Pegadas nas Américas revelam que os primeiros humanos sobreviveram a secas extremas na Idade do Gelo

Um novo estudo sobre o nosso passado, baseado no território, permite reconstruir tal como era, há mais de 23.000 anos, aquilo que hoje conhecemos como o Parque Nacional de White Sands.

O Parque Nacional de White Sands, localizado no Novo México, possui um passado fascinante.

Há cerca de 23.000 anos, enquanto grande parte do planeta permanecia sob as condições extremas da última era glaciar, diversos grupos de humanos percorriam as margens de um enorme lago no que hoje conhecemos como Novo México, Estados Unidos.

A paisagem daquela zona era muito diferente da atual, mas também não era estável, com águas que subiam e desciam, vegetação que se alterava muito e chuvas muito variáveis.

Agora, um novo estudo das pegadas humanas encontradas no Parque Nacional de White Sands permite-nos reconstruir este ambiente em transformação e compreender melhor as condições enfrentadas pelos seus habitantes.

Pegadas humanas de há 23.000 anos

O Parque Nacional de White Sands, no sul do Novo México, alberga um dos mais extraordinários registos arqueológicos para o estudo da presença humana primitiva na América do Norte.

Em 2021, as pesquisas dataram algumas destas pegadas há aproximadamente 23.000 anos, milhares de anos antes do que muitas cronologias tradicionais sugeriam. No entanto, estudos subsequentes reforçaram esta interpretação.

A investigação sobre um território permite a sua reconstrução.

A nova investigação vai além de determinar quando é que estas pessoas caminharam: mostra 20 níveis ou superfícies de sedimentos com pegadas que abrangem aproximadamente o período de há 23.500 a 21.700 anos, durante o máximo glaciar, um dos períodos mais frios da última era glaciar.

Este registo permite-nos estudar como o ambiente mudou à medida que os humanos visitavam a área repetidamente. Tudo isto leva à clara conclusão de que a paisagem não se manteve congelada durante todo este tempo, mas antes sofreu alterações significativas na disponibilidade de água, na vegetação e nas temperaturas.

Um enorme lago que começou a encolher

Há cerca de 23.600 anos, o lago começou a diminuir com o aumento das temperaturas, o que levou a uma maior evaporação e contribuiu para a secura da região.

Ao mesmo tempo, as florestas de coníferas foram perdendo terreno e proliferaram outras plantas, como os carvalhos e as artemísias, que estavam melhor adaptadas às novas condições.

O estudo das sementes permite aos cientistas determinar a idade das pegadas.

Mas uma das mudanças mais notáveis ocorreu há cerca de 23.200 anos, quando a região passou por uma seca intensa com diminuição das chuvas. Isto fez com que a água do lago se tornasse mais salina e a vegetação resistente à falta de água se expandisse.

Mas como é que os cientistas sabem que ocorreram secas tão repentinas?

A resposta reside no estudo dos sedimentos que se acumularam na antiga bacia. O pólen preservado nestas camadas permitiu identificar quais as plantas que cresciam na área envolvente e, com base nos vestígios predominantes, foi possível classificar o tipo de vegetação que dominava a paisagem e as condições ambientais que favoreciam o seu crescimento.

Investigação sobre sedimentos em diferentes camadas.

Foram também estudadas moléculas orgânicas preservadas nos sedimentos, incluindo ceras, que, através da sua composição química, forneceram informações sobre as condições de temperatura e precipitação no passado.

Ao combinar estas evidências, os cientistas conseguiram reconstruir como o lago e a vegetação evoluíram e relacionar estas mudanças com a época em que as pegadas foram registadas.