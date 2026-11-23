O município de Ubatuba, no litoral norte paulista, acumulou mais de 100 mm de precipitação em apenas 24 horas, liderando o ranking nacional e entrando em alerta alto para deslizamentos de terra.

Alagamento e queda de telhado em shopping registrados após chuvas em SP. Foto: Reprodução

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde sexta-feira (20) causaram alagamentos, quedas de barreiras, desabamentos e deixaram ao menos uma pessoa desaparecida até a manhã desta segunda-feira (23). Na capital paulista, um homem caiu no rio Tamanduateí na noite de domingo (22), na altura da avenida Teresa Cristina, bairro Vila Monumento, mobilizando buscas do Corpo de Bombeiros.

Além disso, outra enxurrada arrastou três pessoas no bairro do Jabaquara, também na zona sul da capital, onde um homem, uma mulher e uma criança foram resgatados com vida e levados ao hospital. No litoral norte, Ubatuba concentrou os piores índices pluviométricos do Brasil nas últimas 24 horas, ficando em alerta alto para deslizamentos.

Ubatuba registra o maior volume de chuva do país

Entre a noite de domingo (22) e a madrugada desta segunda-feira (23), Ubatuba acumulou 146 mm de chuva na estação Centro 2, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Esse volume representa mais da metade da média histórica para todo o mês de novembro no Litoral Norte, estimada em 263 mm, enquanto outras cinco estações locais superaram os 100 mm.

Temporal em Ubatuba deixou carros submersos, famílias desalojadas e estrada interditada. Foto: Divulgação/Defesa Civil de SP

Em decorrência desse volume elevado, a água tomou ruas dos bairros Taquaral, Vila Resende e Sesmaria, deixando carros submersos e três famílias desalojadas. Na Rua Liberdade, no Centro, um morador registrou em vídeo que a água atingiu a altura da coxa durante o temporal, embora não tenha havido registro de feridos.

Ubatuba, em SP, com ruas alagadas na manhã desta segunda (23). Foto: Reprodução/ Francisco Trevisan

Houve ainda queda de árvores na rodovia BR-101 e na Estrada da Fortaleza, que permaneceu totalmente interditada após o deslizamento de uma barreira. Com o solo encharcado, Ubatuba figurou como o único município brasileiro em alerta alto de deslizamento no painel do Cemaden na manhã desta segunda-feira (23).

Ocorrências no Vale do Paraíba

Antes de avançar para o litoral e a capital, a instabilidade atingiu cidades do Vale do Paraíba entre a tarde e a noite de sexta-feira (20). Em Aparecida, o acumulado chegou a 83 mm em 24 horas, o maior índice estadual naquele período, provocando a queda de uma casa no bairro Santa Rita.

Casa desabou após chuvas fortes em Aparecida. Foto: Laurene Santos/TV Vanguarda

O proprietário do imóvel destruído, que trabalha como atendente, não estava no local durante o desabamento e relatou o impacto da ocorrência: "Quando eu cheguei aqui a casa já tinha desabado. A gente fica assustado porque nunca aconteceu com a gente. A gente já passou por enchente, mas não como essa, que foi tão devastadora".

No mesmo município, o prefeito informou que escolas municipais tiveram telhados danificados às vésperas da prova do Saresp: "Nossas escolas, muitas foram prejudicadas também com essa questão da chuva muito forte. E, segunda-feira, tem a prova do Saresp, então, é uma preocupação que estamos tendo". Já em Guaratinguetá, o transbordamento do Ribeirão dos Motas, agravado por um deslizamento às margens do curso d'água, alagou cerca de 30 residências na Vila Sapo e na Travessa Inglês de Souza.

Estragos no noroeste paulista

Na madrugada de sábado (21), por volta das 3h30, os temporais atingiram o noroeste de São Paulo com descargas elétricas e ventos fortes. Em Santa Fé do Sul, a ventania derrubou o pórtico de entrada da cidade e arrancou a cobertura metálica da Escola Técnica Estadual (Etec), levando a instituição a adotar aulas remotas.

Chuva intensa deixou cobertura da Etec de Santa Fé do Sul retorcida. Fotos: Arquivo pessoal/ G1

Em Rubinéia, a tempestade interrompeu totalmente o fornecimento de energia elétrica e o abastecimento de água, exigindo o envio de um gerador da Sabesp vindo de Jales para possibilitar o bombeamento. Segundo a Neoenergia Elektro, a energia foi integralmente restabelecida no município por volta das 12h, enquanto Santa Fé do Sul e Nhandeara tinham mais de 90% da rede regularizada até as 13h.

Ventos derrubaram letreiros e árvores em rodovia. Fotos: TV TEM/Reprodução

Por fim, o mau tempo provocou bloqueios viários em diferentes pontos da região devido a quedas de árvores e erosões. Em Guarani D'Oeste, uma árvore interditou parcialmente o quilômetro 581 da Rodovia Percy Waldir Semeguini, enquanto a estrada entre General Salgado e Nova Castilho foi bloqueada por erosões e trechos de Nhandeara e Pereira Barreto registraram alagamentos.