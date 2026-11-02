O animal mexicano que consegue andar sobre a água graças às suas patas
Este inseto, conhecido como alfaiate, consegue deslizar sem esforço pela superfície da água graças a pêlos especializados e à tensão superficial, que o ajuda a manter-se à tona.
Quando lê sobre um animal mexicano que anda sobre a água, podes pensar em muitos, mas neste artigo vamos falar de um inseto, o Gerridae, mais conhecido como inseto sapateiro. O Gerris lacustris, também conhecido como sapateiro, é um inseto aquático fascinante.
Este inseto não pica nem faz mal às pessoas. O alfaiate tem um corpo longo e esguio, de cor escura, frequentemente preto ou castanho, sustentado por seis patas excecionalmente longas e finas. As suas patas médias e traseiras estão muito afastadas, o que o torna visualmente distinto enquanto desliza pela superfície da água.
Todo o seu corpo e patas estão cobertos por minúsculos pêlos repelentes à água que retêm ar. Isto reduz o seu peso efetivo e, juntamente com a tensão superficial da água, permite-lhe manter-se a flutuar apenas com o apoio das suas extremidades. São também insetos pequenos, com entre 2 e 12 milímetros de comprimento, sendo as fêmeas geralmente maiores do que os machos.
Na sua cabeça destacam-se umas antenas longas e segmentadas. O Gerris lacustris não só é capaz de andar sobre a água, como também consegue detectar o ponto exato onde outro inseto cai para o transformar na sua presa. O inseto sapateiro detecta as vibrações e ondulações da água graças aos micropêlos que possui tanto nas patas como no corpo.
A sua anatomia proporciona-lhe a tração necessária para se impulsionar a grande velocidade ou fugir dos seus predadores. O alfaiate habita principalmente em águas doces e calmas, como lagoas, ribeiros ou pântanos, sobretudo em zonas costeiras. No entanto, algumas espécies da família Gerridae, como as do género Halobates, habitam em alto mar.
Para prosperar, o seu ambiente deve cumprir duas condições fundamentais
- Abundância de alimento: Necessita da presença de zooplâncton e outros insetos.
- Vegetação e rochas: Elementos indispensáveis onde depositar os seus ovos durante a fase reprodutiva.
Apesar da sua aparência frágil e tranquila, o alfaiate é um predador ágil e agressivo. O seu método de caça consiste em, assim que localiza a presa, agarrá-la com as garras e injetar-lhe enzimas salivares mortais para a consumir.
- Territorialidade e canibalismo: É um inseto territorial que marca o seu território através de ondas na água. Após a época de acasalamento, costumam ser solitários ou viver em pequenos grupos; no entanto, se a densidade populacional aumentar demasiado, podem chegar a praticar o canibalismo.
Quando chega o inverno, hibernam para reaparecer na primavera. Migram se a salinidade da água aumentar abruptamente ou para procurar zonas mais adequadas para alimentar as suas ninfas. O ciclo reprodutivo decorre entre a primavera e o início do verão.
Devido ao seu pequeno tamanho e ao facto de as suas ninfas se manterem frequentemente imóveis à superfície, são uma presa fácil no ecossistema. Os seus principais predadores incluem peixes, tritões, rãs e sapos.