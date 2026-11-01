Com o tamanho de uma mão e o peso de um celular: pequenos escudos que prometem parar detritos espaciais a 7 km/s

Uma nova tecnologia de blindagem espacial promete proteger satélites contra detritos que viajam a velocidades de até 7 km/s. Desenvolvidos pela empresa Atomic-6, os pequenos módulos de proteção têm o tamanho de uma mão e o peso de um celular.

A Space Armor, desenvolvida pela Atomic-6, é uma blindagem modular projetada para proteger satélites contra impactos de detritos espaciais em alta velocidade. Crédito: Atomic 6

O acúmulo de lixo espacial representa um risco crescente para satélites e espaçonaves. Isso porque fragmentos de poucos milímetros podem atingir velocidades de vários quilômetros por segundo. Para enfrentar esse problema, a empresa Atomic-6 desenvolveu uma blindagem chamada de Space Armor.

A tecnologia já foi enviada ao espaço em 20 de outubro de 2026, instalada na nave Starburst-1 para iniciar sua avaliação em condições reais. Diferentemente dos escudos metálicos, a Space Armor foi projetada para absorver os impactos e limitar a produção de detritos secundários.

Segundo a empresa, testes em laboratório demonstraram resistência a projéteis de alumínio de 3 milímetros disparados a mais de 7 km/s. O material também permite a passagem de ondas de radiofrequência, característica que possibilita sua instalação próxima a antenas e sistemas de comunicação.

O perigo do lixo espacial

A órbita terrestre está cada vez mais lotada com satélites desativados, fragmentos de foguetes e resíduos produzidos por colisões anteriores. Mesmo partículas milimétricas representam riscos, pois podem atingir espaçonaves a velocidades de vários quilômetros por segundo.

Com uma velocidade muito alta, um fragmento muito pequeno pode perfurar estruturas, danificar instrumentos ou comprometer sistemas essenciais de uma missão.

Enquanto satélites maiores podem ser acompanhados e, em alguns casos, realizar manobras de desvio, partículas microscópicas quase não são observadas. Por isso, desenvolver materiais capazes de resistir a impactos tornou-se um tópico importante da engenharia aeroespacial.

Como funciona a nova blindagem Space Armor

Desenvolvida pela empresa Atomic-6, a Space Armor é uma tecnologia de proteção baseada em materiais compostos, combinando fibras e resinas em uma estrutura projetada para absorver a energia de impactos. Seus módulos têm dimensões aproximadas às de uma mão e peso comparável ao de um celular.

Com dimensões próximas às de uma mão e peso semelhante ao de um celular, os módulos da Space Armor utilizam materiais compostos para absorver a energia de colisões. Crédito: Atomic 6

Um dos diferenciais do sistema é tentar limitar a formação de fragmentos secundários durante uma colisão. Em blindagens tradicionais, o impacto pode provocar a fragmentação do projétil e do próprio material protetor, produzindo detritos adicionais. A Space Armor busca dissipar a energia do impacto por meio de sua estrutura.

Os testes de resistência e a chegada ao espaço

Segundo a Atomic-6, os protótipos foram submetidos a testes de impacto em laboratório com projéteis de alumínio de aproximadamente 3 milímetros, lançados a velocidades superiores a 7 km/s. Essa velocidade corresponde a mais de 25 mil km/h, próxima das condições encontradas em determinadas colisões orbitais.

Em outubro de 2026, a tecnologia foi enviada ao espaço a bordo da Starburst-1, uma espaçonave da Portal Space Systems. A missão representa uma etapa importante porque permitirá avaliar o comportamento do método em condições reais de operação orbital.

O futuro da proteção

Se a tecnologia demonstrar desempenho em órbita, poderá ser usada na proteção de satélites, plataformas espaciais e outros equipamentos expostos a impactos. A possibilidade de instalar módulos leves também pode ser relevante para missões que precisam equilibrar proteção estrutural e restrições de massa.

A tecnologia foi enviada ao espaço a bordo da nave Starburst-1 para avaliar seu desempenho em órbita e sua capacidade de reduzir a formação de novos fragmentos. Crédito: Atomic 6

A redução de fragmentos secundários é importante diante do risco chamado de síndrome de Kessler. Esse cenário descreve uma possível reação em cadeia na qual colisões geram novos detritos.