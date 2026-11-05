Nova onda de temporais severos coloca 7 estados sob alerta; veja onde pode chover mais de 100 mm

Um novo ciclone extratropical se forma neste final de semana e aumenta os riscos de chuvas intensas e temporais severos. Sua frente fria avança e deixa em alerta estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Nas últimas horas, a atuação de um ciclone e de sua frente fria associada provocou chuvas volumosas, vendavais e até o registro de tornados em municípios do Sul do Brasil. A onda de tempestades gerou diversos transtornos graves na região.

O final de semana também terá a atuação de um novo ciclone extratropical. O sistema de baixa pressão se consolida no sábado (7), impulsionando um sistema frontal que eleva o potencial para chuvas intensas e temporais severos, mantendo sob alerta diversas áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Tempestades voltam a afetar o Brasil no fim de semana

Os temporais severos voltam a colocar o país em alerta para riscos de alagamentos e estragos. Neste final de semana, as projeções do modelo ECMWF indicam a formação de um novo ciclone extratropical, capaz de provocar outra rodada de tempestades severas, ventania intensa e queda de granizo.

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Nesta sexta-feira (6), áreas de Santa Catarina e do Paraná registram o retorno da instabilidade após horas de tempo firme. Uma área de baixa pressão sobre a Argentina influencia o tempo na região, favorecendo pancadas de chuva forte no centro e oeste paranaense.

O modelo ECMWF mostra tempo firme no extremo sul do Brasil, enquanto que em áreas de SC, PR e partes de SP, MG e MS tempo fechado com previsão de chuvas.

Ainda na sexta (6), o céu fica parcialmente encoberto no Sudeste e Centro-Oeste durante a manhã. A partir da tarde, o aquecimento favorece nuvens carregadas e chuvas no leste do Sudeste, além de pontos isolados de Goiás e Mato Grosso. À noite, há risco de temporais com trovoadas no oeste paulista e leste sul-mato-grossense.

Cavado ganha força e traz risco de tempo severo

Na madrugada de sábado (7), o cavado atmosférico no Sul se intensifica, disparando alertas para temporais severos com rajadas de vento que podem superar os 80 km/h e queda de granizo. Áreas do norte gaúcho, meio-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná entram em alerta máximo.

Mapa mostra o potencial de temporais (esquerda) para a tarde deste sábado (7) e a presença de um intenso canal de umidade (direita).

Até o final da manhã de sábado (7), as instabilidades permanecem concentradas nessas regiões, já com a presença do ciclone extratropical formado. Entre a tarde e a noite, o sistema frontal avança e provoca chuvas volumosas e novas tempestades em solo catarinense e paranaense, onde não se descarta o risco de novos tornados.

A partir da tarde de sábado (7), a frente fria avança em conjunto com o centro de baixa pressão, canalizando umidade e levando risco de temporais para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. A população deve ficar atenta para enxurradas e deslizamentos de terra.

Domingo traz avanço da frente fria e acumulados elevados

O cenário de tempo severo ganha continuidade na madrugada de domingo (8). Enquanto uma trégua gradual ocorre nos estados do Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste passam a lidar com nuvens de tempestade continuamente alimentadas pelo transporte de umidade.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde de domingo (8). Frente fria avança pelo Sudeste e provoca chuvas intensas no leste da região e em áreas pontuais de GO e MS.

No decorrer do domingo (8), o sistema frontal avança pelo Sudeste provocando temporais intensos em todos os estados da região. No Centro-Oeste, o alerta para pancadas de chuva forte vigora em Mato Grosso do Sul e Goiás, onde as instabilidades ocorrem de forma mais pontual.

Os acumulados de precipitação previstos entre sexta (6) e domingo (8) impressionam pelos altos volumes. Em municípios do oeste catarinense e sudoeste paranaense, as marcas podem superar os 100 mm, com destaque para cidades como: Xanxerê (SC), Palmas (PR), Candói (PR).

Precipitação acumulada entre sexta-feira (6) e domingo (8).

Nas demais cidades da Região Sul, os acumulados variam entre 40 mm e 85 mm. No Sudeste, as instabilidades ocorrem de forma abrangente com acumulados de até 40 mm, mas com pico de 42 mm a 75 mm no leste paulista, sul fluminense e nordeste mineiro. No Centro-Oeste, o destaque fica para o sul de Goiás, com volumes previstos de até 60 mm.