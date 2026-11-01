Temporais voltam ao Sul e podem dificultar o desenvolvimento do milho na primeira semana de novembro

Temporais podem atingir o milho no Sul entre segunda e quinta-feira. Em Cascavel, são previstos aproximadamente 62 mm no período, enquanto vento, granizo e excesso de umidade exigem atenção ao desenvolvimento das lavouras e às operações agrícolas.

Nova instabilidade pode dificultar manejo do milho em três estados do Sul

A chuva volta a ganhar força no Sul a partir de segunda-feira, 2 de novembro, e encontra boa parte do milho de verão já no campo. Entre o feriado de Finados e quinta-feira, dia 5, são esperados cerca de 62 mm em Cascavel, no oeste do Paraná. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, novos temporais também podem interromper operações e atingir lavouras em desenvolvimento.

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O primeiro aumento da instabilidade ocorre entre o Paraná e o oeste catarinense, ainda pela manhã de segunda. Na terça-feira, as tempestades voltam a alcançar o centro-norte gaúcho e se espalham por Santa Catarina. Para o milho, a preocupação envolve tanto os danos localizados por vento e granizo quanto a repetição da chuva em terrenos que já apresentam excesso de umidade.

Finados começa com chuva no Paraná e no oeste catarinense

Na segunda-feira, as pancadas podem ocorrer desde cedo no centro-oeste do Paraná e no Grande Oeste de Santa Catarina, avançando para outras áreas ao longo do dia. Em Cascavel, o volume previsto é de 23 mm, acompanhado por rajadas de até 56 km/h.

A combinação pode dificultar a entrada de máquinas e interromper a adubação de cobertura nas propriedades atingidas pelos temporais.

Mais ao norte e a leste do Paraná, a chuva prevista para o feriado é menor: aproximadamente 13 mm em Londrina e 8 mm em Ponta Grossa.

Previsão de chuva acumulada de 2 a 5 de novembro.

Isso não significa uma semana inteira favorável ao trabalho nessas áreas, porque outras pancadas aparecem nos dias seguintes. Somando as previsões diárias de 2 a 5 de novembro, os volumes ficam assim:

Cascavel: cerca de 62 mm, com maior contribuição das chuvas de segunda e quinta-feira.

cerca de 62 mm, com maior contribuição das chuvas de segunda e quinta-feira. Londrina: aproximadamente 23 mm, intercalados com uma redução da instabilidade na terça-feira.

aproximadamente 23 mm, intercalados com uma redução da instabilidade na terça-feira. Ponta Grossa: perto de 23 mm, distribuídos ao longo dos quatro dias.

Na terça-feira, temporais avançam sobre lavouras em crescimento

Na terça-feira, dia 3, a instabilidade aumenta novamente no centro-norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com possibilidade de chuva forte e granizo localizado. O episódio encontra o milho gaúcho predominantemente em crescimento: no levantamento de 29 de outubro, 95% das lavouras estabelecidas estavam em desenvolvimento vegetativo e 5% em florescimento. O plantio havia alcançado 80% da área prevista.

Previsão de precipitação para a tarde de 3 de novembro.

Nas áreas mais úmidas, a nova chuva pode prolongar as dificuldades já registradas no início do ciclo, como crescimento lento e falhas na população de plantas. O excesso de água reduz a aeração das raízes e prejudica o aproveitamento de nutrientes.

Já os danos por granizo dependem da fase do milho e da integridade do ponto de crescimento, por isso folhas rasgadas, isoladamente, não permitem concluir que será necessário replantar.

Quinta-feira traz nova chuva ao oeste paranaense

A quarta-feira, dia 4, ainda terá condições para temporais em setores de Santa Catarina e do norte gaúcho, embora haja possibilidade de melhora em parte do território catarinense.

Previsão de probabilidade de chuva para quarta-feira (4) as 15 horas.

No Paraná, Cascavel tem aproximadamente 10 mm previstos na quarta e 26 mm na quinta-feira. Em Ponta Grossa, o vento merece atenção: as rajadas podem alcançar 60 km/h na quarta e 67 km/h na quinta, ampliando o risco de tombamento nas lavouras mais expostas.

A redução da chuva também não será simultânea no Paraná. Na sexta-feira, dia 6, Cascavel passa para cerca de 8 mm, enquanto Ponta Grossa tem aproximadamente 17 mm previstos. Nessas áreas, a persistência das pancadas ainda pode adiar operações no milho.