Tem chifres, parece um extraterrestre e se chama Loki: as criaturas mais estranhas das profundezas do Mar Argentino

Corais vermelhos, copépodes inéditos e um pepino-do-mar com chifres: o fundo do Mar Argentino revelou 57 espécies novas para a ciência em um cânion que quase duplica o tamanho do Grand Canyon.

Uma nova espécie, descoberta durante a expedição Talud Continental IV — liderada por especialistas do CONICET a bordo do navio R/V Falkor (too), do Schmidt Ocean Institute —, foi batizada de Loki, devido à sua semelhança com o deus nórdico e conhecido personagem do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Possui dois apêndices que parecem chifres, percorre um ambiente onde a luz do sol jamais chega e vive a 2.577 metros de profundidade. Foi batizado de Loki, como o deus trapaceiro da mitologia nórdica, e é a face visível de uma descoberta que coloca o Mar Argentino no mapa da biodiversidade mundial: 57 espécies marinhas novas para a ciência e cinco gêneros, revelados no cânion submarino de Mar del Plata.

Se o lugar lhe parece familiar, há um motivo. Em agosto de 2025, a expedição Talud Continental IV, liderada por cientistas do CONICET a bordo do navio Falkor (too), foi transmitida ao vivo durante 21 dias e chegou perto de 22 milhões de visualizações.

Houve aulas inteiras diante da tela e até uma estrela-do-mar alaranjada que virou meme nacional. Ao encerrar a campanha, estimava-se a descoberta de cerca de 40 novas espécies. O número final superou todas as apostas.

Um choque de correntes que alimenta o abismo

O segredo começa na superfície. Diante da costa de Buenos Aires e do Uruguai ocorre a Confluência Brasil-Malvinas, onde as águas quentes que descem dos trópicos se chocam com as águas frias e ricas em nutrientes que chegam da região subantártica.

Esse encontro funciona como um fertilizante gigante: impulsiona a produção de plâncton e torna a região uma das mais produtivas do Atlântico Sul. O cânion — uma fenda que ultrapassa 3.500 metros, quase o dobro do Grand Canyon do Colorado — atua como um funil que conduz alimento para as profundezas.

O que resultou de uma oficina de duas semanas em Buenos Aires, em julho de 2026, é surpreendente. Há 20 copépodes — minúsculos crustáceos fundamentais nas redes alimentares —, 22 equinodermos (incluindo pepinos-do-mar e crinoides), 14 cnidários (como octocorais, penas-do-mar e corais pétreos) e um molusco escafópode com formato de presa.

Mas o dado que preocupa é outro: os especialistas analisaram apenas 10% das amostras de copépodes, e todos os exemplares revelaram-se novos. Quantos mais estarão à espera nos frascos?

Por que um pepino-do-mar com chifres é importante para todos nós?

Por trás de cada espécie, há muito mais do que um nome exótico. Os corais e as penas-do-mar de águas frias formam florestas que oferecem refúgio e alimento a outros organismos, e sua presença é um fator relevante na definição de áreas marinhas protegidas. Conhecer o que vive lá embaixo é o primeiro passo para não destruir tudo sem saber.

Loki (Peniagone sp.), um equinodermo de águas profundas encontrado no cânion submarino de Mar del Plata, batizado assim por causa de seus chifres semelhantes aos do deus da lenda nórdica. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

A descoberta também revaloriza amostras que permaneciam guardadas em coleções, como as das expedições Talud Continental I a III, de 2012 e 2013. Todos os exemplares ficarão preservados no Museu Argentino de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia e, agora, deverão ser formalmente descritos — uma tarefa lenta a cargo da taxonomia, disciplina que conta com poucos especialistas e que se torna cada vez mais estratégica.

Para fevereiro e março de 2027, está prevista a expedição Talud Continental V, que explorará os cânions Ameghino e Almirante Brown, a cerca de 600 quilômetros da costa de Chubut — novamente com transmissão ao vivo. Se o cânion de Mar del Plata escondia 57 surpresas, ninguém se arrisca a adivinhar o que aparecerá mais ao sul. É bom ir preparando o mate.