Um vulcão próximo à capital da Nicarágua tem um sistema magmático mais complexo do que os cientistas pensavam

Pesquisadores utilizaram dados de satélite de seis anos para descobrir indícios de duas fontes de magma distintas sob o vulcão Masaya, na Nicarágua, que se encontra próximo a cerca de dois milhões de pessoas.

Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia encontraram evidências de dois depósitos de magma ativos sob o vulcão Masaya, na Nicarágua, o que revela um sistema subterrâneo mais complexo do que se acreditava até agora.

Lee Bell Meteored Reino Unido 01/11/2026 20:47 4 min

Descobriu-se que um enorme vulcão, situado a apenas 21 quilômetros de Manágua — a capital da Nicarágua, onde vivem mais de dois milhões de pessoas —, tem algo borbulhando sob sua superfície que, até agora, era totalmente desconhecido pelos cientistas.

O vulcão Masaya é conhecido por seu lago de lava e é um destino turístico popular, além de ser um parque nacional. Embora não tenha registrado uma erupção significativa desde 1772, ele emite regularmente altas concentrações de dióxido de enxofre, um gás vulcânico que pode ser perigoso para os visitantes e para as pessoas que vivem nas proximidades.

Relacionado a isso está o movimento do magma através de seus depósitos subterrâneos. Esse processo nunca foi totalmente compreendido; por isso, os pesquisadores têm se esforçado para entender melhor o perigo potencial que ele representa.

Pois bem, um novo estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia encontrou evidências de que pode haver duas fontes de magma distintas sob o vulcão, em vez de uma única, como os cientistas pensavam originalmente.

O terreno se move em direções opostas

A equipe utilizou dados do satélite Sentinel-1, que sobrevoa Masaya aproximadamente a cada 12 dias, para rastrear pequenas alterações na altitude do terreno entre 2018 e 2024. A técnica empregada, chamada InSAR, utiliza um radar capaz de penetrar as nuvens, o que é importante para vulcões em regiões tropicais, onde a nebulosidade é comum.

O que descobriram foi que o terreno sobre a caldeira principal do vulcão afundou durante a primeira parte do período de estudo e, depois, começou a se elevar novamente. Segundo os pesquisadores, isso poderia significar que o magma estava sendo drenado inicialmente e que, em seguida, magma novo começou a se deslocar para um reservatório mais profundo.

Ao analisar seis anos de dados de satélite, os cientistas detectaram mudanças no terreno ao redor do vulcão Masaya que poderiam ajudar a melhorar o monitoramento vulcânico e a previsão de futuras erupções.

No entanto, a zona ao redor da cratera ativa de Santiago não seguiu o mesmo padrão: continuou afundando durante os seis anos, mesmo enquanto o restante da caldeira se elevava.

“Isso indica que o sistema de condutos é mais complexo e poderia ser decorrente de uma diminuição do magma em um segundo reservatório menos profundo”, disse a autora principal, Lizzie Johnson, que ajudou a realizar a pesquisa.

Segundo os pesquisadores, não há perigo imediato.

Os pesquisadores ressaltaram que suas descobertas não indicavam nenhuma ameaça imediata para as pessoas que vivem nos arredores de Masaya. No entanto, segundo a equipe, conhecer o comportamento habitual do vulcão deve facilitar a detecção de mudanças incomuns no futuro.

Young Cheol Kim, que trabalhou no estudo como estudante de doutorado na Penn State, disse que o monitoramento contínuo foi fundamental para estabelecer essa linha de base. “E, se surgir a necessidade de alertar as pessoas, podemos fazê-lo de maneira oportuna”, disse ele.

Johnson afirmou que a realização de estudos adicionais de longo prazo ajudaria a monitorar os riscos em Masaya e em outros vulcões semelhantes com lagos de lava.