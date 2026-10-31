Catedral de Petrópolis abriga os restos mortais de Dom Pedro II, Teresa Cristina e Princesa Isabel; veja como visitar

Antes de falecer na França após a Proclamação da República, o imperador manifestou formalmente o desejo pessoal de descansar em solo serrano, sonho que demandou anos para se materializar.

A torre imponente de 70 metros de altura no centro serrano resume décadas de esforços que atravessaram duas fases políticas brasileiras. Foto: Reprodução/ Dani Curioni

A Catedral São Pedro de Alcântara desponta na paisagem de Petrópolis, na região serrana fluminense, como um testemunho vivo das mudanças políticas nacionais. Projetada ainda no período imperial e concluída durante a República, a edificação abriga o mausoléu que preserva os restos mortais de Dom Pedro II, Teresa Cristina, princesa Isabel e Conde d'Eu.

Atualmente, o espaço histórico permanece de portas abertas à visitação diariamente, entre 9h e 16h, além de manter celebrações religiosas regulares ao longo da semana. Conforme a Associação de Guias de Turismo local, "A Catedral é essencial porque nasceu junto com a própria cidade, tendo sido sonhada, planejada e projetada como parte fundamental da fundação de Petrópolis".

Construção secular e elo com o Cristo Redentor

O planejamento inicial começou em 1884 sob a assinatura do arquiteto Francisco Caminhoá, que buscou inspiração direta nas imponentes catedrais do norte da França. As obras enfrentaram uma paralisação em 1901 e ganharam novo ritmo em 1918 pelas mãos de Heitor da Silva Costa, responsável por reformular a planta arquitetônica em 1914.

Erguida no Império e finalizada na República a bela catedral de Petrópolis impressiona com traços franceses e guarda restos mortais da corte imperial. Foto: Diocese de Petrópolis

A abertura das portas ocorreu em 29 de novembro de 1925, mesmo com diversos acabamentos pendentes. A torre principal, projetada com cerca de 70 metros de altura, teve os trabalhos inteiramente finalizados apenas no ano de 1969, consolidando o visual que domina a paisagem urbana da serra.

A atuação de Heitor da Silva Costa gerou uma ligação direta com outro patrimônio mundialmente famoso: o Cristo Redentor. Tempos após assumir a edificação do templo católico em Petrópolis, o mesmo engenheiro chefiou o projeto da monumental estátua fincada sobre o morro do Corcovado.

Os vitrais coloridos e as portas monumentais refletem a tradição neogótica inspirada em referências francesas. Foto: Wilfredor/Wikimedia Commons

O interior do templo reúne elementos característicos da escola neogótica, destacando-se pela iluminação proporcionada por vitrais coloridos e pelas imponentes portas monumentais. Essa combinação de verticalidade marcante e detalhes ornamentais foi elaborada para conduzir o olhar dos visitantes em direção ao alto.

O retorno da família imperial ao território brasileiro

O banimento da família governante aconteceu logo após a Proclamação da República, formalizada no ano de 1889. Durante o exílio na Europa, a imperatriz Teresa Cristina faleceu em Portugal, enquanto Dom Pedro II viveu até 1891 na França, onde manifestou o desejo de ter seus restos mortais sepultados na serra fluminense.

A repatriação das cinzas dependia da revogação das normas republicanas que impediam a presença dos membros da corte no território brasileiro, medida que foi cancelada oficialmente em 1920. O processo de traslado teve início em 1923, encerrou-se em 1925 e destinou os corpos em definitivo ao templo em 1939.

A igreja faz parte do roteiro de turismo histórico da cidade, erguida a partir da colonização alemã e consolidada como refúgio de verão da monarquia. A catedral forma um circuito patrimonial integrado ao lado de outros atrativos de destaque, como o Museu Imperial e o Palácio de Cristal.

Além da função litúrgica continuada, a estrutura permanece plenamente integrada ao cotidiano dos moradores e ao fluxo contínuo de viajantes. O monumento preserva viva a memória do passado soberano brasileiro, perpetuando o legado arquitetônico e documental no Centro Histórico de Petrópolis.