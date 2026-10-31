Costa Rica: uma jornada pela natureza, biodiversidade e por um modo de vida diferente, em harmonia com a terra

O país centro-americano combina uma biodiversidade excepcional com um histórico notável de longevidade na Península de Nicoya, reconhecida como uma das "Zonas Azuis" do mundo e que atrai atenção internacional.

Praia Quesera, na Península de Nicoya.

Lar de uma biodiversidade excepcional e de uma das cinco "Zonas Azuis" reconhecidas no mundo, a Costa Rica convida os visitantes a explorar uma relação única com a natureza, refletida tanto em seus ecossistemas quanto nas tradições das comunidades da Península de Nicoya. Nessa região, a alimentação, a atividade física e as conexões sociais estão sendo estudadas como possíveis fatores que contribuem para a longevidade.

Para a Costa Rica, abrigar uma das cinco Zonas Azuis do mundo é motivo de orgulho nacional. É, também, um diferencial frequentemente destacado na promoção das atrações desse país centro-americano. No entanto, esse reconhecimento levanta questões importantes sobre como a região e seus habitantes devem ser apresentados aos visitantes.

"Não se trata de uma atração turística, e isso não deveria ser comercializado como um produto turístico, porque não é o que é", afirma Evelyn Figueroa, executiva para o mercado sul-americano do Instituto Costarriquenho de Turismo, durante uma entrevista exclusiva na Feira Internacional de Turismo (FIT), realizada em Buenos Aires no final de setembro.

Península de Nicoya: um exemplo de vida em harmonia com a natureza

"Buscam reconhecer um costa-riquenho de 119 anos como o homem mais velho da história", diziam as manchetes na mídia nacional e internacional há algumas semanas, despertando um novo interesse pela notável longevidade na região. O protagonista dessa história é José Flores Flores, morador de Sardinal, um distrito no cantão de Carrillo, em Guanacaste.

Para além dos casos de longevidade extrema que atraem a atenção da mídia, essas histórias oferecem uma oportunidade de conhecer Nicoya por meio de seus habitantes. Por trás das estatísticas, há pessoas, trajetórias de vida e tradições que ajudam a explicar o cotidiano daqueles que chamam esta região de lar.

Nicoya é uma das cinco Zonas Azuis do mundo.

A longevidade em Nicoya não pode ser explicada por um único segredo. Em vez disso, ela parece envolver uma combinação de hábitos de estilo de vida, dieta, atividade física, relações sociais e condições de vida. Inúmeros estudos examinaram os hábitos e as circunstâncias dos moradores de Nicoya para identificar possíveis fatores associados à sua longevidade, embora os pesquisadores não tenham estabelecido uma causa única.

Segundo o Ministério da Saúde da Costa Rica, mais de 900 pessoas com mais de 90 anos e mais de 60 centenários vivem na Península de Nicoya; muitas delas levam uma vida ativa e independente.

"Foram realizados estudos, e há vários fatores que contribuem para isso. Todos eles se somam. O primeiro é que se trata de uma população fisicamente ativa. São pessoas que acordam às quatro ou cinco da manhã, andam a cavalo; homens que pegam um facão e gostam de cortar o mato; mulheres mais velhas que se levantam para preparar tortilhas logo cedo. São pessoas ativas", explica Figueroa, descrevendo rotinas diárias que, naturalmente, envolvem movimento e atividade física.

A alimentação é outro fator importante, segundo o representante do setor de turismo. "Arroz e feijão são a base da dieta costarriquenha — já que somos um país agrícola —, juntamente com uma grande variedade de frutas e vegetais. Por sermos uma nação agrícola, essas comunidades descendem de gerações para as quais comprar fontes de proteína, como frango ou carne, era algo muito caro. Como resultado, elas estruturaram sua alimentação em torno de determinados produtos agrícolas. Foi assim que desenvolveram uma dieta equilibrada, saudável e com baixo teor de gordura, praticamente sem carnes processadas ou alimentos industrializados. Eles estão acostumados a consumir o que a terra produz, e muitos, inclusive, possuem suas próprias pequenas propriedades agrícolas".

Hábitos diários, alimentação e laços comunitários oferecem uma perspectiva sobre um modo de vida cuja importância vai além do número de anos que uma pessoa vive.

Um terceiro fator destacado pelo Instituto Costarriquenho de Turismo é a vida comunitária, as relações intergeracionais, o sentimento de pertencimento e as sólidas redes de apoio. Muitos moradores mais velhos vivem com suas famílias e permanecem fortemente conectados às suas comunidades, mantendo um profundo sentimento de pertencimento por meio de suas relações sociais.

Esses hábitos e tradições oferecem uma perspectiva valiosa sobre a vida na região, mas não estabelecem uma causa única para a longevidade, nem provam que viver em um determinado ambiente natural garanta uma vida mais longa. Compreender o fenômeno exige, também, analisar o contexto mais amplo em que essas comunidades estão inseridas.

Costa Rica: a biodiversidade como parte de sua identidade nacional

A relação entre o estilo de vida e o meio ambiente oferece uma perspectiva mais ampla sobre a Costa Rica. Embora seja um país relativamente pequeno, sua localização entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, somada à diversidade de seus ecossistemas, faz dele um destino importante para a conservação da natureza.

"Somos um país pequeno, mas estamos situados em uma área de biodiversidade extraordinária", explica Figueroa. Segundo o representante do setor de turismo, a Costa Rica abriga uma parcela significativa da biodiversidade mundial (6,5%) e conta com mais de 600 praias naturais, muitas delas margeadas por florestas que se estendem até a linha da costa.

Estande da Costa Rica na Feira Internacional de Turismo (FIT) de 2026, em Buenos Aires.

Essa variedade de paisagens é complementada por uma rede de áreas protegidas que abrange quase 26% do território nacional, constituindo uma parte importante da identidade ambiental da Costa Rica. A conservação está intimamente ligada tanto à proteção dos ecossistemas quanto à forma como o país apresenta seu patrimônio natural aos visitantes.

Florestas, parques nacionais, litorais e a vida selvagem são elementos centrais da oferta turística da Costa Rica, ajudando a diferenciar o país como um destino voltado para a natureza. Contudo, essas paisagens são mais do que locais para contemplação ou experiências para turistas; são também espaços onde as comunidades locais desenvolvem suas tradições, relações e modos de vida.

Uma conexão com a natureza que vai além da paisagem

A extraordinária biodiversidade da Costa Rica e a longevidade observada em Nicoya destacam dois aspectos distintos, porém complementares, do país: a riqueza de seus ecossistemas e os estilos de vida de suas comunidades.

Embora não existam evidências suficientes para concluir que viver em um ambiente biodiverso, por si só, prolongue a vida humana, visitar Nicoya oferece a oportunidade de ir além das estatísticas excepcionais de longevidade e compreender melhor o contexto cultural e social de seus habitantes. Conhecer um destino envolve mais do que explorar suas paisagens; significa também reconhecer a história, as tradições e as relações que moldam sua identidade.