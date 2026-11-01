Um vulcão próximo à capital da Nicarágua tem um sistema magmático mais complexo do que os cientistas pensavam
Pesquisadores utilizaram dados de satélite de seis anos para descobrir indícios de duas fontes de magma distintas sob o vulcão Masaya, na Nicarágua, que se encontra próximo a cerca de dois milhões de pessoas.
Descobriu-se que um enorme vulcão, situado a apenas 21 quilômetros de Manágua — a capital da Nicarágua, onde vivem mais de dois milhões de pessoas —, tem algo borbulhando sob sua superfície que, até agora, era totalmente desconhecido pelos cientistas.
Relacionado a isso está o movimento do magma através de seus depósitos subterrâneos. Esse processo nunca foi totalmente compreendido; por isso, os pesquisadores têm se esforçado para entender melhor o perigo potencial que ele representa.
Pois bem, um novo estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia encontrou evidências de que pode haver duas fontes de magma distintas sob o vulcão, em vez de uma única, como os cientistas pensavam originalmente.
O terreno se move em direções opostas
A equipe utilizou dados do satélite Sentinel-1, que sobrevoa Masaya aproximadamente a cada 12 dias, para rastrear pequenas alterações na altitude do terreno entre 2018 e 2024. A técnica empregada, chamada InSAR, utiliza um radar capaz de penetrar as nuvens, o que é importante para vulcões em regiões tropicais, onde a nebulosidade é comum.
O que descobriram foi que o terreno sobre a caldeira principal do vulcão afundou durante a primeira parte do período de estudo e, depois, começou a se elevar novamente. Segundo os pesquisadores, isso poderia significar que o magma estava sendo drenado inicialmente e que, em seguida, magma novo começou a se deslocar para um reservatório mais profundo.
No entanto, a zona ao redor da cratera ativa de Santiago não seguiu o mesmo padrão: continuou afundando durante os seis anos, mesmo enquanto o restante da caldeira se elevava.
“Isso indica que o sistema de condutos é mais complexo e poderia ser decorrente de uma diminuição do magma em um segundo reservatório menos profundo”, disse a autora principal, Lizzie Johnson, que ajudou a realizar a pesquisa.
Segundo os pesquisadores, não há perigo imediato.
Os pesquisadores ressaltaram que suas descobertas não indicavam nenhuma ameaça imediata para as pessoas que vivem nos arredores de Masaya. No entanto, segundo a equipe, conhecer o comportamento habitual do vulcão deve facilitar a detecção de mudanças incomuns no futuro.
Young Cheol Kim, que trabalhou no estudo como estudante de doutorado na Penn State, disse que o monitoramento contínuo foi fundamental para estabelecer essa linha de base. “E, se surgir a necessidade de alertar as pessoas, podemos fazê-lo de maneira oportuna”, disse ele.
Johnson afirmou que a realização de estudos adicionais de longo prazo ajudaria a monitorar os riscos em Masaya e em outros vulcões semelhantes com lagos de lava.
Referência da notícia
Double trouble: Two active magma reservoirs indicated at Masaya volcano. (October 2026). Penn State University via Science Daily.