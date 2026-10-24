Conheça 5 destinos turísticos incríveis para fazer um bate e volta perto de São Paulo

Saindo da capital paulista, é possível descobrir destinos incríveis com natureza, boa gastronomia e atividades de ecoturismo, ideais para fazer um bate e volta em família e ter um fim de semana divertido.

A Brasital é um dos principais pontos turísticos de São Roque (SP), um antigo complexo têxtil do século XIX que hoje abriga oficinas culturais, biblioteca, eventos e trilhas em meio à natureza. Crédito: Divulgação.

Para quem vive no agito da capital paulista, nada com um momento de descanso e distração em família ou a dois aos finais de semana. E nada melhor do que organizar uma viagem para um destino perto de São Paulo, um bate e volta para aproveitar o fim de semana sem enfrentar longos deslocamentos.

Conheça aqui 5 destinos turísticos incríveis que ficam perto da capital paulista, ideais para uma viagem mais rápida e que oferecem vários atrativos interessantes. Acompanhe abaixo.

5 cidades perto de São Paulo para um bate e volta

Fugir da rotina é difícil nos grandes centros urbanos e, por isso, viagens bate e volta podem ser uma boa alternativa para desestressar, ou para quem quer apenas curtir uma viagem mais rápida. E o interior de São Paulo tem várias opções para isso. Veja abaixo 5 destinos próximos da capital paulista e que são muito recomendados:

São Roque

Esta cidade fica a 60 km da capital paulista e faz parte da famosa Rota do Vinho. Por lá, é possível conhecer vinícolas, técnicas centenárias na produção da bebida e degustar seus diferentes tipos.

São Roque faz parte da Rota do Vinho, que reúne vinícolas, adegas, restaurantes e estabelecimentos onde os visitantes podem degustar vinhos, sucos de uva e produtos artesanais.

Entre os principais atrativos estão a Vinícola Góes, que oferece experiências de enoturismo, e o Ski Mountain Park, parque de lazer com atividades de aventura e atrações para toda a família.

Mas a cidade também conta com belas paisagens naturais, áreas verdes, trilhas e espaços rurais ideais para passeios ao ar livre.

Águas de Lindoia

Águas de Lindoia, a cerca de 150 km da capital, faz parte do Circuito das Águas Paulista, sendo conhecida por suas fontes de águas minerais e pela tradição em turismo termal.

É um refúgio localizado na Serra da Mantiqueira, perfeito para os turistas que buscam tranquilidade e paz já que combina descanso, lazer e contato com a natureza.

A Praça Adhemar de Barros, em Águas de Lindoia (SP), é um lugar perfeito para quem quer relaxar, um dos principais atrativos da cidade. Crédito: Divulgação.

O Balneário Municipal é a principal atração da cidade, onde os visitantes podem aproveitar banhos terapêuticos e tratamentos de relaxamento. Mas também há o Morro do Cruzeiro, que proporciona uma vista panorâmica da região, e a Praça Adhemar de Barros, ideal para passeios tranquilos e atividades ao ar livre.

Serra Negra

A cidade de Serra Negra fica na Serra da Mantiqueira, a cerca de 150 km de São Paulo capital, e também faz parte do Circuito das Águas Paulista. É conhecida pelo clima de montanha, pelas paisagens naturais e pelo turismo de compras.

O Mirante do Alto da Serra, em Serra Negra (SP), está a 1.310 metros de altitude e fica a cerca de 5 km do centro da cidade. É um belo local para observar ao pôr do sol. Crédito: Andrea A (Reprodução).

Entre os seus principais atrativos está o Teleférico de Serra Negra, que leva os visitantes a um Cristo Redentor, de onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade e das montanhas ao redor. O Mirante do Alto da Serra também é outra opção, atraindo tanto quem busca uma vista ampla quanto os praticantes de voo livre.

Há também feirinhas, eventos com música ao vivo, várias opções de hospedagens, bons restaurantes e muitas lojas de roupas.

Holambra

Conhecida como a "Cidade das Flores", Holambra fica a cerca de 140 km da capital paulista. É famosa por suas grandes plantações de flores, e todo o ano ela vira palco do maior evento de floricultura da América Latina, o Expoflora.

Moinho Povos Unidos, em Holambra (SP), com seus 38 metros de altura. Crédito: Divulgação.

A influência holandesa está claramente marcada na arquitetura da cidade. Entre os principais atrativos da cidade estão o Parque Cidade das Crianças, o Moinho Povos Unidos, o Museu de Holambra e o Corredor dos Guarda-Chuvas, uma rua toda decorada com esse objeto.

Socorro

A pequena cidade de Socorro, a cerca de 130 km da capital paulista, é conhecida pelas atividades de aventura, pelo ecoturismo e pelas belas paisagens da Serra da Mantiqueira.

A região oferece opções como rafting no Rio do Peixe, tirolesa, arvorismo, trilhas e passeios de quadriciclo. Entre os destaques estão o Parque Aui Mauê, com atividades de lazer e aventura, e o Mirante da Pedra Bela Vista, que proporciona uma vista panorâmica da região.

O município também conta com cachoeiras, áreas verdes, parques e passeios pelo centro histórico, além de lojas de malhas, artesanato e produtos locais.