageiros do trem podem curtir. Crédito: Fabrício Lima.

E claro, quem embarca à noite em Cariacica/Vitória chega a Belo Horizonte na manhã seguinte, por volta das 7h50, também possibilitando aproveitar um tempo maior na capital mineira e conhecer atrações como o Mercado Central e o Circuito Cultural da Praça da Liberdade.

A chegada na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica/Vitória é por volta das 8h15, e o local tem fácil acesso para alguns dos principais destinos do Espírito Santo, como a própria capital e Vila Velha, localizadas a menos de uma hora de distância, além de Guarapari, cidade que faz parte da região metropolitana e tem belas praias.

As passagens para o Trem Noturno com viagens previstas para dezembro entre Espírito Santo e Minas Gerais já estão à venda. A operação especial terá circulação noturna e será realizada sem alterações nos horários regulares do trem de passageiros.

A venda é liberada gradativamente, com novas datas disponibilizadas diariamente, sempre com 45 dias de antecedência da viagem.