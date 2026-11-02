Temporal e granizo causam estragos e destelhamentos em cidades do Paraná

Diante dos impactos registrados no perímetro urbano e rural, o Corpo de Bombeiros e voluntários trabalharam na remoção de árvores caídas sobre a pista enquanto a prefeitura avaliava oficializar a situação de emergência.

Vendaval e pedras de gelo destelharam barracões e afetaram escolas na região centro-sul do Paraná. Foto: Divulgação

Uma intensa tempestade provocada pela passagem de uma supercélula causou sérios prejuízos na tarde de domingo (1º) no Paraná. O fenômeno atingiu com força municípios da região centro-sul, deixando ruas bloqueadas, prédios públicos danificados e milhares de moradores sem energia elétrica.

A formação do evento meteorológico ocorreu devido a um sistema de baixa pressão localizado entre o Paraguai e o norte da Argentina, somado às altas temperaturas e a variações na atmosfera. As cidades de Marquinho, Laranjal, Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul e Cândido de Abreu registraram os maiores danos.

Estragos estruturais e falta de energia em Marquinho

O município de Marquinho, com cerca de 4,4 mil habitantes, foi uma das áreas mais afetadas pela tempestade de granizo e vento forte. A administração local estima que até 70% da localidade tenha sofrido impactos, com registros de árvores caídas em vias públicas, destelhamentos severos e queda de fiação elétrica.

Tempestade associada a sistema de baixa pressão atingiu municípios paranaenses provocando quedas de árvores e estragos. Foto: Divulgação

Entre os prédios danificados estão o Centro de Eventos, a sede da Prefeitura, unidades de saúde e três escolas municipais: Rui Barbosa, Cândido Xavier e Jânio Quadros. Danos intensos também foram observados nas comunidades rurais de Pedra Branca, Terra Boa, Gleba Nove e Guampará.

Paralelamente, a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) contabilizou cerca de 2,4 mil unidades consumidoras sem fornecimento elétrico. O corte abrangeu quase a totalidade dos usuários locais em decorrência da queda de postes e cabos de alta tensão. Em relação a pessoas atingidas, não houve relato imediato de feridos, desabrigados ou desalojados.

Prejuízos rurais e mobilização regional

Em Laranjal, a cerca de 60 quilômetros de Marquinho, o temporal concentrou prejuízos na área rural, derrubando árvores e arrancando coberturas inteiras de barracões e imóveis. Estruturas metálicas e telhas ficaram retorcidas pelo chão ao longo de várias propriedades da cidade.

Temporal surpreendeu moradores e provocou estragos. Foto: Reprodução/Atento a Rede

Cândido de Abreu também reportou destruição em vários pontos após chuvas torrenciais acompanhadas de rajadas de vento intensas. Além disso, a Defesa Civil registrou o deslocamento da supercélula em direção a Guarapuava durante a evolução do sistema convectivo.

Diante da dimensão dos acontecimentos, o prefeito de Marquinho, Elio Bolzon Junior, acionou equipes de apoio para socorrer os moradores. A Prefeitura e o Corpo de Bombeiros distribuíram lonas plásticas para proteger as residências destelhadas enquanto avaliam a homologação de situação de emergência.

Avisos meteorológicos e atuação de canais de umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) manteve avisos ativos de níveis amarelo e laranja cobrindo os municípios paranaenses. O alerta laranja apontou risco de tempestades com granizo localizado e rajadas de vento que chegam a 100 km/h, enquanto o aviso amarelo indicou perigo potencial de chuvas fortes contínuas.

De acordo com o INMET, o aprofundamento das instabilidades no interior sul-americano é potencializado por um canal de umidade que conecta o Norte, Centro-Oeste e Sudeste até o norte da Região Sul. Essa circulação mantém as condições favoráveis a pancadas com trovoadas isoladas e eleva a sensação de abafamento.

Para reduzir riscos durante ocorrências com rajadas de vento, as autoridades recomendam não buscar abrigo debaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos do quadro geral. Em casos urgentes, os cidadãos podem recorrer aos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.