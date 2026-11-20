Microplásticos são pequenas partículas de plástico que podem se dispersar pelo ar, pela água e pelo solo, alcançando diferentes ecossistemas.

Microplásticos foram encontrados no sangue de 43 dos 47 animais silvestres analisados em um estudo na Nature. A pesquisa investigou antas e tamanduás-bandeira em áreas da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A concentração média foi de 73,8 partículas por mililitro de sangue.

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Ao combinar essas análises com o rastreamento dos animais, a equipe observou concentrações maiores entre indivíduos mais próximos de áreas construídas e instalações de manejo de resíduos. As partículas também apareceram em animais de ambientes relativamente preservados. O resultado revela a abrangência da contaminação, mas não identifica todas as suas fontes nem demonstra danos à saúde das espécies estudadas

O que os pesquisadores encontraram no sangue

A equipe reuniu amostras de 26 antas e 21 tamanduás-bandeira entre fevereiro de 2021 e novembro de 2022. As áreas estudadas representam paisagens da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os colaboradores incluem o Instituto de Conservação de Animais Silvestres e o Instituto de Pesquisas Ecológicas, além de universidades brasileiras e estrangeiras.

A contaminação por microplásticos também atinge a fauna terrestre, com partículas detectadas no sangue de antas e tamanduás-bandeira no Brasil.

Para identificar as partículas, os pesquisadores utilizaram uma técnica que reconhece a composição dos materiais pela interação com a luz de um laser. A análise buscou microplásticos maiores que um micrômetro, equivalente à milésima parte de um milímetro. A concentração média foi de 73,8 partículas por mililitro de sangue, mas houve diferenças expressivas entre os indivíduos, incluindo amostras sem detecção.

Apenas quatro animais não apresentaram microplásticos detectáveis: três tamanduás-bandeira e uma anta.

A maior concentração individual chegou a 1.211,3 partículas por mililitro de sangue.

As concentrações médias foram numericamente maiores nas antas, mas a diferença entre as espécies não foi estatisticamente significativa.

A proximidade da ocupação humana ajuda a explicar a exposição

Dos 47 animais, 40 tinham informações de rastreamento suficientes para a análise da paisagem. Os deslocamentos permitiram estimar suas áreas de vida, ou seja, os espaços utilizados habitualmente. Depois, os pesquisadores cruzaram essas áreas com mapas de ocupação humana e calcularam a distância em relação a ambientes construídos, como zonas urbanas, áreas de mineração e outras estruturas.

Mesmo áreas relativamente preservadas estão expostas aos microplásticos, o que amplia o desafio de identificar suas fontes e conter sua dispersão.

As concentrações aumentaram conforme o maior nível de pressão humana encontrado na área utilizada por cada animal. Também foram maiores entre indivíduos mais próximos de instalações de manejo de resíduos. Entretanto, a pressão humana média não apresentou associação estatisticamente significativa, assim como a proporção de terras agrícolas.

Portanto, os resultados não permitem atribuir a contaminação especificamente às lavouras nem identificar uma fonte única para as partículas encontradas.

Mesmo longe das cidades, a fauna está exposta aos microplásticos

A presença de microplásticos em animais que vivem a dezenas de quilômetros da ocupação humana indica que a distância, sozinha, não elimina a exposição. Os autores apontam o transporte atmosférico e pela água como explicações possíveis. Chuvas, rios e inundações podem redistribuir partículas, mas o estudo não mediu diretamente essas rotas nem confirmou por qual delas os contaminantes chegaram ao sangue.

Os resultados reforçam a importância de conter a dispersão de resíduos e investigar a exposição da fauna em outros países e ecossistemas. Há, contudo, um limite essencial: o estudo é observacional e não demonstrou que os microplásticos causaram doenças nesses animais.