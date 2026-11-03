Dois ciclones deixam alertas de temporais severos e de chuvas intensas em vários estados; confira

A formação de dois ciclones nos próximos dias muda completamente o tempo em diversos estados do Brasil. A rápida intensificação de nuvens carregadas acende alertas para os riscos de temporais severos e chuvas intensas.

Nesta semana, dois ciclones se formam nas proximidades da costa brasileira. Os sistemas de baixa pressão estarão associados a uma frente fria cada que avança pelo continente, aumentando as instabilidades e gerando avisos meteorológicos para temporais severos e chuvas intensas em municípios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de influenciar o tempo na Região Norte.

Primeiro ciclone se forma nesta quarta-feira

O primeiro ciclone ganha estrutura no decorrer de quarta-feira (4) nas proximidades da Região Sul. Uma área de baixa pressão presente no Paraguai se desprende e dá origem a um novo centro ciclônico, com uma frente fria associada ao seu deslocamento.

Probabilidade de precipitação para eta quarta-feira (4). Chuvas se concentram na Região Sul, mas Norteo do Brasil também terá pancadas de chuva ao longo da tarde.

Nesta quarta (4), as precipitações concentram-se sobre o Rio Grande do Sul e já geram alertas para temporais severos, chuvas volumosas e risco de queda de granizo. Durante a manhã, os acumulados permanecem elevados e podem acarretar transtornos urbanos e rurais, como alagamentos, formação de enxurradas e elevação no nível dos rios.

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A partir da tarde de quarta (4) e ao longo de quinta-feira (5), o ciclone atuará diretamente sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ao final da tarde de quarta (4), o sistema estará consolidado e a frente fria começará a avançar por Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, provocando chuvas intensas e aumento no risco de tempestades.

Intenso fluxo de umidade em direção a baixa pressão na costa brasileira. Ar quente e úmido se desloca desde a Região Norte.

Na quinta-feira (5), o sistema frontal alcança São Paulo e acende alertas para temporais com ventania e muitas trovoadas. O destaque fica para o interior paulista, com elevadas chances de transtornos.

A frente fria segue avançando e, durante a tarde e a noite, mantém organizado um canal de umidade que eleva as chances de chuva forte sobre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, além de mudar o tempo na Bahia e no Tocantins.

O modelo ECMWF prevê chuvas espalhadas desde o Norte ao Sudeste do Brasil. O tempo fica parcialmente nublado na maioria dos municípios.

A sexta-feira (6), no entanto, será mais tranquila com o afastamento do ciclone em direção ao oceano. A presença de umidade ainda pode provocar pancadas de chuva sobre áreas do Paraná e estados do Sudeste. De modo geral, o sistema frontal perde força e o sol volta a aparecer no território gaúcho, catarinense e em pontos do Centro-Oeste.

Segundo ciclone da semana se forma na madrugada de sábado

A madrugada de sábado (7) trará uma reviravolta nas condições do tempo. O segundo ciclone da semana se formará de maneira rápida, podendo surpreender a população. Já no início da madrugada, o tempo volta a fechar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com pancadas moderadas a fortes na divisa dos estados.

Os mapas apresentam as previsões de chuva e densidade de raios para o início da noite de sábado (7). Boa parte do Brasil, tem possibilidade de temporais intensos.

Nas primeiras horas da manhã, o ciclone extratropical estará consolidado, emitindo alertas para temporais severos e chuvas intensas nos três estados da Região Sul. Sua frente fria afetará o sul de Mato Grosso do Sul, com riscos de tempestades e rajadas de vento superiores a 60 km/h.

O ciclone e a frente fria terão rápido deslocamento e, durante a tarde de sábado (7), afetarão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O modelo ECMWF prevê chuvas intensas, temporais severos e ventania, principalmente no litoral paulista e fluminense, onde os ventos podem superar 70 km/h. Áreas do interior também devem registrar rajadas intensas de vento, com riscos de queda de árvores, destelhamentos e corte no fornecimento de energia elétrica.

O avanço da frente fria provocará mudanças no tempo também na Região Norte. Em Rondônia, o sistema frontal coloca todo o estado em alerta para temporais.

Domingo (8) com tempo fime em parte do Centro-Sul e muita ágia disponível para precipitação a partir de Minas Gerais. Frente fria evidencia contraste entre ar seco e úmido.

No domingo (8), a frente fria associada ao ciclone seguirá avançando, afetando o Espírito Santo, o centro e o norte de Minas Gerais. O sistema também organizará o corredor de umidade em direção à Bahia, Tocantins e Pará, elevando a nebulosidade e os riscos de chuva volumosa.