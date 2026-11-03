"Os crocodilos não se adaptaram, seguiram o calor": e assim sobreviveram ao asteroide que acabou com os dinossauros

O facto de se terem adaptado a climas quentes ao longo dos seus 250 milhões de anos de história pode ter ajudado os crocodilos e os seus parentes a sobreviver ao asteroide que exterminou os dinossauros.

Os crocodilos de hoje são menos diversificados do que há milhões de anos.

Este estudo baseia-se na análise de mais de 7.000 fósseis e registos de mais de 400 espécies, tanto vivas como extintas, comparando-os com reconstruções computacionais do clima e da geografia da Terra ao longo de 245 milhões de anos.

A equipa descobriu que, em vez de se adaptarem a novos climas, os crocodilos e os seus parentes seguiam os climas quentes para onde quer que fossem: em épocas de calor, expandiam-se até à Antártida; em épocas mais frias, recuavam para os trópicos.

Os investigadores simularam também como o clima poderia ter mudado após o impacto do asteroide, há 66 milhões de anos, e concluíram que, exceto nos cenários mais extremos, as regiões quentes junto ao equador e nos subtrópicos permaneceram adequadas para os parentes dos crocodilos.

A linhagem de crocodilos adaptou-se ao longo do tempo

Modelos anteriores, elaborados por membros da mesma equipa, demonstraram que os climas adequados para os dinossauros não aviários (aqueles que foram extintos) sofreram uma redução muito mais drástica.

Ilustração de como o réptil Postosuchus seria.

A linhagem dos crocodilos, conhecida pelos cientistas como pseudosúquios, surgiu na mesma altura que os dinossauros e, desde então, sobreviveu a duas das cinco extinções em massa da Terra. Embora os crocodilos e os seus parentes pareçam muito semelhantes entre si hoje em dia, os antepassados deste grupo eram muito mais diversificados e incluíam herbívoros fortemente couraçados, predadores terrestres e gigantes que pesavam mais de uma tonelada.

Entre os pseudosúquios mais conhecidos contam-se o predador gigante Sarcosuchus — um supercrocodilo que chegava a medir até 12 metros de comprimento — e o Postosuchus, que caçava exclusivamente em terra e podia deslocar-se tanto sobre duas como sobre quatro patas.

Os crocodilos seguem o calor

Para este estudo, a equipe de pesquisa deduziu as preferências de temperatura e precipitação de 400 espécies, utilizando registos fósseis, árvores filogenéticas e mapas detalhados de onde as espécies de crocodilos vivem atualmente.

Posteriormente, mapearam os habitats adequados destas espécies ao longo do tempo, recorrendo a reconstituições do clima e da geografia da Terra. Descobriram que os parentes dos crocodilos, de um modo geral, acompanharam os climas quentes de todo o mundo.

Ilustração do Sarcosuchus, super crocodilo que podia medir até 12 metros.

Durante o período quente do início do Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos — quando as temperaturas globais eram cerca de 10 graus mais elevadas do que hoje e as regiões polares estavam livres de gelo —, viviam em latitudes elevadas na América do Norte, na Europa e na Antártida.

À medida que o planeta arrefeceu nos milhões de anos seguintes, a sua área de distribuição retraiu-se em direção aos trópicos. Os investigadores analisaram também as alterações climáticas ocorridas nas décadas ou séculos seguintes ao impacto do asteróide de Chicxulub, que dizimou a maioria dos dinossauros.

Exceção à regra

Foram testados diversos cenários, incluindo uma diminuição da luz solar provocada pelas cinzas e poeiras, bem como um aumento do dióxido de carbono resultante das erupções vulcânicas. Com uma redução de 5% a 10% da luz solar, as regiões quentes próximas do equador permaneceram adequadas para os parentes dos crocodilos; contudo, tal não se verificou com uma redução de 15% — embora os investigadores tenham salientado que este cenário mais extremo é, atualmente, considerado improvável.

Outros cenários, como o aumento do dióxido de carbono, não afetaram a aptidão climática para os crocodilos. Os autores salientaram que o clima, por si só, não explicava a sobrevivência dos crocodilos. O seu menor tamanho corporal, o seu estilo de vida semi-aquático, a sua dieta flexível e as baixas necessidades energéticas dos animais ectotérmicos (de sangue frio) provavelmente também contribuíram para isso.

A equipa descobriu duas exceções a este padrão. Durante o Máximo Térmico do Cretácico, há cerca de 94 milhões de anos — quando as temperaturas globais eram até cerca de 14 graus mais elevadas do que hoje —, um ramo da árvore genealógica dos crocodilos adaptou-se a temperaturas mais elevadas do que aquelas que a linhagem dos crocodilos tinha conseguido tolerar noutros períodos.