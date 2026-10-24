Os mapas de furacões estão melhorando, mas será que as pessoas compreendem os riscos? Eis o que foi descoberto

Um novo estudo revela que os mapas atualizados de previsão de furacões poderiam melhorar a compreensão do público sobre as ameaças representadas pelas tempestades, sem necessariamente levar as pessoas a tomar precauções antes da chegada de condições meteorológicas perigosas.

As condições perigosas causadas por um furacão podem estender-se muito para além do cone previsto para a tempestade.

Khiana McQuade Meteored Estados Unidos 24/10/2026 14:03 5 min

Com a aproximação de um furacão, é natural que os residentes se sintam ansiosos, sobretudo quando os mapas de previsão começam a circular nas redes sociais. Muitos recorrem a estes mapas em busca de segurança, na esperança de saber se a sua comunidade está na trajetória da tempestade. No entanto, novas investigações sugerem que o que as pessoas veem nestes mapas e a forma como os interpretam podem ser duas coisas muito diferentes.

Os novos mapas de furacões mostram resultados mistos

Quando um furacão ameaça atingir uma zona costeira, mesmo uma pequena alteração na sua trajetória prevista pode trazer alívio a uma comunidade e aumentar a ansiedade noutra. Mas, embora as pessoas acompanhem atentamente cada atualização da previsão, nem sempre se apercebem da verdadeira dimensão do perigo.

Pesquisadores da Universidade Estadual da Florida estudaram se a modificação dos mapas de previsão utilizados pelo Centro Nacional de Furacões (NHC) ajuda as pessoas a compreender melhor os riscos associados aos furacões.

As suas conclusões, publicadas na revista Weather, Climate, and Society, indicam que mapas mais simples nem sempre conduzem a uma maior consciencialização do perigo.

Segundo uma nova investigação, muitas pessoas acreditam erradamente que um cone de furacão mais largo indica uma tempestade maior.

O estudo analisou uma versão experimental do cone de furacões que o NHC introduziu em 2024. Ao contrário da versão anterior, o novo mapa mostra avisos e alertas de furacões e tempestades tropicais para áreas do interior, indicando que as condições perigosas podem estender-se muito para além da costa.

Para avaliar as mudanças, os pesquisadores entrevistaram participantes residentes na Florida e na Geórgia, mostrando a cada participante o cone de incerteza convencional ou a nova versão. Aqueles que viram o gráfico revisto identificaram com maior precisão as áreas do interior sob alerta, mas não referiram sentir-se significativamente mais ameaçados ou mais propensos a tomar medidas de proteção. Da mesma forma, o novo mapa não melhorou a sua capacidade de identificar locais com avisos de tempestade.

Por que é que as pessoas interpretam mal o cone de um furacão?

Uma das conclusões mais preocupantes do estudo relaciona-se com uma interpretação errônea comum do conhecido cone de incerteza. Muitas pessoas acreditam que o cone representa o tamanho físico de um furacão e que um cone mais largo sugere uma tempestade maior.

"Durante anos, a investigação demonstrou que as pessoas confundem frequentemente um cone de tempestade mais largo com uma tempestade maior", disse Elizabeth Ray, autora principal do estudo e professora assistente. "Os nossos resultados sugerem que, mesmo com um gráfico atualizado, esta ideia errada pode ser difícil de erradicar."



No entanto, o cone ilustra a incerteza em torno da trajetória projetada da tempestade. Não indica até onde se podem estender os ventos fortes, as inundações ou outras condições perigosas.

Este mal-entendido pode levar a uma percepção incompleta dos riscos para os residentes, especialmente aqueles que vivem fora da trajetória prevista. Os efeitos de um furacão podem estender-se por centenas de quilômetros a partir do seu centro, provocando chuvas torrenciais, tornados e ventos destrutivos em comunidades muito distantes da trajetória prevista.

O que devem os residentes saber antes da chegada de um furacão?

Os investigadores sublinham que as descobertas não sugerem um problema com a precisão das previsões do NHC. Em vez disso, o desafio reside em ajudar as pessoas a compreender o que a informação significa para as suas próprias comunidades e como devem reagir.

A trajetória projetada do furacão é apenas um elemento da previsão; as pessoas devem também ter em conta os alertas e avisos locais, as previsões de chuva, a possibilidade de inundações e as condições de vento previstas, mesmo que estejam fora do cone de trajetória projetado.

O estudo destaca a necessidade de combinar gráficos de furacões com previsões locais detalhadas e conselhos de segurança. Se as pessoas estiverem conscientes dos riscos que podem afetar uma área específica, poderão tomar decisões mais informadas antes da chegada de condições meteorológicas severas.