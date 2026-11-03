Fungo da Amazônia reduz podridão em tomateiros em cerca de 76% em teste de campo; entenda
Um fungo amazônico reduziu a incidência de podridão em tomateiros e aumentou a produção em um teste de campo em Manaus. O resultado indica potencial para bioinsumos, mas ainda depende de confirmação em diferentes condições de cultivo.
Um fungo encontrado na Amazônia reduziu de 48,3% para 11,7% a proporção de tomateiros com podridão causada por um patógeno do solo em um experimento em Manaus. A queda equivale a cerca de 76% em termos relativos. O tratamento também elevou a produção de frutos naquele ensaio, indicando potencial para o controle biológico da doença.
O resultado aparece em um artigo científico publicado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
A pesquisa avaliou microrganismos regionais em condições de campo, mas também encontrou um limite importante: no segundo experimento, os tratamentos não produziram diferenças estatisticamente significativas de crescimento ou produção.
Menos plantas doentes e mais tomates no primeiro ensaio
Entre maio e agosto de 2023, a equipe comparou sete tratamentos, com quatro repetições cada, usando tomateiros da variedade Yoshimatsu. O solo recebeu previamente o fungo Agroathelia rolfsii, causador de uma podridão que ataca a base do caule e pode matar a planta.
O destaque foi Trichoderma rugulosum, identificado como INPA 2957. Além da menor incidência da doença entre os tratamentos biológicos, sua produção chegou a aproximadamente 1,44 kg de frutos por metro quadrado, contra 0,83 kg nas parcelas sem tratamento.
Os frutos foram colhidos durante 30 dias. O ganho foi significativo nessa comparação, mas o isolado não superou estatisticamente o fungicida químico nem o produto biológico comercial.
- A incidência caiu 36,6 pontos percentuais, de 48,3% para 11,7%.
- A massa de frutos colhida aumentou aproximadamente 73% frente ao controle.
- O fungicida químico apresentou incidência zero no ensaio.
Como um fungo pode ajudar a proteger o tomateiro
Espécies de Trichoderma podem competir com fungos causadores de doenças por espaço e nutrientes, produzir substâncias que dificultam seu desenvolvimento ou parasitá-los.
Esses mecanismos ajudam a explicar o interesse pelo controle biológico. Neste trabalho, porém, os testes de campo demonstram o resultado do tratamento, sem determinar qual mecanismo foi responsável pela proteção observada nas plantas.
Alguns também geraram compostos relacionados a processos de crescimento vegetal. Isso revela características potencialmente úteis, mas não comprova que elas tenham aumentado a nutrição ou o desenvolvimento dos tomateiros no campo. O isolado com melhor controle da doença, inclusive, não liderou a produção desses compostos associados ao crescimento.
O que muda antes de transformar o resultado em bioinsumo
O segundo ensaio, realizado entre março e junho de 2024, mostrou por que o desempenho precisa ser confirmado em diferentes condições. A chuva média mensal passou de aproximadamente 68 mm no primeiro experimento para 269 mm no segundo. Também ocorreu mancha-alvo, outra doença, após o florescimento.
Como os experimentos ocorreram em períodos distintos e tiveram protocolos diferentes, esses resultados não isolam o efeito da chuva sobre o tratamento. A descoberta aponta candidatos para desenvolver bioinsumos, produtos baseados em organismos vivos, especialmente para regiões tropicais úmidas.
Antes de ampliar seu uso, será necessário testar outras safras, ambientes e formulações, além de cumprir exigências regulatórias. Também será preciso verificar a viabilidade econômica e a estabilidade do produto durante o armazenamento e a aplicação agrícola. A pesquisa não demonstrou redução efetiva do consumo de agrotóxicos nem garante o mesmo ganho em outras lavouras.
Referência da notícia
Batista, A.D.P.R.; Menezes, J.S.; Almeida, L.N.d.; Assis, L.A.G.; Willerding, A.L.; Queiroz, C.A.d.; Coelho Netto, R.A.; Silva, G.F.d.; Hanada, R.E. (2026). Amazonian Trichoderma spp. as Biocontrol Agents Against Agroathelia rolfsii and for Improving Tomato Yield.