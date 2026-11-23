A COP31 prolongou as suas negociações na Turquia devido a divergências sobre os combustíveis fósseis e o financiamento climático. O fenómeno El Niño e os seus possíveis impactos também figuram entre as preocupações abordadas.

Antalya, cidade costeira do Mediterrâneo que acolheu a cimeira, foi palco de duas semanas de debates sobre como responder aos efeitos de um clima cada vez mais extremo.

A cimeira deveria ter terminado na sexta-feira, 20 de novembro, mas as divergências entre as delegações prolongaram as negociações até este domingo, dia 22. A última versão preliminar eliminou as referências explícitas à transição para abandonar o petróleo, o carvão e o gás, o que suscitou novas críticas.

El Niño poderá complicar ainda mais a situação de um planeta que já está mais quente

Um dos pontos mais relevantes do rascunho é o reconhecimento de que o aquecimento global deverá ultrapassar o limiar de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, referência estabelecida no Acordo de Paris.

O acompanhamento das temperaturas do Pacífico equatorial permite identificar as diferentes fases do El Niño e da La Niña, dois fenômenos que fazem parte do ciclo natural conhecido como ENSO.

Os países debatem como limitar a magnitude e a duração desse excesso de temperatura e acelerar as medidas para reduzir as emissões responsáveis pelo aquecimento global. O documento também alerta que cada aumento de temperatura aumenta a frequência e a intensidade das perdas e dos danos relacionados com as mudanças climáticas.

Nesse cenário, a referência ao El Niño assume especial relevância. Este fenómeno natural altera as temperaturas superficiais do Pacífico equatorial e alterar padrões atmosféricos que podem ter repercussões em diferentes regiões do planeta. Os seus efeitos variam consoante a intensidade do fenómeno e a zona geográfica.

O rascunho sugere que os seus possíveis impactos se somam aos de um planeta que já está mais quente. Isso não significa que o El Niño, por si só, vá provocar todos os episódios de calor ou seca, mas sim que pode agravar determinados riscos.

Secas, montanhas e oceanos: as preocupações que afetam o Chile



Para um país com extensas zonas áridas e semiáridas, a adaptação às alterações climáticas é uma questão especialmente concreta. O texto em negociação propõe impulsionar medidas locais e baseadas nos ecossistemas, combinando a gestão sustentável do território, a restauração ambiental e uma maior resiliência face às secas.

Inclui também a preocupação com os impactos nas montanhas e na criosfera, que abrange glaciares e outros componentes das regiões geladas. Para o Chile, onde os Andes desempenham um papel fundamental na disponibilidade de água, este tema merece atenção.



O oceano surge noutro parágrafo. O rascunho reconhece os efeitos do aquecimento marinho e da subida do nível do mar sobre a biodiversidade e as comunidades que dependem das zonas costeiras. Além disso, propõe reforçar a observação oceânica e o acesso a informações que permitam antecipar riscos.

No Chile, estes desafios têm consequências concretas. O recuo dos glaciares andinos, as secas prolongadas e o aquecimento do oceano afetam a disponibilidade de água, os ecossistemas e diversas atividades produtivas.

O recuo dos glaciares no Chile representa um dos principais desafios das alterações climáticas, uma vez que afeta as reservas de água doce, os ecossistemas e a disponibilidade de água para as comunidades.

A adaptação às mudanças climáticas é especialmente importante para as comunidades rurais, as cidades expostas ao calor e as localidades costeiras, onde uma melhor informação meteorológica pode ajudar a antecipar riscos.

O dinheiro e os combustíveis fósseis continuam a entravar as negociações



As divergências entre as delegações refletiram-se em duas questões centrais: quem financia a adaptação e que lugar ocuparão os combustíveis fósseis na transição energética.

O rascunho propõe triplicar o financiamento para a adaptação até 2035 e avançar com um plano de ação para ampliar os recursos disponíveis. No entanto, não estabelece um valor anual concreto, um dos pontos que tem gerado desacordos entre os países desenvolvidos e as nações vulneráveis.

Os países com menos recursos têm, geralmente, uma capacidade mais limitada para reconstruir infraestruturas, proteger as suas culturas e recuperar as suas comunidades após uma catástrofe climática.

A discussão sobre os combustíveis fósseis também está longe de ser resolvida. A versão revista do texto deixou de fora as referências explícitas a uma transição para abandonar o carvão, o petróleo e o gás, o que suscitou críticas por parte de vários países e organizações.

Enquanto as delegações tentam aproximar as suas posições, as preocupações que surgem no texto têm uma dimensão muito concreta: a água de que precisamos, o calor que suportamos e as costas das quais tantas comunidades dependem.

O El Niño pode ser um fenómeno natural, mas os seus efeitos manifestam-se num planeta cada vez mais quente. E essa é a realidade que a COP31 ainda tenta traduzir em compromissos.