Ciclone e frente fria causam intensa virada do tempo e alertas de temporais severos

Um segundo ciclone vai provocar tempestades severas no centro-sul so Brasil neste fim de semana, atingindo estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão indica chuvas de 100 mm ou mais, ventos de 100 km/h e risco de granizo. Não se descarta a possibilidade de outros fenômenos severos ainda mais intensos.

Ao longo desta quarta-feira (4) e da quinta-feira (5), um ciclone e sua frente fria associada já estarão causando pancadas de chuva intensas sobre o centro-sul do Brasil, deixando inclusive os estados da região Sul sob alerta vermelho para tempestades intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No sábado (7), um segundo ciclone e sua frente fria associada vão se formar sobre o país, causando mais tempestades significativas sobre o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste e trazendo transtornos para a população.

Esse segundo sistema começa a se formar no final da sexta-feira (6) e a baixa pressão se aprofunda ao longo do sábado (7), causando pancadas de chuva sobre grande parte do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste do país.

Segundo ciclone se forma no sábado (7) e domingo (8)

Ao longo da manhã do sábado, o sistema estará se aprofundando sobre a região Sul, causando pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de probabilidade de chuva na manhã do sábado ilustra que há risco de tempestades se formarem sobre os três estados da região Sul, com destaque para SC e PR.

Ao longo da tarde do sábado, as tempestades se deslocam em direção Norte e atingem também estados do Sudeste e do Centro-Oeste, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, como é possível observar nas imagens abaixo.

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Há risco de chuvas volumosas, com acumulados de até 100 mm no dia, ventos intensos de até 100 km/h, possibilidade de queda de granizo na região Sul. Também não se descarta a possibilidade de outros fenômenos extremos, como a formação de microexplosões e tornados em municípios pontuais.

Previsão de probabilidade de chuva na tarde do sábado ilustra que há risco de tempestades se formarem também sobre a maior parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Ao longo do domingo (8), o sistema continuará causando pancadas de chuva sobre uma faixa que compreende estados do Sudeste (RJ, MG e também Espírito Santo) e do Centro-Oeste (GO, DF e MT), como é possível observar na imagem abaixo.

Ao total, as chuvas trazem risco de transtornos, como cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios e pequenos deslizamentos de terra em áreas de maior risco.

Previsão de nebulosidade e chuva no domingo durante a tarde ilustra regiões que serão mais severamente atingidas pelas chuvas ao longo do dia, com destaque para o Sudeste e Centro-Oeste.

Com isso, tudo indica que o final de semana será bastante chuvoso no centro-sul do país, com a ocorrência de novas tempestades que atingirão praticamente toda a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Isso sinaliza que, ao longo de Novembro, estaremos transitando para um regime de chuvas mais próximo daquele que é geralmente observado no verão.

Com a atuação de um El Niño muito forte, que deve atingir seu pico de intensidade nestes últimos meses de 2026, ainda existe uma tendência de que chuvas muito fortes continuem se formando no centro-sul do país ao longo do verão de 2027, potencialmente trazendo ainda mais transtornos para a população.