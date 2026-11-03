Chuva forte com granizo em BH provoca alagamentos e morte de motociclista

Avisos meteorológicos com índices entre 20 e 30 mm por hora foram emitidos pelo INMET enquanto moradores registraram pedras de gelo na Pampulha e região Noroeste.

Temporal com granizo e mais de 200 raios assustaram moradores em Belo Horizonte. Foto: Reprodução/ G1

O município de Belo Horizonte enfrentou uma noite de forte instabilidade meteorológica nesta segunda-feira (2). A precipitação intensa, acompanhada de descargas elétricas e queda localizada de granizo, provocou alagamentos em grandes corredores de tráfego e vias residenciais de diferentes regiões da capital mineira.

O cenário de tempestade mobilizou órgãos municipais e resultou em graves consequências para os moradores. Além de expressivos transtornos viários, a força das águas acarretou danos estruturais e uma fatalidade registrada após a formação de correntezas no estado de Minas Gerais.

Correntezas, quedas de energia e vítima fatal

Em meio aos temporais, um motociclista morreu após ser arrastado pela enxurrada e cair em um bueiro. Conforme dados do Corpo de Bombeiros Militar, equipes de socorro localizaram o condutor e realizaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar no local, porém a vítima não resistiu.

A violência da correnteza impediu qualquer reação imediata, diante do ocorrido, moradores da área destacaram que a via em questão sofre frequentemente com transbordamentos. O motociclista precisou ser identificado posteriormente pela numeração de chassi da moto.

Além disso, a tempestade veio acompanhada por mais de 200 descargas atmosféricas e ocasionou cortes no fornecimento de energia elétrica em múltiplos bairros da capital. Registros em vídeo de pedestres e motoristas evidenciaram veículos retidos e vias transformadas em cursos d'água rápidos.

Alagamentos na Via Expressa e problemas crônicos no Barreiro

Entre as ocorrências de trânsito, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Via Expressa, sofreu pontos expressivos de inundação que dificultaram a fluidez. Nas regiões Norte, Noroeste, Oeste, Nordeste e Pampulha, o granizo causou apreensão coletiva e acúmulos na pista de rolamento.

Estragos causados pelo temporal com granizo em Belo Horizonte paralisaram a Via Expressa e trouxeram novos alagamentos para obras no Bairro Tirol. Foto: Reprodução

Paralelamente, a força da chuva voltou a inundar trechos em obras no Bairro Tirol, situado na Regional Barreiro. A Rua José Moreira apresentou buracos e lamaçais, repetindo o mesmo cenário desfavorável que já havia sido observado no domingo anterior (1).

As intervenções de drenagem executadas pela Prefeitura de Belo Horizonte ainda não contam com pavimentação asfáltica, o que potencializa a retenção de água. Sem o devido revestimento, o desgaste acelerado do solo comprometeu a passagem segura de veículos e pedestres que transitam pelo endereço.

Alertas emitidos e orientações de segurança à população

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo de tempestade com volume acumulado de 20 a 30 mm por hora. Já a Defesa Civil de Belo Horizonte disparou múltiplos avisos aos munícipes via celular devido aos riscos iminentes de enxurradas e ventos de até 60 km/h.

O órgão reforçou orientações de autoproteção para ocorrências com raios e granizo. O poder público recomendou evitar a aproximação de fiações elétricas, não transitar sob copas de árvores e buscar abrigos seguros em construções cobertas.

Adicionalmente, os alertas frisaram que condutores e pedestres não devem atravessar vias alagadas ou permanecer em espaços abertos descampados. Em casos emergenciais, os contatos oficiais disponibilizados para atendimento são o 199, da Defesa Civil, e o 193, dos Bombeiros.