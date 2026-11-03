Chuva forte com granizo em BH provoca alagamentos e morte de motociclista
Avisos meteorológicos com índices entre 20 e 30 mm por hora foram emitidos pelo INMET enquanto moradores registraram pedras de gelo na Pampulha e região Noroeste.
O município de Belo Horizonte enfrentou uma noite de forte instabilidade meteorológica nesta segunda-feira (2). A precipitação intensa, acompanhada de descargas elétricas e queda localizada de granizo, provocou alagamentos em grandes corredores de tráfego e vias residenciais de diferentes regiões da capital mineira.
O cenário de tempestade mobilizou órgãos municipais e resultou em graves consequências para os moradores. Além de expressivos transtornos viários, a força das águas acarretou danos estruturais e uma fatalidade registrada após a formação de correntezas no estado de Minas Gerais.
Correntezas, quedas de energia e vítima fatal
Em meio aos temporais, um motociclista morreu após ser arrastado pela enxurrada e cair em um bueiro. Conforme dados do Corpo de Bombeiros Militar, equipes de socorro localizaram o condutor e realizaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar no local, porém a vítima não resistiu.
Além disso, a tempestade veio acompanhada por mais de 200 descargas atmosféricas e ocasionou cortes no fornecimento de energia elétrica em múltiplos bairros da capital. Registros em vídeo de pedestres e motoristas evidenciaram veículos retidos e vias transformadas em cursos d'água rápidos.
Alagamentos na Via Expressa e problemas crônicos no Barreiro
Entre as ocorrências de trânsito, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Via Expressa, sofreu pontos expressivos de inundação que dificultaram a fluidez. Nas regiões Norte, Noroeste, Oeste, Nordeste e Pampulha, o granizo causou apreensão coletiva e acúmulos na pista de rolamento.
Paralelamente, a força da chuva voltou a inundar trechos em obras no Bairro Tirol, situado na Regional Barreiro. A Rua José Moreira apresentou buracos e lamaçais, repetindo o mesmo cenário desfavorável que já havia sido observado no domingo anterior (1).
As intervenções de drenagem executadas pela Prefeitura de Belo Horizonte ainda não contam com pavimentação asfáltica, o que potencializa a retenção de água. Sem o devido revestimento, o desgaste acelerado do solo comprometeu a passagem segura de veículos e pedestres que transitam pelo endereço.
Alertas emitidos e orientações de segurança à população
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo de tempestade com volume acumulado de 20 a 30 mm por hora. Já a Defesa Civil de Belo Horizonte disparou múltiplos avisos aos munícipes via celular devido aos riscos iminentes de enxurradas e ventos de até 60 km/h.
O órgão reforçou orientações de autoproteção para ocorrências com raios e granizo. O poder público recomendou evitar a aproximação de fiações elétricas, não transitar sob copas de árvores e buscar abrigos seguros em construções cobertas.
Adicionalmente, os alertas frisaram que condutores e pedestres não devem atravessar vias alagadas ou permanecer em espaços abertos descampados. Em casos emergenciais, os contatos oficiais disponibilizados para atendimento são o 199, da Defesa Civil, e o 193, dos Bombeiros.
Referências da notícia
CNN Brasil. (2026). Motociclista morre após ser arrastado por enxurrada em MG e cair em bueiro.
Thiago Bonna. (2026). Forte chuva alaga Via Expressa em Belo Horizonte. Defesa Civil emite alerta.
G1 Minas. (2026). Uma chuva com queda de granizo atingiu Belo Horizonte nesta segunda-feira (2).