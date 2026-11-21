Tempestades severas, chuvas intensas e granizo ameaçam o Sul do Brasil nas próximas horas; confira as áreas em risco

Instabilidades voltam a ameaçar parte do Sul do Brasil com a possibilidade de tempestades severas e de chuvas intensas, que podem vir acompanhadas de granizo. Os eventos de chuva ganham abrangência e levam a um maior risco neste domingo (22).

O Sul do Brasil volta a ficar sob o risco de chuvas intensas e para o risco de tempestades severas nas próximas horas, principalmente, neste domingo (22). Um canal de umidade ganha força sobre a Região e alimenta instabilidades sobre os estados de Santa Catarina e do Paraná.

Quanto ao Rio Grande do Sul, onde se registrou um dos mais violentos eventos tempestivos do ano, recebe alerta somente para localidades do extremo norte e mais próximas do território catarinense.

Domingo: alertas de tempestades severas e de chuvas intensas

O novo processo de desenvolvimento das instabilidades inicia na noite deste sábado (21) e evolui rapidamente ao longo da madrugada do domingo (22), devido a atuação de uma região de cavado, que é uma extensão de uma baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina. Esse condição favorece a intensificação do transporte de umidade e calor para a porção entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Previsão de densidade de raios realça as áreas com maior potencial de tempestades. Previsão para a madrugada de domingo, 22 de novembro.

Na madrugada, alerta de chuvas intensas e para o risco de tempestades severas, que podem resultar em intensas rajadas de vento e queda de granizo, no Norte, Missões e Serra do Rio Grande do Sul, com pancadas de até forte intensidade na região de Porto Alegre; no oeste, toda a região central até o Vale do Itajaí, e sul de Santa Catarina.

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Entre o fim da madrugada e o início da manhã, o risco de eventos extremos tempestivos e de chuva intensa aumenta e exige maior atenção em toda a região do Rio Grande do Sul que faz divisa com Santa Catarina, em praticamente todo o território catarinense, com exceção do norte; para o sudoeste e oeste do Paraná. Não se descarta a chance de tornados e micro explosões.

No decorrer da manhã, o potencial de tempestades e de chuvas intensas mantém em alerta todo o estado de Santa Catarina, com maior risco para o oeste, região central, sul e região de Florianópolis. Na porção norte, o risco fica mais para o fim do período e início da tarde.

No Paraná, há alerta para o sul, oeste, toda a porção central e norte do estado, com agravamento mais para o fim da manhã e início da tarde, quando há risco mais pontual na região de Curitiba.

No Rio Grande do Sul, risco apenas para as regiões de divisa com o território catarinense e durante as primeiras horas da manhã. Mais para o fim do período e início da tarde, não há mais alertas para o território gaúcho.

No período da tarde, o alertas se mantém de chuvas intensas e de tempestades, com menor risco para transtornos, mas, ainda deve se ter atenção aos avisos no oeste e norte de Santa Catarina e em todo o Paraná, principalmente no norte, centro, oeste e sul do estado, não descartando a região de Curitiba.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde de domingo, 22 de novembro.

No noite e madrugada, o risco diminui consideravelmente, com chuvas ocorrendo de forma pontual. Alerta somente para chuva forte e descargas elétricas no leste do Paraná.