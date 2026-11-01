Novembro terá chuvas de meteoros, conjunções e fenômenos para observar no céu

Novembro de 2026 terá vários eventos astronômicos para acompanhar no céu, incluindo chuvas de meteoros, conjunções planetárias e outros fenômenos celestes. Confira as principais datas e condições dos eventos previstos para o mês.

Novembro de 2026 terá chuvas de meteoros, uma superlua e lançamentos de missões espaciais entre os principais destaques do calendário astronômico.

Novembro de 2026 terá uma agenda diversificada de eventos astronômicos e espaciais, com fenômenos visíveis no céu e marcos da exploração espacial. Entre os destaques estão as chuvas de meteoros Táuridas e Leônidas, além de uma superlua prevista para o dia 24.

O calendário também inclui lançamentos de missões espaciais, como a The Sea God Surveys (WADATSUMI-II), dedicada à observação da superfície terrestre por radar. Outras operações previstas envolvem a expansão de constelações de satélites e o envio de suprimentos para a Estação Espacial Internacional.

Outro marco previsto para novembro é a chegada da sonda Voyager 1 à distância de um dia-luz da Terra, uma escala equivalente a aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros. Lançada em 1977, a espaçonave segue pelo espaço interestelar e representa um dos maiores feitos da exploração espacial.

Chuva de meteoros

Novembro terá três chuvas de meteoros em destaque no calendário astronômico: as Táuridas do Sul, com pico em 5 de novembro, as Táuridas do Norte, em 12 de novembro, e as Leônidas, em 17 de novembro. As duas primeiras são conhecidas pela ocorrência de meteoros lentos e brilhantes, incluindo bolas de fogo.

No entanto, a taxa de meteoros é baixa, em comparação com outras famosas, com apenas cinco meteoros por hora.

Já as Leônidas podem atingir uma taxa de até 15 meteoros por hora durante seu pico. Elas são produzidas por detritos deixados pelo cometa 55P/Tempel-Tuttle, que atravessam a atmosfera terrestre em alta velocidade e geram os rastros luminosos. A chuva é conhecida por grandes tempestades de meteoros.

Superlua

A superlua de novembro ocorrerá em 24 de novembro de 2026, quando a Lua cheia estará próxima do perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Nesse período, o satélite estará a 361 mil quilômetros do planeta, com a distância diminuindo para cerca de 359 mil quilômetros no dia seguinte.

A superlua de 24 de novembro poderá ser observada após o pôr do Sol, quando a Lua cheia estará próxima do perigeu, seu ponto mais próximo da Terra. Crédito: NASA

Como o instante da Lua cheia ocorrerá durante o dia, a melhor oportunidade de observação será após o pôr do Sol, quando o satélite estará visível no horizonte. A diferença de tamanho e luminosidade em relação a uma Lua cheia pode ser percebida em condições boas de observação.

Missões espaciais

Novembro de 2026 terá uma agenda movimentada de lançamentos espaciais também. O mês começa com a missão The Sea God Surveys, da Rocket Lab, com a janela de lançamento abrindo dia 3. O foguete levará ao espaço um satélite para produzir imagens da superfície terrestre mesmo durante a noite ou sob cobertura de nuvens.

Entre os lançamentos seguintes estão duas missões da constelação de internet Amazon Leo: dia 13 com 40 satélites e não antes do dia 23 com 36 satélites. O calendário também inclui a nave de carga Progress MS-36, prevista para dia 24, com suprimentos para a Estação Espacial Internacional.

1 dia-luz da Voyager

A exploração espacial também irá comemorar que a sonda Voyager 1 está prestes a alcançar um marco inédito: ficar a 1 dia-luz de distância da Terra. A previsão é que isso aconteça em 18 de novembro de 2026, quando a espaçonave estará a aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros do nosso planeta.

A Voyager 1 deve atingir a distância de um dia-luz da Terra em novembro de 2026, percorrendo cerca de 25,9 bilhões de quilômetros desde nosso planeta. Crédito: NASA

Um dia-luz corresponde à distância percorrida pela luz no intervalo de 24 horas. Lançada em setembro de 1977, a Voyager 1 é o objeto construído por seres humanos mais distante da Terra e entrou no espaço interestelar em agosto de 2012, ao ultrapassar a heliopausa, limite da influência do vento solar.