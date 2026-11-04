146 cientistas do Lancet Countdown pedem a declaração de emergência sanitária mundial diante do calor extremo

O relatório “The Lancet Countdown” alerta para o aumento das mortes por calor, as perdas econômicas e os riscos para a saúde, apesar dos compromissos climáticos internacionais.

As mudanças climáticas causam cada vez mais mortes por calor, e 146 pesquisadores defendem que o fenômeno seja reconhecido como uma emergência sanitária mundial.

A crise climática tem consequências diretas sobre a saúde pública e a economia. Seus efeitos já se traduzem em mortes, perda de horas de trabalho e dificuldades para manter a produção agrícola. Além disso, dados coletados por pesquisadores de diferentes países demonstram que esses problemas continuam aumentando.

O relatório mais recente, “The Lancet Countdown”, alerta que os compromissos internacionais assumidos na última década não conseguiram frear a deterioração de vários indicadores de saúde. Agora, seus autores pedem que os governos coloquem a proteção da saúde entre suas prioridades e respondam a uma situação que afeta milhões de pessoas.

Mudanças climáticas agravam os riscos para a saúde

O relatório “The Lancet Countdown” reúne o trabalho de 146 pesquisadores vinculados a mais de 100 instituições de mais de 30 países. Essa colaboração internacional estuda a relação entre as mudanças climáticas e suas consequências para a população. Suas conclusões apontam para uma piora de vários indicadores nos últimos anos.

Um dos dados mais preocupantes refere-se a 2023, ano em que o calor esteve associado a 710.000 mortes. Esse número supera as estimativas de óbitos atribuídos a doenças como a malária ou o HIV. O relatório alerta, ainda, que as mortes anuais ligadas às altas temperaturas aumentaram 36% na década posterior ao Acordo de Paris, em comparação com o período anterior.

Os pesquisadores sustentam que os danos à saúde cresceram mais rapidamente entre 2016 e 2025 do que nos dez anos compreendidos entre 2006 e 2015. Por isso, defendem que as mudanças climáticas recebam o reconhecimento oficial de emergência sanitária mundial. A solicitação visa garantir que as decisões sobre emissões e adaptação levem em conta as suas consequências para a saúde.

O Acordo de Paris não freia as mortes atribuíveis ao calor extremo

No Acordo de Paris, concluído em 2015, quase 200 países assinaram para limitar o aquecimento global, mas as medidas acordadas não foram suficientes para travar o aumento das temperaturas. Os compromissos de redução de emissões são revistos a cada cinco anos. No entanto, o relatório considera as medidas tomadas até agora insuficientes.

As temperaturas extremas provocaram 710.000 mortes em 2023, enquanto as perdas de produtividade devido ao calor atingiram 1,07 trilhão de dólares em 2025.

Marina Romanello, diretora executiva do The Lancet Countdown na University College London, reconhece os avanços em energia limpa, preparação do sistema de saúde e regulação para proteger a população. No entanto, ela alerta que os resultados ainda são insuficientes e não alcançam aqueles que enfrentam maiores riscos. A pesquisadora defende colocar a saúde no centro das políticas climáticas.

A produção prevista pelas principais empresas de combustíveis fósseis também preocupa os autores. As 100 maiores companhias de petróleo e gás projetam produzir, em 2040, 150% mais combustíveis fósseis do que o compatível com a meta de limitar o aquecimento a 1,5°C. Essa previsão supera em 12% a calculada no ano anterior, segundo dados apresentados no relatório.

Menos poluição e mais investimento podem salvar vidas

O documento também aponta resultados favoráveis das medidas ambientais. Segundo Anthony Costello, copresidente do The Lancet Countdown, "uma década após o Acordo de Paris, temos evidências de que a ação climática centrada na saúde funciona: um ar mais limpo e sistemas de saúde e de alerta mais resilientes estão protegendo a saúde e salvando vidas em todo o mundo". O desafio consiste em ampliar essas ações com maior rapidez.

As secas e as inundações, cada vez mais frequentes, reduzem a produção agrícola e agravam as perdas econômicas associadas às mudanças climáticas.

A redução da poluição proveniente de combustíveis fósseis evitou 323.000 mortes anuais em pelo menos 77 países desde 2016, segundo o relatório. Além disso, o financiamento destinado a pesquisar as relações entre saúde e clima passou de 42 milhões de dólares em 2016 para 316 milhões em 2024. O aumento registrado durante esse período foi de 655%.

O impacto econômico atinge também o emprego e a produção de alimentos. Secas e inundações prejudicam a atividade agrícola, enquanto as altas temperaturas reduzem o rendimento no trabalho.

Em 2025, as perdas de produtividade relacionadas ao calor somaram 1,07 trilhão de dólares — pelo terceiro ano consecutivo, um valor acima de um trilhão. Helen Clark, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia e responsável pelo conselho do The Lancet Countdown, resume o alerta da seguinte forma: "O que falta não são evidências, mas sim a vontade política de agir com base nelas".