O animal mexicano que consegue andar sobre a água graças às suas patas

Este inseto, conhecido como alfaiate, consegue deslizar sem esforço pela superfície da água graças a pêlos especializados e à tensão superficial, que o ajuda a manter-se à tona.

O alfaiate tem um corpo longo e esguio, de cor escura, frequentemente preto ou castanho, sustentado por seis patas excecionalmente longas e finas.

Quando lê sobre um animal mexicano que anda sobre a água, podes pensar em muitos, mas neste artigo vamos falar de um inseto, o Gerridae, mais conhecido como inseto sapateiro. O Gerris lacustris, também conhecido como sapateiro, é um inseto aquático fascinante.

Este inseto não pica nem faz mal às pessoas. O alfaiate tem um corpo longo e esguio, de cor escura, frequentemente preto ou castanho, sustentado por seis patas excecionalmente longas e finas. As suas patas médias e traseiras estão muito afastadas, o que o torna visualmente distinto enquanto desliza pela superfície da água.

Embora esta seja uma das espécies mais conhecidas, existem mais de 1.700 variedades de alfaiates no mundo, das quais cerca de 10 por cento habitam em ambientes marinhos. O que permite ao alfaiate deslocar-se à superfície sem afundar é a sua anatomia sofisticada, que inclui um manto de micropêlos hidrofugantes.

Todo o seu corpo e patas estão cobertos por minúsculos pêlos repelentes à água que retêm ar. Isto reduz o seu peso efetivo e, juntamente com a tensão superficial da água, permite-lhe manter-se a flutuar apenas com o apoio das suas extremidades. São também insetos pequenos, com entre 2 e 12 milímetros de comprimento, sendo as fêmeas geralmente maiores do que os machos.

Alimentam-se de mosquitos adultos que pousam na água. Os alfaiates vivem em lagoas, lagos e águas de corrente lenta.

Na sua cabeça destacam-se umas antenas longas e segmentadas. O Gerris lacustris não só é capaz de andar sobre a água, como também consegue detectar o ponto exato onde outro inseto cai para o transformar na sua presa. O inseto sapateiro detecta as vibrações e ondulações da água graças aos micropêlos que possui tanto nas patas como no corpo.

A sua anatomia proporciona-lhe a tração necessária para se impulsionar a grande velocidade ou fugir dos seus predadores. O alfaiate habita principalmente em águas doces e calmas, como lagoas, ribeiros ou pântanos, sobretudo em zonas costeiras. No entanto, algumas espécies da família Gerridae, como as do género Halobates, habitam em alto mar.

Para prosperar, o seu ambiente deve cumprir duas condições fundamentais

Abundância de alimento: Necessita da presença de zooplâncton e outros insetos.

Vegetação e rochas: Elementos indispensáveis onde depositar os seus ovos durante a fase reprodutiva.

Apesar da sua aparência frágil e tranquila, o alfaiate é um predador ágil e agressivo. O seu método de caça consiste em, assim que localiza a presa, agarrá-la com as garras e injetar-lhe enzimas salivares mortais para a consumir.

Territorialidade e canibalismo: É um inseto territorial que marca o seu território através de ondas na água. Após a época de acasalamento, costumam ser solitários ou viver em pequenos grupos; no entanto, se a densidade populacional aumentar demasiado, podem chegar a praticar o canibalismo.

O alfaiate é um inseto fascinante que consegue andar sobre a água! Tem patas compridas e é frequente vê-lo a deslizar pelas lagoas.

Quando chega o inverno, hibernam para reaparecer na primavera. Migram se a salinidade da água aumentar abruptamente ou para procurar zonas mais adequadas para alimentar as suas ninfas. O ciclo reprodutivo decorre entre a primavera e o início do verão.

Devido ao seu pequeno tamanho e ao facto de as suas ninfas se manterem frequentemente imóveis à superfície, são uma presa fácil no ecossistema. Os seus principais predadores incluem peixes, tritões, rãs e sapos.