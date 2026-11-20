Microplásticos: partículas aparecem no sangue de 43 animais silvestres no Brasil; entenda
Estudo detectou microplásticos no sangue de 43 dos 47 animais analisados no Brasil, com maiores concentrações associadas à proximidade da ocupação humana.
Microplásticos foram encontrados no sangue de 43 dos 47 animais silvestres analisados em um estudo na Nature. A pesquisa investigou antas e tamanduás-bandeira em áreas da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A concentração média foi de 73,8 partículas por mililitro de sangue.
Ao combinar essas análises com o rastreamento dos animais, a equipe observou concentrações maiores entre indivíduos mais próximos de áreas construídas e instalações de manejo de resíduos. As partículas também apareceram em animais de ambientes relativamente preservados. O resultado revela a abrangência da contaminação, mas não identifica todas as suas fontes nem demonstra danos à saúde das espécies estudadas
O que os pesquisadores encontraram no sangue
A equipe reuniu amostras de 26 antas e 21 tamanduás-bandeira entre fevereiro de 2021 e novembro de 2022. As áreas estudadas representam paisagens da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os colaboradores incluem o Instituto de Conservação de Animais Silvestres e o Instituto de Pesquisas Ecológicas, além de universidades brasileiras e estrangeiras.
Para identificar as partículas, os pesquisadores utilizaram uma técnica que reconhece a composição dos materiais pela interação com a luz de um laser. A análise buscou microplásticos maiores que um micrômetro, equivalente à milésima parte de um milímetro. A concentração média foi de 73,8 partículas por mililitro de sangue, mas houve diferenças expressivas entre os indivíduos, incluindo amostras sem detecção.
- Apenas quatro animais não apresentaram microplásticos detectáveis: três tamanduás-bandeira e uma anta.
- A maior concentração individual chegou a 1.211,3 partículas por mililitro de sangue.
- As concentrações médias foram numericamente maiores nas antas, mas a diferença entre as espécies não foi estatisticamente significativa.
A proximidade da ocupação humana ajuda a explicar a exposição
Dos 47 animais, 40 tinham informações de rastreamento suficientes para a análise da paisagem. Os deslocamentos permitiram estimar suas áreas de vida, ou seja, os espaços utilizados habitualmente. Depois, os pesquisadores cruzaram essas áreas com mapas de ocupação humana e calcularam a distância em relação a ambientes construídos, como zonas urbanas, áreas de mineração e outras estruturas.
As concentrações aumentaram conforme o maior nível de pressão humana encontrado na área utilizada por cada animal. Também foram maiores entre indivíduos mais próximos de instalações de manejo de resíduos. Entretanto, a pressão humana média não apresentou associação estatisticamente significativa, assim como a proporção de terras agrícolas.
Portanto, os resultados não permitem atribuir a contaminação especificamente às lavouras nem identificar uma fonte única para as partículas encontradas.
Mesmo longe das cidades, a fauna está exposta aos microplásticos
A presença de microplásticos em animais que vivem a dezenas de quilômetros da ocupação humana indica que a distância, sozinha, não elimina a exposição. Os autores apontam o transporte atmosférico e pela água como explicações possíveis. Chuvas, rios e inundações podem redistribuir partículas, mas o estudo não mediu diretamente essas rotas nem confirmou por qual delas os contaminantes chegaram ao sangue.
Os resultados reforçam a importância de conter a dispersão de resíduos e investigar a exposição da fauna em outros países e ecossistemas. Há, contudo, um limite essencial: o estudo é observacional e não demonstrou que os microplásticos causaram doenças nesses animais.
Referência da notícia
de Almeida Monteiro Melo Ferraz, M., Desbiez, A.L.J., Alves, M.H. et al. (2026). Human land use drives microplastic abundance in terrestrial wildlife.