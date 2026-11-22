Em Londres e arredores existem verdadeiras maravilhas arquitetônicas impressionantes; uma delas, situada na Floral Street, em Covent Garden, merece, sem dúvida, uma visita.

Londres alberga impressionantes joias arquitetônicas, e esta maravilha situada na Floral Street, em Covent Garden, merece, sem dúvida, uma visita. Fotografia: Royal Ballet School

Stephanie Leonida Meteored Reino Unido 22/11/2026 15:41 4 min

Por vezes, se observarmos com verdadeira curiosidade e admiração, podemos descobrir e apreciar obras-primas da arquitetura, subtis mas profundas, espalhadas pela grande cidade de Londres. Uma dessas obras é a "Ponte da Aspiração" (Bridge of Aspiration), criada pelo gabinete de arquitetura WilkinsonEyre em colaboração com os engenheiros estruturais Flint & Neill e Buro Happold.

Uma metáfora física do movimento

Esta deslumbrante ponte cumpre uma função tanto prática como simbólica. Liga a escola superior da Royal Ballet School diretamente ao palco e às salas de ensaio da Royal Opera House. De uma perspectiva simbólica, a ponte representa a transição do mundo do treino rigoroso e sistemático para o domínio sublime da interpretação, onde se partilham a mestria artística e as emoções humanas mais intensas.

A estrutura é composta por um eixo central de alumínio, do qual partem 23 pórticos envidraçados, dispostos de tal forma que cada um apresenta um ligeiro desfasamento de quatro graus em relação ao anterior; o efeito cumulativo desta disposição gera uma rotação total de 90 graus.

Qué maravilla el 'Bridge of Aspiration'. Conecta la Royal Opera House con la Royal Ballet School. Inspirado en el gesto de una bailarina. https://t.co/qSx4A4Xosp — Javier Aznar (@guardian_el_) June 6, 2017

Para além de resolver um desafio arquitetónico — colmatar a distância entre as entradas da Royal Ballet School e da Royal Opera House —, o projeto da ponte funciona como uma metáfora física da jornada de transformação, tanto física como mental, pela qual passa um aluno. Muitos têm comparado esta estrutura helicoidal e sinuosa ao movimento fluido e elegante de um bailarino ao executar uma pirueta.

A melhor vista da elegante ponte em espiral é obtida a partir da Floral Street.

Se a visitar durante o dia, talvez enquanto faz compras ou se encontra com amigos e familiares, poderá apreciar os reflexos geométricos nos seus painéis envidraçados. Se for ao pôr do sol ou à noite, talvez antes de assistir a um espetáculo, verá a ponte iluminada a partir do seu interior.

Embora a ponte não esteja aberta ao público em geral, é possível visitá-la através de uma visita guiada, que pode ser reservada através da página de bilhetes e eventos do Royal Ballet and Opera.

Os participantes poderão explorar os 300 anos de história do teatro de ópera e a sua evolução ao longo deste período. Além disso, terão a oportunidade de conhecer a "Ponte da Aspiração" (Bridge of Aspiration) e tirar fotografias nela.

A "Ponte da Aspiração" ilustra o poder que os objetos e as estruturas físicas exercem sobre a imaginação. São capazes de inspirar, convidar à reflexão e despertar algo único naquele que os contempla. Se tiveres tempo e sentires curiosidade, porque não dás um passeio até à Floral Street e te deixas cativar pela magia subtil desta maravilha arquitetônica?