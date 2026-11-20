Enquanto equipes de resgate atuavam na região central, municípios do Vale do Sinos como Ivoti e Novo Hamburgo contabilizavam prejuízos causados por enxurradas rápidas e acúmulo intenso de pedras de gelo.

A força dos ventos em Tupanciretã, estimados acima de 200 km/h por especialistas, tombou veículos de grande porte, partiu troncos de árvores e levou o governo estadual a acionar o Comando Militar do Sul. Foto: Reprodução/ Cristiano Gasparin

Uma sequência de tempestades atingiu o Rio Grande do Sul entre a tarde de quinta-feira (19) e a madrugada desta sexta-feira (20). O episódio mais grave ocorreu em Tupanciretã, na região central do estado, onde um possível tornado destruiu residências, tombou veículos pesados e mobilizou equipes de resgate.

Às 2h38 desta sexta-feira (20), a Defesa Civil estadual emitiu um alerta vermelho por SMS com vigência até as 3h37, indicando risco muito alto de destelhamentos e vendaval. Durante o fenômeno, uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou rajadas de vento de 114 km/h no município.

Suspeita de tornado e destruição em Tupanciretã

Análises técnicas dos danos em Tupanciretã apontam que os ventos podem ter superado facilmente os 200 km/h, cenário compatível com um tornado de categoria superior EF2 ou EF3 na Escala Fujita. As imagens da cidade mostram árvores com troncos partidos, chapas metálicas retorcidas e um veículo de grande porte tombado lateralmente.

O boletim atualizado pela Defesa Civil estadual aponta 749 pessoas afetadas em 16 municípios gaúchos desde o início da semana. Foto: Reprodução/ Cristiano Gasparin

O meteorologista catarinense Piter Scheuer confirmou a passagem do tornado pelo município gaúcho. Em sua avaliação sobre a gravidade dos estragos estruturais na cidade, o especialista destacou: "Me lembrou muito o tornado de Chapecó".

Apesar dos fortes indícios, a Defesa Civil informou que ainda avalia se a destruição foi causada exclusivamente por um tornado ou por uma microexplosão atmosférica associada a uma supercélula. Enquanto a perícia técnica avança, o governador Eduardo Leite acionou o Comando Militar do Sul para auxiliar no atendimento à população.

No boletim divulgado na manhã desta sexta-feira (20), o órgão estadual contabilizou 16 ocorrências em 16 municípios desde segunda-feira (16). Ao todo, 749 pessoas foram afetadas e uma ficou desalojada no estado, sem confirmação oficial de óbitos no balanço preliminar da Defesa Civil.

Queda de granizo e enxurradas no Vale do Sinos

Horas antes da devastação na região central, no fim da tarde de quinta-feira (19), um alerta vermelho via cell broadcast foi disparado às 17h30 para o Vale do Sinos. Em Ivoti, a chuva intensa durou apenas 15 minutos, mas foi suficiente para inundar os setores de depósito e produção de uma marmoraria na Avenida Bom Jardim.

Além da enxurrada rápida, uma forte queda de granizo cobriu de branco os pátios de residências no bairro Morada do Sol, em Ivoti. Logo após a nuvem carregada se dissipar, por volta das 18h, o tempo voltou a abrir e um arco-íris apareceu no céu do município.

O mesmo sistema de instabilidade provocou queda de granizo no centro de Novo Hamburgo, em Campo Bom e em Lindolfo Collor. Em Novo Hamburgo, os danos na cobertura e na rede elétrica forçaram a suspensão dos atendimentos em uma unidade municipal de saúde.

Estragos no Litoral Norte, Serra e Norte gaúcho

No início da tarde de quinta-feira (19), por volta das 13h, o mau tempo já havia castigado os municípios de Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte. Durante 20 minutos de tempestade com granizo, o telhado de um supermercado em Tramandaí foi danificado e parte do forro cedeu.

Temporal atingiu o Litoral Norte do RS. Foto: Defesa Civil e Leandro Luz

Ainda no Litoral Norte, o temporal provocou avarias parciais na cobertura do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e atingiu o almoxarifado da Secretaria da Saúde. Já na Serra Gaúcha, equipes da Defesa Civil confirmaram registros de queda de pedras de gelo em Caxias do Sul e Farroupilha.

Na região norte do estado, em Passo Fundo, as rajadas de vento derrubaram árvores e danificaram fachadas de estabelecimentos comerciais. Diante da sequência de eventos extremos, as equipes municipais e estaduais seguem em prontidão para desobstruir vias e prestar assistência às famílias prejudicadas.