Temporal e granizo causam estragos e destelhamentos em cidades do Paraná
Diante dos impactos registrados no perímetro urbano e rural, o Corpo de Bombeiros e voluntários trabalharam na remoção de árvores caídas sobre a pista enquanto a prefeitura avaliava oficializar a situação de emergência.
Uma intensa tempestade provocada pela passagem de uma supercélula causou sérios prejuízos na tarde de domingo (1º) no Paraná. O fenômeno atingiu com força municípios da região centro-sul, deixando ruas bloqueadas, prédios públicos danificados e milhares de moradores sem energia elétrica.
A formação do evento meteorológico ocorreu devido a um sistema de baixa pressão localizado entre o Paraguai e o norte da Argentina, somado às altas temperaturas e a variações na atmosfera. As cidades de Marquinho, Laranjal, Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul e Cândido de Abreu registraram os maiores danos.
Estragos estruturais e falta de energia em Marquinho
O município de Marquinho, com cerca de 4,4 mil habitantes, foi uma das áreas mais afetadas pela tempestade de granizo e vento forte. A administração local estima que até 70% da localidade tenha sofrido impactos, com registros de árvores caídas em vias públicas, destelhamentos severos e queda de fiação elétrica.
Entre os prédios danificados estão o Centro de Eventos, a sede da Prefeitura, unidades de saúde e três escolas municipais: Rui Barbosa, Cândido Xavier e Jânio Quadros. Danos intensos também foram observados nas comunidades rurais de Pedra Branca, Terra Boa, Gleba Nove e Guampará.
Paralelamente, a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) contabilizou cerca de 2,4 mil unidades consumidoras sem fornecimento elétrico. O corte abrangeu quase a totalidade dos usuários locais em decorrência da queda de postes e cabos de alta tensão. Em relação a pessoas atingidas, não houve relato imediato de feridos, desabrigados ou desalojados.
Prejuízos rurais e mobilização regional
Em Laranjal, a cerca de 60 quilômetros de Marquinho, o temporal concentrou prejuízos na área rural, derrubando árvores e arrancando coberturas inteiras de barracões e imóveis. Estruturas metálicas e telhas ficaram retorcidas pelo chão ao longo de várias propriedades da cidade.
Cândido de Abreu também reportou destruição em vários pontos após chuvas torrenciais acompanhadas de rajadas de vento intensas. Além disso, a Defesa Civil registrou o deslocamento da supercélula em direção a Guarapuava durante a evolução do sistema convectivo.
Diante da dimensão dos acontecimentos, o prefeito de Marquinho, Elio Bolzon Junior, acionou equipes de apoio para socorrer os moradores. A Prefeitura e o Corpo de Bombeiros distribuíram lonas plásticas para proteger as residências destelhadas enquanto avaliam a homologação de situação de emergência.
Avisos meteorológicos e atuação de canais de umidade
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) manteve avisos ativos de níveis amarelo e laranja cobrindo os municípios paranaenses. O alerta laranja apontou risco de tempestades com granizo localizado e rajadas de vento que chegam a 100 km/h, enquanto o aviso amarelo indicou perigo potencial de chuvas fortes contínuas.
De acordo com o INMET, o aprofundamento das instabilidades no interior sul-americano é potencializado por um canal de umidade que conecta o Norte, Centro-Oeste e Sudeste até o norte da Região Sul. Essa circulação mantém as condições favoráveis a pancadas com trovoadas isoladas e eleva a sensação de abafamento.
Para reduzir riscos durante ocorrências com rajadas de vento, as autoridades recomendam não buscar abrigo debaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos do quadro geral. Em casos urgentes, os cidadãos podem recorrer aos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
Referências da notícia
Camila Eloisa. (2026). Supercélula provoca temporal no Paraná, derruba árvores e destelha barracões em cidades do estado.
O Presente. (2026). Granizo e vendaval provocam estragos em até 70% de Marquinho, no Paraná.
André Ribeiro. (2026). Temporal atinge cidades do Paraná e causa estragos em Cândido de Abreu.