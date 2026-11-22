Nova relação reúne 3.730 espécies da flora brasileira em diferentes categorias de risco. Pau-brasil passou a ser considerado criticamente ameaçado, e duas árvores foram classificadas como possivelmente extintas.

Entre os destaques da atualização está o pau-brasil, que passou de “Em Perigo” para “Criticamente em Perigo” de extinção. Crédito: Luciano Candisani/ICMBio

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) divulgou uma atualização da Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. A nova relação reúne 3.730 espécies de plantas brasileiras, incluindo árvores, arbustos e espécies de pequeno porte. Cerca de 520 delas não apareciam na versão anterior, publicada em junho de 2022.

A lista classifica as espécies em quatro categorias: Vulnerável, Em Perigo, Criticamente em Perigo e Criticamente em Perigo (Possivelmente Extinta). A classificação considera o grau de risco de desaparecimento na natureza e serve de referência para orientar ações de proteção da biodiversidade.

A distribuição das espécies por categoria mostra a dimensão do desafio para a conservação da flora nacional: são 838 espécies consideradas Vulneráveis, 2.162 Em Perigo, 730 Criticamente em Perigo e duas classificadas como possivelmente extintas.

Pau-brasil passa a integrar categoria de maior risco

Um dos destaques da atualização é o pau-brasil (Paubrasilia echinata), árvore símbolo do país. A espécie passou da categoria Em Perigo para Criticamente em Perigo, indicando um agravamento de sua situação de conservação e um risco elevado de extinção na natureza.

A nova lista também incorporou espécies que ainda não constavam na relação anterior. Entre elas estão uma sempre-viva, uma planta carnívora e uma subespécie de pequizeiro, todas classificadas como Em Perigo.

A inclusão dessas plantas amplia o reconhecimento da diversidade de espécies que enfrentam ameaças em diferentes biomas brasileiros. A atualização também permite identificar situações que exigem atenção de pesquisadores, gestores públicos e instituições responsáveis pela proteção ambiental.

Duas espécies aparecem como possivelmente extintas

A relação apresenta ainda duas espécies da Mata Atlântica na categoria Criticamente em Perigo (Possivelmente Extinta): a Symplocos rizzinii, árvore com registros na Serra da Mantiqueira, e a Plinia rogersiana, pertencente ao mesmo gênero da jabuticaba e com ocorrência conhecida em São Paulo.

A análise foi feita pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), de acordo com o atual estado de conservação das espécies. Crédito: Diccy Alba Vega/Pexels

A classificação não significa que a extinção esteja confirmada. As duas espécies serão alvo de novas buscas em campo, com o objetivo de verificar se ainda existem populações na natureza.

Esse tipo de investigação é importante porque a ausência de registros recentes não comprova, por si só, que uma espécie desapareceu. Expedições e levantamentos em suas áreas de ocorrência podem ajudar a localizar exemplares e atualizar as informações sobre seu estado de conservação.

Como é avaliado o risco de extinção

A avaliação segue os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), referência mundial na análise do risco de extinção de espécies. Pesquisadores consideram fatores como o tamanho das populações, a redução de indivíduos ao longo do tempo, a distribuição geográfica e a fragmentação dos ambientes naturais.

Também entram na análise as pressões que afetam a sobrevivência das plantas, como desmatamento, incêndios, poluição, expansão urbana e exploração ilegal.

A Lista Nacional Oficial é um dos principais instrumentos científicos e jurídicos para a conservação da flora brasileira. Suas informações subsidiam a elaboração de políticas públicas, a criação e a gestão de áreas protegidas, o licenciamento ambiental e iniciativas de recuperação de espécies e dos ecossistemas onde elas vivem.

A atualização permite que as estratégias de conservação acompanhem o conhecimento científico disponível e direcionem esforços para plantas que enfrentam diferentes níveis de ameaça. A relação completa está disponível no documento divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente.