Novembro terá chuvas de meteoros, conjunções e fenômenos para observar no céu
Novembro de 2026 terá vários eventos astronômicos para acompanhar no céu, incluindo chuvas de meteoros, conjunções planetárias e outros fenômenos celestes. Confira as principais datas e condições dos eventos previstos para o mês.
Novembro de 2026 terá uma agenda diversificada de eventos astronômicos e espaciais, com fenômenos visíveis no céu e marcos da exploração espacial. Entre os destaques estão as chuvas de meteoros Táuridas e Leônidas, além de uma superlua prevista para o dia 24.
O calendário também inclui lançamentos de missões espaciais, como a The Sea God Surveys (WADATSUMI-II), dedicada à observação da superfície terrestre por radar. Outras operações previstas envolvem a expansão de constelações de satélites e o envio de suprimentos para a Estação Espacial Internacional.
Outro marco previsto para novembro é a chegada da sonda Voyager 1 à distância de um dia-luz da Terra, uma escala equivalente a aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros. Lançada em 1977, a espaçonave segue pelo espaço interestelar e representa um dos maiores feitos da exploração espacial.
Chuva de meteoros
Novembro terá três chuvas de meteoros em destaque no calendário astronômico: as Táuridas do Sul, com pico em 5 de novembro, as Táuridas do Norte, em 12 de novembro, e as Leônidas, em 17 de novembro. As duas primeiras são conhecidas pela ocorrência de meteoros lentos e brilhantes, incluindo bolas de fogo.
Já as Leônidas podem atingir uma taxa de até 15 meteoros por hora durante seu pico. Elas são produzidas por detritos deixados pelo cometa 55P/Tempel-Tuttle, que atravessam a atmosfera terrestre em alta velocidade e geram os rastros luminosos. A chuva é conhecida por grandes tempestades de meteoros.
Superlua
A superlua de novembro ocorrerá em 24 de novembro de 2026, quando a Lua cheia estará próxima do perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Nesse período, o satélite estará a 361 mil quilômetros do planeta, com a distância diminuindo para cerca de 359 mil quilômetros no dia seguinte.
Como o instante da Lua cheia ocorrerá durante o dia, a melhor oportunidade de observação será após o pôr do Sol, quando o satélite estará visível no horizonte. A diferença de tamanho e luminosidade em relação a uma Lua cheia pode ser percebida em condições boas de observação.
Missões espaciais
Novembro de 2026 terá uma agenda movimentada de lançamentos espaciais também. O mês começa com a missão The Sea God Surveys, da Rocket Lab, com a janela de lançamento abrindo dia 3. O foguete levará ao espaço um satélite para produzir imagens da superfície terrestre mesmo durante a noite ou sob cobertura de nuvens.
Entre os lançamentos seguintes estão duas missões da constelação de internet Amazon Leo: dia 13 com 40 satélites e não antes do dia 23 com 36 satélites. O calendário também inclui a nave de carga Progress MS-36, prevista para dia 24, com suprimentos para a Estação Espacial Internacional.
1 dia-luz da Voyager
A exploração espacial também irá comemorar que a sonda Voyager 1 está prestes a alcançar um marco inédito: ficar a 1 dia-luz de distância da Terra. A previsão é que isso aconteça em 18 de novembro de 2026, quando a espaçonave estará a aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros do nosso planeta.
Um dia-luz corresponde à distância percorrida pela luz no intervalo de 24 horas. Lançada em setembro de 1977, a Voyager 1 é o objeto construído por seres humanos mais distante da Terra e entrou no espaço interestelar em agosto de 2012, ao ultrapassar a heliopausa, limite da influência do vento solar.