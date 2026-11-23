"COP31 sem acordo final": os combustíveis fósseis e o financiamento climático travam as negociações na Turquia
A COP31 prolongou as suas negociações na Turquia devido a divergências sobre os combustíveis fósseis e o financiamento climático. O fenómeno El Niño e os seus possíveis impactos também figuram entre as preocupações abordadas.
A cimeira deveria ter terminado na sexta-feira, 20 de novembro, mas as divergências entre as delegações prolongaram as negociações até este domingo, dia 22. A última versão preliminar eliminou as referências explícitas à transição para abandonar o petróleo, o carvão e o gás, o que suscitou novas críticas.
El Niño poderá complicar ainda mais a situação de um planeta que já está mais quente
Um dos pontos mais relevantes do rascunho é o reconhecimento de que o aquecimento global deverá ultrapassar o limiar de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, referência estabelecida no Acordo de Paris.
Os países debatem como limitar a magnitude e a duração desse excesso de temperatura e acelerar as medidas para reduzir as emissões responsáveis pelo aquecimento global. O documento também alerta que cada aumento de temperatura aumenta a frequência e a intensidade das perdas e dos danos relacionados com as mudanças climáticas.
Nesse cenário, a referência ao El Niño assume especial relevância. Este fenómeno natural altera as temperaturas superficiais do Pacífico equatorial e alterar padrões atmosféricos que podem ter repercussões em diferentes regiões do planeta. Os seus efeitos variam consoante a intensidade do fenómeno e a zona geográfica.
O rascunho sugere que os seus possíveis impactos se somam aos de um planeta que já está mais quente. Isso não significa que o El Niño, por si só, vá provocar todos os episódios de calor ou seca, mas sim que pode agravar determinados riscos.
Secas, montanhas e oceanos: as preocupações que afetam o Chile
Para um país com extensas zonas áridas e semiáridas, a adaptação às alterações climáticas é uma questão especialmente concreta. O texto em negociação propõe impulsionar medidas locais e baseadas nos ecossistemas, combinando a gestão sustentável do território, a restauração ambiental e uma maior resiliência face às secas.
O oceano surge noutro parágrafo. O rascunho reconhece os efeitos do aquecimento marinho e da subida do nível do mar sobre a biodiversidade e as comunidades que dependem das zonas costeiras. Além disso, propõe reforçar a observação oceânica e o acesso a informações que permitam antecipar riscos.
No Chile, estes desafios têm consequências concretas. O recuo dos glaciares andinos, as secas prolongadas e o aquecimento do oceano afetam a disponibilidade de água, os ecossistemas e diversas atividades produtivas.
A adaptação às mudanças climáticas é especialmente importante para as comunidades rurais, as cidades expostas ao calor e as localidades costeiras, onde uma melhor informação meteorológica pode ajudar a antecipar riscos.
O dinheiro e os combustíveis fósseis continuam a entravar as negociações
As divergências entre as delegações refletiram-se em duas questões centrais: quem financia a adaptação e que lugar ocuparão os combustíveis fósseis na transição energética.
O rascunho propõe triplicar o financiamento para a adaptação até 2035 e avançar com um plano de ação para ampliar os recursos disponíveis. No entanto, não estabelece um valor anual concreto, um dos pontos que tem gerado desacordos entre os países desenvolvidos e as nações vulneráveis.
A discussão sobre os combustíveis fósseis também está longe de ser resolvida. A versão revista do texto deixou de fora as referências explícitas a uma transição para abandonar o carvão, o petróleo e o gás, o que suscitou críticas por parte de vários países e organizações.
Enquanto as delegações tentam aproximar as suas posições, as preocupações que surgem no texto têm uma dimensão muito concreta: a água de que precisamos, o calor que suportamos e as costas das quais tantas comunidades dependem.
O El Niño pode ser um fenómeno natural, mas os seus efeitos manifestam-se num planeta cada vez mais quente. E essa é a realidade que a COP31 ainda tenta traduzir em compromissos.
Referências da notícia
United Nations Climate Change. (2026). Transcript of COP31 President of Negotiations' interview with journalists today.
COP31 Media Hub. (2026). CLIMATE CLUB SETS OUT BLUEPRINT WITH OECD ANALYSIS TO TURN GREEN INDUSTRIAL AMBITION INTO INVESTMENT.