Feriado de Finados será com chuva e alerta de temporais em vários estados; confira a previsão

Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm previsão de chuvas fortes e alertas para temporais severos neste feriado de Finados. O aumento do teor de umidade e as temperaturas elevadas são os principais motivadores para a formação de nuvens carregadas.

Após um domingo (1) com tempo abafado, pancadas de chuva forte acompanhadas de trovoadas foram registradas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas características meteorológicas devem se manter neste Feriado de Finados, 2 de novembro, mantendo alertas de temporais que podem provocar transtornos em diferentes regiões.

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As chances de precipitação são maiores em áreas do Centro-Sul, pois um canal de umidade estará ativo e terá a presença de ar quente. Desta forma, os ingredientes principais para a formação de nuvens carregadas estarão disponíveis, deixando áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo em alerta para chuvas intensas.

Feriado de Finados sob chuva e alerta de temporais

Desde o período da manhã há previsão de chuvas intensas e avisos de temporais sobre estados do Centro-Sul. Na Região Sul, o tempo encoberto predomina, e as precipitações devem afetar o norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina e o oeste do Paraná.

A presença de uma área de baixa pressão entre a Argentina, Paraguai e Bolívia colabora com o aumento de vapor de água, deixando a atmosfera instável. O tempo em Mato Grosso do Sul também é influenciado por essa baixa pressão, gerando alerta de temporais já nas primeiras horas do dia.

Canal de umidade reforça presença de nuvens carregadas sobre Centro-Sul do Brasil e dá suporte para a formação de células convectivas.

Por outro lado, o tempo firme predomina sobre o restante do Centro-Oeste, áreas da Região Norte e por todo o Nordeste do Brasil durante as primeiras horas do feriado.

Com o passar das horas, a presença de chuva diminui temporariamente e o sol entre nuvens pode aparecer em áreas pontuais do Centro-Sul. Em São Paulo e Minas Gerais, o céu fica parcialmente encoberto, mas não estão descartadas pancadas de chuva leve em ambos os territórios.

Mapa de precipitação e nebulosidade para a tarde desta segunda (2).

A elevação gradual das temperaturas e o transporte de umidade para os estados do Centro-Sul deixam a região em estado de atenção. Isso ocorre porque a combinação das duas variáveis fornece energia suficiente para a formação de células de tempestade com potencial para transtornos como alagamentos em áreas pontuais e formação de enxurradas.

Na Região Sul, os alertas de temporais valem especialmente para o Paraná, onde as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e trovoadas. Já no Centro-Oeste, além de Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás também entra na rota de risco para tempestades neste feriado de Finados.

Mapa de densidade de raios apresenta áreas com maior potencial para tempestades na tarde desta segunda-feira (2).

No Sudeste, as chuvas de forte intensidade podem gerar diversos transtornos urbanos e rurais. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro devem ser os mais atingidos no decorrer da tarde desta segunda-feira (2).

Nas demais regiões do país, a precipitação isolada concentra-se em pontos de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Tocantins. O Nordeste segue com tempo predominantemente seco, embora pancadas rápidas de chuva possam ocorrer no litoral.