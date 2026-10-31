O projeto de Jason Momoa para proteger o ambiente: um sistema inovador para eliminar as garrafas de plástico

O conhecido ator Jason Momoa sempre lutou pela proteção do ambiente e, agora, lançou um projeto para reutilizar o plástico de forma mais eficaz do que a reciclagem comum.

Jason Momoa, ator também conhecido pelo seu empenho na defesa do ambiente - Gage Skidmore / Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 2.0

Paola Cirino Meteored Itália 31/10/2026 15:02 6 min

Jason Momoa, ator e produtor norte-americano natural do Havai, sempre teve em conta as questões ambientais, com especial atenção à poluição causada pelo plástico e à defesa dos ecossistemas marinhos.

Em 2019, Momoa fundou a Mananalu, uma empresa dedicada a encontrar alternativas às garrafas de água de plástico. Agora, a empresa evoluiu ainda mais, disponibilizando novos sistemas para reduzir os resíduos plásticos, além de retirar as garrafas usadas do mar.

Mananalu e a luta contra o plástico

Mananalu é um termo havaiano que significa "espírito sagrado da vida" e a marca de Momoa nasceu em torno do princípio do mālama honua, que também provém da cultura havaiana e se centra no cuidado da Terra.

A missão da Mananalu é precisamente esta: ajudar o planeta a recuperar-se após décadas de exploração indiscriminada e poluição desenfreada.

Uma praia no Havai ao pôr-do-sol.

O primeiro passo, em 2019, foi criar garrafas de água de alumínio para substituir as de plástico. Além disso, por cada garrafa de alumínio comprada, uma parte do valor era destinada a financiar a recuperação das garrafas descartadas no mar. A iniciativa foi um sucesso, tendo conseguido retirar seis milhões de garrafas dos oceanos.

Em que consiste o projeto de Jason Momoa?

O próximo passo da Mananalu, que iniciou uma colaboração com a Boomerang Water em 2025, é explicar às pessoas para que comprem menos garrafas e reutilizem as que já têm, em vez de simplesmente substituir os materiais.

Para tal, foram concebidas máquinas que podem ser instaladas em estabelecimentos onde habitualmente se vende água engarrafada, como, por exemplo, hotéis. Estas máquinas funcionam como distribuidores de garrafas normais, mas as embalagens podem ser devolvidas para serem desinfetadas, reenchidas e redistribuídas.

As máquinas estão ligadas à rede de água local e podem realizar de forma autónoma e rápida todas as operações necessárias para recuperar os recipientes in situ.

Cada máquina pode processar até 500 garrafas por hora, ou 4000 por dia. A utilização desta tecnologia também simplifica a compra, o transporte e o armazenamento de água para as instalações que acolhem as novas máquinas, uma vez que estas já não precisarão de comprar água engarrafada.

Reutilização e reciclagem: qual é o sistema mais eficiente?

No caso das garrafas de plástico, o sistema de reutilização é mais eficiente do que a reciclagem, porque não é necessário recolher, transportar nem processar as embalagens. Segundo a Manalalu, nem sequer é necessária uma nova embalagem ou rotulagem, o que representa uma redução de 95% nas emissões de carbono.

If youre thirsty from doing stuff here on Earth, & also happen to be a fan of that very same planet, then youre gonna love #Mananalu. Because for every bottle of Mananalu you drink, well remove one gnarly, plastic bottle from ocean-going wasteevery single one of us wins https://t.co/n1bcY00ikW — Mananalu (@MananaluWater) January 12, 2022

Este valor inclui também a poupança relacionada com a utilização da rede local de água e, sobretudo, com a compra de garrafas de água para os hotéis, que, no caso do Havai, é quase sempre feita a partir do continente.

O arquipélago não possui grandes fábricas, pelo que comprar água engarrafada em grandes quantidades representa uma perda de tempo, dinheiro e energia.

O Havai, um paraíso sob constante ameaça

O projeto de Momoa teve início na ilha de Oahu, onde, numa primeira fase, aderiram quatro hotéis. Agora, a esperança é alargar o sistema a escolas, escritórios, etc., e, posteriormente, levá-lo para fora do Havai.

Seja debaixo de água ou debaixo da areia, o plástico constitui um perigo constante para os habitats costeiros.

Abordar o problema das garrafas de plástico na sua origem, através da reutilização, é especialmente importante para estas belas ilhas do Pacífico, e não apenas devido ao envolvimento pessoal do fundador do projeto. O Havaí está constantemente ameaçado pelo plástico e, entre os estados costeiros da América do Norte, é o mais afetado pela poluição marinha.

A localização geográfica do Havaí coloca estas ilhas no centro das correntes oceânicas que transportam resíduos plásticos desde locais tão distantes como a Ásia até às suas costas. Estes resíduos põem em risco os ecossistemas marinhos e podem ficar enterrados na areia até um metro de profundidade.

Além disso, uma elevada percentagem dos resíduos plásticos que contaminam o Havai provém das atividades da população local e do elevado afluxo de turistas. As ilhas carecem de infraestruturas de reciclagem de resíduos e os aterros estão há muito tempo a transbordar.