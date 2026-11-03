Como fica a primeira quinzena de novembro; confira a análise climática

A primeira quinzena de novembro terá duas semanas com padrões distintos de chuva e temperatura no Brasil. Enquanto a primeira semana será marcada por calor acima da média e chuvas intensas no Sul, a segunda terá redução das temperaturas entre o Sul e o Sudeste e menos chuva na região Sul.

O início de novembro tem alerta de chuvas extremas no Sul e mudança de padrão na segunda semana.

A primeira quinzena de novembro será marcada por mudanças nos padrões de chuva e temperatura sobre o Brasil. Após os episódios de chuva intensa que atingiram o Paraná nos últimos dias, com acumulados próximos ou superiores a 100 mm no noroeste do estado e ocorrência de tempestades severas, novos episódios de chuva extrema estão previstos para os estados do Sul nesta semana. Na segunda semana, porém, a tendência é de precipitação abaixo da média nesta região.

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As temperaturas também terão uma mudança importante: enquanto a primeira semana será marcada por temperaturas acima da média em boa parte do país, a chegada de uma massa de ar frio na segunda semana favorecerá a redução das temperaturas entre o Sul e o Sudeste. Confira os detalhes.

Tendência de chuva para 15 dias

A primeira semana de novembro, entre os dias 2 e 9, será de chuvas acima da média sobre o Sul do Brasil e ligeiramente acima da média na divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Os maiores valores acima da média (+90 mm) estão previstos entre a metade norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e se devem, em grande parte, a um novo evento de chuvas extremas previsto entre quarta (4) e quinta-feira (5), onde os acumulados podem ultrapassar 100 mm em 24 horas sobre o Rio Grande do Sul.

Em grande parte do país (área em laranja), no entanto, as chuvas devem ficar entre 10 e 30 mm abaixo da média, podendo ter desvios pontuais maiores.

Previsão de anomalia semanal de chuva (mm) para a primeira quinzena de novembro. Créditos: Meteored/ECMWF.

Para a semana seguinte, porém, o modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica um padrão oposto, onde chuvas abaixo da média estão previstas para a região Sul e também Norte. Chuvas ligeiramente acima da média (até 30 mm de desvio) devem atingir parte do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Este padrão está associado com a formação de um ciclone extratropical e sua frente fria, que também devem causar alterações na temperatura do Sul e Sudeste.

Tendência de temperatura para 15 dias

Os padrões de temperatura previstos pelo modelo ECMWF se relacionam, em parte, com os campos de precipitação. A previsão indica que a primeira semana de novembro será de temperaturas acima da média em todas as regiões do Brasil.

A maior parte do país terá temperaturas de 1°C a 2°C acima da média, mas os maiores desvios, entre 3°C a 6°C acima da média, estão previstos para grande parte do Nordeste, norte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Previsão de anomalia semanal de temperatura (°C) para a primeira quinzena de novembro. Créditos: Meteored/ECMWF.

Na segunda semana de novembro, entre os dias 9 e 16, as anomalias quentes diminuem. As áreas com os maiores desvios (3°C a 6°C acima da média) devem ficar mais restritas no litoral do Nordeste e extremo norte do Brasil, enquanto a maior parte da metade norte do país tem previsão de temperaturas entre 1°C e 3°C acima da média.

A principal diferença com relação à primeira semana é a previsão de temperaturas ligeiramente abaixo da média entre o Sul e a faixa leste do Sudeste, com desvios de cerca de 1°C abaixo da média. Este padrão está relacionado à entrada de uma massa de ar frio, associada à frente fria descrita na seção de chuvas.

As áreas em branco nos mapas de chuva e de temperatura indicam regiões onde as condições previstas não apresentam um sinal consistente de chuva ou temperatura acima ou abaixo da média.