Feriado de Finados será com chuva e alerta de temporais em vários estados; confira a previsão
Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm previsão de chuvas fortes e alertas para temporais severos neste feriado de Finados. O aumento do teor de umidade e as temperaturas elevadas são os principais motivadores para a formação de nuvens carregadas.
Após um domingo (1) com tempo abafado, pancadas de chuva forte acompanhadas de trovoadas foram registradas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas características meteorológicas devem se manter neste Feriado de Finados, 2 de novembro, mantendo alertas de temporais que podem provocar transtornos em diferentes regiões.
As chances de precipitação são maiores em áreas do Centro-Sul, pois um canal de umidade estará ativo e terá a presença de ar quente. Desta forma, os ingredientes principais para a formação de nuvens carregadas estarão disponíveis, deixando áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo em alerta para chuvas intensas.
Feriado de Finados sob chuva e alerta de temporais
Desde o período da manhã há previsão de chuvas intensas e avisos de temporais sobre estados do Centro-Sul. Na Região Sul, o tempo encoberto predomina, e as precipitações devem afetar o norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina e o oeste do Paraná.
A presença de uma área de baixa pressão entre a Argentina, Paraguai e Bolívia colabora com o aumento de vapor de água, deixando a atmosfera instável. O tempo em Mato Grosso do Sul também é influenciado por essa baixa pressão, gerando alerta de temporais já nas primeiras horas do dia.
Por outro lado, o tempo firme predomina sobre o restante do Centro-Oeste, áreas da Região Norte e por todo o Nordeste do Brasil durante as primeiras horas do feriado.
Com o passar das horas, a presença de chuva diminui temporariamente e o sol entre nuvens pode aparecer em áreas pontuais do Centro-Sul. Em São Paulo e Minas Gerais, o céu fica parcialmente encoberto, mas não estão descartadas pancadas de chuva leve em ambos os territórios.
A elevação gradual das temperaturas e o transporte de umidade para os estados do Centro-Sul deixam a região em estado de atenção. Isso ocorre porque a combinação das duas variáveis fornece energia suficiente para a formação de células de tempestade com potencial para transtornos como alagamentos em áreas pontuais e formação de enxurradas.
Na Região Sul, os alertas de temporais valem especialmente para o Paraná, onde as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e trovoadas. Já no Centro-Oeste, além de Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás também entra na rota de risco para tempestades neste feriado de Finados.
No Sudeste, as chuvas de forte intensidade podem gerar diversos transtornos urbanos e rurais. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro devem ser os mais atingidos no decorrer da tarde desta segunda-feira (2).
Nas demais regiões do país, a precipitação isolada concentra-se em pontos de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Tocantins. O Nordeste segue com tempo predominantemente seco, embora pancadas rápidas de chuva possam ocorrer no litoral.