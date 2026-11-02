Gigantismo abissal: ciência investiga por que animais das profundezas marinhas atingem tamanhos extraordinários

Fenômeno observado em diferentes espécies marinhas intriga pesquisadores e pode estar relacionado à escassez de alimentos, baixas temperaturas, disponibilidade de oxigênio e condições evolutivas dos ambientes oceânicos profundos.

Combinação de fatores ajuda a entender casos incríveis como o da lula-gigante e lula-colossal. Crédito: NTNU Vitenskapsmuseet/Wikimedia Commons

As profundezas dos oceanos abrigam criaturas que impressionam pelo tamanho e pela aparência. Durante séculos, animais marinhos gigantes alimentaram mitos e lendas sobre monstros escondidos nas águas. Atualmente, a ciência demonstra que algumas dessas histórias encontram paralelo em um fenômeno conhecido como gigantismo abissal.

Esse fenômeno ocorre quando determinadas espécies que vivem em grandes profundidades apresentam dimensões significativamente superiores às de seus parentes encontrados em ambientes mais rasos. Entre os exemplos estão a lula-gigante, que pode ultrapassar dez metros de comprimento, e o isópode-gigante, crustáceo que pode atingir aproximadamente 50 centímetros.

Apesar dos avanços científicos, ainda não existe uma explicação definitiva para o crescimento extraordinário desses organismos. Pesquisadores investigam como fatores ambientais, disponibilidade de recursos e processos evolutivos influenciam o tamanho corporal dos animais que habitam regiões profundas dos oceanos.

Evolução e isolamento ajudam a explicar o fenômeno

Uma das interpretações foi apresentada pelo biólogo Craig R. McClain, em estudo publicado em 2006. O pesquisador estabeleceu uma relação entre o gigantismo abissal e a chamada Regra da Ilha, princípio ecológico que descreve alterações no tamanho de espécies submetidas ao isolamento geográfico.

Em ambientes insulares, animais originalmente grandes podem desenvolver dimensões menores diante da limitação de recursos. Espécies pequenas, por outro lado, podem aumentar de tamanho quando enfrentam menor pressão de predadores ou competidores.

Segundo essa hipótese, processos semelhantes teriam influenciado a evolução de organismos marinhos profundos. Ao longo de milhões de anos, diferentes linhagens desenvolveram adaptações próprias, resultando tanto em espécies gigantes quanto em animais de dimensões reduzidas.

Condições extremas favorecem adaptações

A escassez de alimentos está entre as principais hipóteses investigadas. Nas profundezas, onde a disponibilidade de nutrientes costuma ser limitada, organismos maiores podem apresentar vantagens relacionadas ao armazenamento de energia e à capacidade de suportar períodos prolongados sem alimentação.

À medida que a profundidade aumenta e a luz desaparece, a escassez de alimento redefine toda a cadeia alimentar. Crédito: Reprodução Click PG

Outro fator considerado é a pressão exercida pelos predadores. Em determinados ambientes, a menor presença de inimigos naturais pode favorecer a evolução de corpos maiores. Entretanto, animais gigantes também enfrentam predadores, como os cachalotes, que se alimentam de grandes lulas.

As baixas temperaturas também podem influenciar o metabolismo, o crescimento e a longevidade das espécies. A disponibilidade de oxigênio representa outra variável importante, embora seus efeitos dependam das características fisiológicas de cada organismo e das condições ambientais.

Nem todos os habitantes do abismo são gigantes

Entre os animais frequentemente associados às grandes dimensões oceânicas estão a lula-colossal, a água-viva-fantasma-gigante e o sifonóforo-gigante. Essas espécies apresentam adaptações distintas, demonstrando a diversidade de estratégias evolutivas desenvolvidas no ambiente marinho.

Entretanto, os pesquisadores destacam que o gigantismo não constitui uma característica universal das profundezas. Esses ecossistemas também abrigam inúmeros organismos pequenos, incluindo crustáceos, vermes e outras espécies adaptadas às condições extremas.

A explicação mais provável envolve a combinação de diferentes fatores ecológicos e evolutivos. Compreender essas relações ajuda a revelar como a vida se diversificou em regiões ainda pouco exploradas e amplia o conhecimento científico sobre a biodiversidade oceânica.