Uma emissão de rádio particularmente regular intriga os astrônomos desde o final de 2024. Após vários meses de observações, os pesquisadores conseguiram identificar a sua fonte, revelando um sistema estelar muito particular.

Há dois anos, os astrónomos detectaram pela primeira vez um sinal estranho, proveniente de um sistema estelar situado a 5 000 anos-luz da Terra.

Um misterioso sinal de rádio, detectado a mais de 5 000 anos-luz da Terra, vinha intrigando os astrónomos há vários meses. O sinal repetia-se a intervalos regulares, aproximadamente a cada oito minutos.

Após uma análise mais aprofundada, uma equipa internacional de investigadores conseguiu finalmente localizar a sua origem, revelando uma configuração estelar muito particular.

Um sinal de rádio que se repete a cada oito minutos

No final de 2024, o radiotelescópio australiano Murchison Widefield Array (MWA) detectou uma emissão invulgar na nossa galáxia, à qual os investigadores rapidamente deram o nome de GPM J071507−114153. Esta manifesta-se sob a forma de impulsos de rádio muito regulares, separados por um intervalo de aproximadamente 7,9 minutos. Entre dezembro de 2024 e setembro de 2025, foram registadas nada menos do que 214 emissões.

É assim que poderia ser o sistema binário que está na origem destes misteriosos sinais de rádio, detetados pela primeira vez em 2024.

Este fenómeno pertence a uma categoria ainda pouco conhecida pelos cientistas, denominada "transitórios de rádio de longo período" ou LPT (sigla em inglês para Long Period Transients). Estes sinais caracterizam-se por impulsos de rádio que reaparecem a intervalos regulares, que variam entre alguns minutos e várias horas, e ainda não são bem compreendidos pelos astrónomos.

Estas emissões distinguem-se, em particular, das dos pulsares clássicos, mais bem estudados, cujos pulsos se sucedem, geralmente, com muito maior rapidez: à razão de várias emissões por segundo.

No caso do GPM J071507−114153, a regularidade do sinal permitiu aos investigadores estudar o seu comportamento e a evolução das suas emissões ao longo do tempo.

Os cientistas dedicaram mais de 100 horas à análise destes sinais de rádio. O radiotelescópio MeerKAT, situado na África do Sul, permitiu, entre outras coisas, localizar com precisão a fonte destas emissões. Por fim, graças às observações realizadas com o observatório Keck, no Havai, no espectro da luz visível, os investigadores puderam confirmar a presença de uma segunda estrela perto da fonte de rádio.

Um sistema binário

Os pesquisadores determinaram que este misterioso sinal de rádio provém de um sistema estelar composto por duas estrelas que orbitam uma à volta da outra: um sistema binário. De acordo com as observações, o primeiro astro é uma anã branca; ou seja, o núcleo extremamente denso que resta após o fim da vida de uma estrela. Esta está acompanhada por uma estrela do tipo G, categoria à qual também pertence o nosso Sol.

Ilustração de um sistema binário composto por uma anã branca e uma estrela do tipo G, semelhante ao Sol, cuja interação estaria relacionada com um misterioso sinal de rádio detectado pelos astrónomos.

Até agora, os sistemas binários identificados entre estas fontes de rádio associavam, geralmente, anãs brancas a pequenas estrelas vermelhas do tipo M. Por isso, esta descoberta constitui uma novidade, uma vez que apresenta uma estrela companheira muito mais semelhante ao nosso Sol.

A análise dos pulsos de rádio também permitiu aos investigadores estudar o movimento da anã branca dentro deste sistema binário. Ao medir com precisão as variações no tempo de chegada dos sinais, os cientistas conseguiram acompanhar o seu deslocamento em torno da sua estrela companheira e determinar um período orbital de aproximadamente 1,3 dias.

Estas emissões constituem, assim, uma valiosa ferramenta de observação para estudar indiretamente o movimento de ambos os astros.

Por seu lado, o estudo da polarização das ondas de rádio revelou informações sobre o ambiente magnético da estrela companheira. Ao atravessarem a coroa dessa estrela, as ondas de rádio são afetadas pelo plasma e pelos campos magnéticos presentes nessa região.

Desta forma, os investigadores conseguiram identificar estruturas magnéticas e erupções na sua superfície, oferecendo uma visão inédita do ambiente desta estrela, apesar de se encontrar a vários milhares de anos-luz de distância.

Estes trabalhos permitem compreender melhor os fenómenos transitórios de rádio de longo período, cuja origem continua a ser bastante misteriosa. Em particular, demonstram que estas emissões podem estar associadas a sistemas estelares mais diversificados do que se pensava até à data.

Novas observações, possíveis, entre outras coisas, graças à futura rede de radiotelescópios SKA, poderão permitir a descoberta de outras fontes semelhantes, bem como o estudo mais detalhado destes sistemas binários e dos mecanismos que estão na origem destes sinais de rádio.