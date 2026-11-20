Uma última massa de ar frio avançará pelo Brasil na próxima semana, provocando mínimas próximas de 0°C no Sul e possibilidade de geadas tardias. No entanto, esse episódio será seguido por várias semanas de calor intenso, com temperaturas acima da média.

Previsão de anomalia de temperatura em 850 hPa (esquerda) e pressão, nuvens e chuva (direita) na quinta-feira de madrugada mostra um ciclone impulsionando uma massa de ar frio.

Uma nova massa de ar frio vai avançar pelo Brasil na última semana de novembro, provocando uma queda significativa das temperaturas especialmente nas regiões Sul e Sudeste, além de alcançar áreas do Centro-Oeste e do Nordeste. Na sequência, no entanto, dezembro pode se mostrar um mês muito quente sobre o país.

De acordo com as últimas previsões, o sistema começará a atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná entre a quarta-feira (25) e a quinta-feira (26), avançando também por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo na sequência, até a sexta-feira (27).

O maior destaque será a Região Sul, onde as temperaturas poderão se aproximar de 0°C durante as madrugadas e manhãs da quinta-feira (26) e da sexta-feira (27). Graças à essa situação, há possibilidade de geadas tardias e pontuais, especialmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas às 06h UTC na quinta-feira (esquerda) e sexta-feira (direita) ilustram o avanço do frio ao longo desses dias, fazendo as temperaturas caírem no Sul e Sudeste.

No Sudeste, o frio será sentido em todos os estados, embora com menor intensidade. Até o Sábado (28), a massa de ar frio terá intensidade e abrangência o suficiente para chegar até o sul da Bahia, causando uma queda leve das temperaturas.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Esse cenário poderá ser favorecido pelo retorno da chamada Oscilação Antártica (AAO) à fase negativa entre o final de novembro e o início de dezembro. Essa configuração atmosférica pode facilitar o avanço de massas de ar polar pelo Brasil.

Como resultado, as temperaturas vão ficar abaixo da média em grande parte da Região Sul entre os dias 23 e 30 de novembro, incluindo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 23 e 30 de Novembro sugere que o mês deve terminar com um frio mais intenso do que o normal sobre a região Sul (RS, SC e PR).

No entanto, a partir da semana seguinte (a primeira de Dezembro) e também ao longo de todo o próximo mês, as previsões climáticas indicam que as temperaturas no Brasil, inclusive na região Sul, vão subir para patamares acima da média, com um calor bastante pronunciado.

Calor retorna ao país em Dezembro

Como é possível observar na imagem abaixo, para as semanas seguintes de Dezembro, não há previsão de novas entradas de ar frio no Brasil. Isso fará com que o calor retorne para o centro-sul do país e continue muito intenso nas demais regiões do país.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 30/11 a 07/12, 07 a 14/12 e 14 a 21/12 mostram que as temperaturas em todo o Brasil vão retornar a valores acima da média.

Isso sinaliza, em outras palavras, que esse último evento de frio em Novembro antecede um período de muitas semanas de calor sobre todo o Brasil ao longo de Dezembro, que deve continuar também ao longo de todo o verão de 2027.

Essa situação vai de acordo com as últimas previsões climáticas e continua indicando que haverá cada vez menos episódios de frio intenso sobre as regiões Sul e Sudeste. Além disso, todo o restante do Brasil seguirá registrando temperaturas mais quentes do que o normal, com máximas que podem ultrapassar os 40°C com frequência no centro-norte do Brasil.

Com isso, os modelos numéricos começam a indicar uma transição para um padrão alinhado com o esperado para anos de El Niño, já que um dos efeitos do fenômeno é justamente a ocorrência de temperaturas mais quente do que o normal no centro-sul do país. Esse efeito será particularmente perceptível durante o verão, que se inicia em 21 de Dezembro.