Ciclone pode impulsionar forte massa de ar frio em plena primavera

Um ciclone irá impulsionar uma intensa massa de ar polar pelo país, provocando uma queda acentuada nas temperaturas no centro-sul a partir deste fim de semana. Há risco de geadas tardias na Região Sul e em parte do Sudeste.

Previsão de pressão, chuva e nebulosidade (esquerda) e anomalia de temperaturas em 850 hPa (direita) mostra um ciclone que irá impulsionar uma massa de ar frio em direção ao Brasil.

Ao longo desta semana, as previsões indicam que, gradualmente, as temperaturas tendem a aumentar, atingindo um pico de intensidade alta na quarta-feira (4). Isso fará com que as temperaturas máximas cheguem a valores muito altos no Brasil, com máximas de até 45°C em municípios do Centro-Oeste e do Norte do país.

No entanto, na própria quarta-feira (4), uma região de baixa pressão vai se aprofundar sobre a região Sul, causando tempestades severas sobre o RS, SC e PR conforme se transforma em um ciclone com sua frente fria associada. As tempestades também podem atingir SP e MS.

O sistema já começará a fazer as temperaturas caírem no Sul devido aos grandes volumes de chuva e à nebulosidade, embora grande parte do país continue registrando temperaturas muito altas, especialmente durante a tarde.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa (esquerda) e temperaturas máximas (direita) na quarta-feira mostra que grande parte do país estará registrando um calor intenso.

Com o desenvolvimento de um ciclone na quarta-feira (4) e a configuração de sua frente fria associada na quinta-feira (5), o sistema ajudará a impulsionar uma massa de ar frio em direção ao Brasil na própria quinta-feira (5), embora sua intensidade seja baixa.

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Esse sistema fará as temperaturas caírem na região Sul, mas as mudanças mais significativas ocorrerão na sequência: Um segundo ciclone vai se formar, ajudando a impulsionar uma massa de ar polar ainda mais intensa em direção ao país a partir do sábado (7), como é possível observar na primeira imagem do artigo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na quinta-feira (esquerda) e na sexta-feira (direita) mostra as duas massas de ar frio que atuarão sobre o Brasil no final da semana.

Na imagem acima, é possível observar ambas as massas de ar frio que atuarão sobre o Brasil, com destaque para o sistema mais intenso que avançará pelo pais no final de semana. Até a segunda-feira (9), o ar frio terá atingido grande parte do centro-sul, incluindo:

Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná);

(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná); Região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais)

(São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais) Região Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, sul de Goiás).

Frio pode trazer até mesmo geadas tardias

Como resultado disso, as temperaturas vão cair de maneira expressiva ao longo do sábado (7), do domingo (8) e da segunda-feira (9), trazendo inclusive risco de geadas tardias para a região Sul. As áreas de maior risco são o estado de Santa Catarina e a região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira da semana que vem mostra que grande parte do Sul registrará temperaturas próximas dos 0°C, ocasionando geadas tardias.

Na imagem acima, é possível observar que temperaturas muito próximas dos 0°C serão registradas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o sul do Paraná, com destaque para as regiões serranas - o que justifica o risco de geadas pontuais nessas áreas.

As temperaturas também vão cair consideravelmente na região da Serra da Mantiqueira, entre o extremo leste de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Não se descarta a possibilidade de que geadas pontuais e fracas também se formem nessa área do Sudeste, especialmente na segunda-feira (9).

O resultado é que, já neste final de semana, a atuação dos ciclones, suas frentes frias e das massas de ar polar trarão mais um episódio de frio intenso tardio para o centro-sul do Brasil, mesmo em pleno mês de Novembro e nos aproximando cada vez mais do Verão.